AFP
"Pemain paling berbakat yang pernah saya lihat" - Antony berharap Neymar yang "luar biasa" masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia, sementara bintang Real Betis itu juga mengincar tiket ke turnamen tersebut
Pembalasan di La Liga
Pemain sayap berusia 26 tahun itu berhasil memulihkan reputasinya di Spanyol setelah masa-masa sulit di Old Trafford yang diwarnai oleh berbagai masalah di luar lapangan. Setelah pindah secara permanen ke Betis, Antony telah mencetak 13 gol dan sembilan assist musim ini, penampilan yang membuatnya kembali masuk dalam pertimbangan untuk dipanggil ke tim nasional. Ia mengaitkan peningkatan performanya dengan adaptasinya di La Liga, saat ia berupaya kembali ke skuad Selecao untuk pertama kalinya sejak Juni 2025.
Menghormati seorang ikon Brasil
Dalam wawancara mendalam dengan Globoesportemengenai aspirasi kariernya dan pengaruh-pengaruh teknis yang telah membentuk permainannya, sang pemain sayap dengan tegas memuji kemampuan unik Neymar.
Merenungkan tujuh kesempatan mereka bermain bersama di tim nasional, Antony berkata: "Bagi saya, Neymar adalah pemain paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya menghabiskan banyak waktu bersamanya di tim nasional, dan Anda bisa melihat bahwa dia benar-benar berbakat. Kemudahannya dalam mengolah bola sangat mengesankan. Bagi saya, dia adalah yang terbaik."
Kekaguman terhadap rekan-rekan legendaris
Selain ikatannya dengan Neymar, mantan pemain Ajax itu menyoroti pengaruh besar yang diberikan oleh tokoh-tokoh legendaris lainnya terhadap perkembangannya, sekaligus menekankan pentingnya agar ikon tim nasional itu berada dalam kondisi prima.
Saat membahas para ikon yang telah memengaruhi perjalanannya, ia menambahkan: "Dia dan Cristiano Ronaldo juga. Cristiano banyak membantuku, termasuk saat debutku melawan Arsenal. Tapi Neymar luar biasa. Aku menonton pertandingan Santos karena dia. Kamu bisa melihat bahwa dia berbeda. Aku benar-benar berharap dia dalam kondisi fisik 100%, karena itu penting bagi kita semua."
Rintangan Piala Dunia mulai mengintai
Penyerang tersebut mengaitkan performa gemilangnya saat ini dengan stabilitas yang baru ia temukan, dengan menegaskan bahwa ketika ia merasa tenang secara pribadi, penampilannya di lapangan pun mengalir dengan alami. Menekankan keinginannya untuk membela Brasil di Piala Dunia 2026—setelah terakhir kali bermain dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kekalahan 2-1 melawan Maroko pada Maret 2023—ia menegaskan: "Bermain di Piala Dunia kedua saya adalah sebuah impian, dan hari ini saya merasa jauh lebih siap daripada saat yang pertama."
Brasil akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C musim panas mendatang.