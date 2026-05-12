'Pemain paling lambat di Liga Premier!' - Richarlison dihujat habis-habisan karena penampilannya yang 'mengerikan' dalam laga imbang Tottenham melawan Leeds

Dalam wawancara di acara talkSPORT Breakfast, mantan penyerang Aston Villa, Agbonlahor, memberikan penilaian yang tajam terhadap penampilan Richarlison. Ia juga mengkritik para pemain Tottenham lainnya menyusul hasil yang mengecewakan tersebut.

"Menonton pertandingan tadi malam, maksud saya, Richarlison… Saya berani bertaruh," katanya. "Dia adalah pemain paling lambat di Liga Premier. Saya berani bertaruh dengan siapa pun, Richarlison adalah pemain paling lambat di Liga Premier. Berapa kali dia berlari melewati [Joe] Rodon, yang bukan bek tengah yang cepat - langsung masuk - dan merebut bola darinya. Penampilannya mengerikan."

"Saya melihat kelompok pemain ini dan berpikir, Conor Gallagher, itu bukan Conor Gallagher yang Spurs kira mereka rekrut. Itu bukan yang bermain di Crystal Palace dan Chelsea, pemain yang sama sekali berbeda, secara defensif, sangat buruk juga. Itu tontonan yang menyakitkan, dan kadang-kadang, Leeds, mereka bermain dengan kecepatan rendah, meningkatkan intensitas di 20 menit terakhir dan seharusnya mereka menang."