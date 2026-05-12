'Pemain paling lambat di Liga Premier!' - Richarlison dihujat habis-habisan karena penampilannya yang 'mengerikan' dalam laga imbang Tottenham melawan Leeds
Tottenham ditahan imbang oleh Leeds di tengah tekanan yang semakin meningkat
Tottenham harus puas dengan hasil imbang yang mengecewakan saat menjamu Leeds United di Tottenham Hotspur Stadium dalam pertandingan yang seharusnya mereka menangkan. Spurs sempat memimpin lewat gol Mathys Tel di awal babak kedua, namun gagal mempertahankan kendali atas pertandingan. Leeds akhirnya menyamakan kedudukan setelah Dominic Calvert-Lewin mencetak gol dari tendangan penalti. Hasil ini membuat Tottenham masih harus was-was dalam pertarungan menghindari degradasi. Meskipun menjadi pencetak gol terbanyak Spurs musim ini dengan sepuluh gol, Richarlison kesulitan memberikan pengaruh dalam pertandingan. Penampilannya menuai kritik tajam dari para pakar setelah pertandingan.
Agbonlahor memberikan penilaian yang tajam
Dalam wawancara di acara talkSPORT Breakfast, mantan penyerang Aston Villa, Agbonlahor, memberikan penilaian yang tajam terhadap penampilan Richarlison. Ia juga mengkritik para pemain Tottenham lainnya menyusul hasil yang mengecewakan tersebut.
"Menonton pertandingan tadi malam, maksud saya, Richarlison… Saya berani bertaruh," katanya. "Dia adalah pemain paling lambat di Liga Premier. Saya berani bertaruh dengan siapa pun, Richarlison adalah pemain paling lambat di Liga Premier. Berapa kali dia berlari melewati [Joe] Rodon, yang bukan bek tengah yang cepat - langsung masuk - dan merebut bola darinya. Penampilannya mengerikan."
"Saya melihat kelompok pemain ini dan berpikir, Conor Gallagher, itu bukan Conor Gallagher yang Spurs kira mereka rekrut. Itu bukan yang bermain di Crystal Palace dan Chelsea, pemain yang sama sekali berbeda, secara defensif, sangat buruk juga. Itu tontonan yang menyakitkan, dan kadang-kadang, Leeds, mereka bermain dengan kecepatan rendah, meningkatkan intensitas di 20 menit terakhir dan seharusnya mereka menang."
Spurs masih berpegang pada harapan untuk bertahan
Hasil ini membuat Tottenham hanya unggul dua poin dari zona degradasi dengan hanya dua pertandingan tersisa. Jika West Ham United mengalahkan Newcastle United, Spurs bisa terjerumus ke tiga besar terbawah sebelum pertandingan berikutnya.
Namun, Agbonlahor menyoroti satu hal positif dari pertandingan tersebut: kembalinya James Maddison. Gelandang tersebut tampil untuk pertama kalinya musim ini sebagai pemain pengganti setelah pulih dari cedera ACL yang dideritanya pada pramusim.
"Mereka membutuhkan Maddison. Senang melihat Maddison masuk," tambahnya. "Anda bisa melihat dari tepuk tangan meriah yang diterimanya, 'Oke,' dia tahu, 'Saya harus menjadi andalan'. Tidak akan mengejutkan saya jika, mungkin bukan di pertandingan berikutnya, tapi di pertandingan terakhir musim ini, dia mungkin bisa menjadi starter, klubnya membutuhkannya."
Ujian berat menanti di Stamford Bridge
Tottenham kini harus menjalani laga tandang yang sulit melawan Chelsea di Stamford Bridge. Pertandingan ini berlangsung di tengah ketidakpastian nasib mereka di Liga Premier. Spurs hanya menang sekali dalam 13 pertemuan terakhir mereka dengan Chelsea di semua kompetisi. Dengan nasib kelangsungan mereka di liga yang dipertaruhkan, tim asuhan Roberto De Zerbi harus menampilkan performa yang jauh lebih baik daripada yang mereka tunjukkan saat melawan Leeds.