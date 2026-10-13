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'Pemain paling berbakat secara teknik yang pernah dihasilkan Korea Selatan': Legenda Manchester United Park Ji-sung puji Lee Kang-in sebagai sosok yang berpotensi menjadi ikon Atletico Madrid
Legenda menobatkan talenta terbaik negara tersebut
Park menganggap rekan senegaranya sebagai pesepakbola dengan kemampuan teknik paling komplet yang pernah dihasilkan negaranya, serta memiliki semua bekal untuk menjadi idola yang dihormati di Spanyol. Penilaian tinggi itu muncul setelah gelandang serang tersebut memutuskan mencari menit bermain secara reguler di tim utama seusai tidak mendapat kesempatan bermain dalam dua final bergengsi Eropa bersama PSG.
Hubungan mereka telah terjalin selama bertahun-tahun, sejak pertama kali bertemu ketika pemain muda itu menunjukkan kemampuan yang menonjol di usianya saat pengambilan gambar iklan televisi.
- Getty Images Sport
Kepindahan ke Madrid mendongkrak kreativitas
Mantan gelandang yang tak kenal lelah itu tak ragu menempatkan pemain kreatif tersebut di puncak sejarah olahraga negaranya. Berbicara kepada harian Spanyol Marca, peraih 12 trofi utama itu menyampaikan pujiannya: "Saya percaya Lee Kang-in adalah pemain paling berbakat secara teknik yang pernah dihasilkan Korea Selatan. Saya penasaran melihat sejauh mana ia bisa melangkah di panggung dunia."
Menilai kiprah Lee di La Liga, Park menambahkan: "Untungnya, sepakbola Korea Selatan secara konsisten menghasilkan pemain yang mampu bersaing di level internasional tertinggi, dan Lee Kang-in saat ini berada di pusat perkembangan itu. Kepindahannya ke Atletico Madrid akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan kemampuannya ke level berikutnya. Lebih dari sekadar menjadi penerus saya, ia bisa meninggalkan jejaknya sendiri di sepakbola Eropa sebagai pemain Korea Selatan dan Asia. Saya berharap ia berkembang menjadi pemain seperti itu."
Mengenang ketangguhan mental yang dituntut untuk bermain di Eropa, ia berkata: "Lee Kang-in dan saya memiliki gaya bermain yang berbeda. Hal yang saya pahami bukanlah gaya bermainnya, melainkan apa artinya bersaing di level tertinggi di Eropa. Saya sangat memahami tekanan yang dihadapi pemain Asia ketika bersaing melawan pemain Eropa dan dituntut meraih hasil. Saya memiliki tujuan yang jelas untuk mewujudkan impian saya, dan mencapainya membutuhkan usaha yang luar biasa. Para pesaing saya adalah yang terbaik di dunia, jadi saya selalu menyadari kekurangan saya. Kesadaran itu mungkin menjadi pendorong yang membuat saya terus berkembang."
Perjalanan bersama membentuk ikatan yang langgeng
Mengenang pertemuan pertama mereka saat sang pengatur serangan baru berusia enam tahun, gelandang sarat prestasi itu berkata: "Kang-in sudah terkenal sejak kecil, jadi saya sangat ingin bertemu dengannya dan penasaran seperti apa anaknya. Namun, ada anak-anak lain di lokasi syuting, jadi saya tidak bisa sepenuhnya berfokus kepadanya.
"Sejak saat itu, seperti semua orang di Korea, saya menyaksikannya tumbuh. Melihat seorang anak kecil menjadi pemain seperti sekarang membuat saya ingin mendukungnya. Para penggemar Korea benar-benar menganggap Lee Kang-in istimewa. Ia terkenal karena kemampuannya yang luar biasa dan sudah sering tampil di TV, tetapi saat melihatnya secara langsung, saya menyadari potensinya jauh lebih besar daripada yang saya perkirakan. Ia mungkin pemain dengan bakat yang membuat semua atlet iri. Saya yakin ia akan bermain di level tertinggi dan ingat pernah menyuruhnya untuk terus bekerja keras."
Menanggapi beban menggantikan Griezmann di Metropolitano, ia menegaskan: "Tidak mengherankan jika Lee Kang-in beradaptasi dengan baik di Atletico Madrid. Saya melihat ini sebagai awal dari lompatan besar berikutnya. Mengisi kekosongan yang ditinggalkan legenda besar klub dalam waktu singkat sangatlah sulit. Namun, untuk jangka panjang, Lee Kang-in punya potensi yang cukup. Jika ia terus membuktikan diri di lapangan, saya yakin ia juga bisa menjadi legenda. Saya berharap Lee Kang-in menjadi 'Lee Kang-in kelas dunia', bukan 'Griezmann kedua'. Hanya sedikit yang memperkirakan Son Heung-min akan memenangi Sepatu Emas Liga Primer Inggris, tetapi ia berhasil. Lee Kang-in memiliki potensi yang sama."
- Penta Press
Duel kontinental menguji status yang mulai menonjol
Perhatian kini tertuju pada laga besar di pentas Eropa saat pasukan Diego Simeone bersiap menjamu United di Liga Champions. Duel akbar ini memberi sang pemain muda pengatur serangan panggung ideal untuk menguji kemampuannya melawan lawan papan atas dan membuktikan bahwa ia layak bersaing di level tertinggi.
Menjelang pertemuan kembali itu, mantan idola Old Trafford tersebut menyampaikan pesan bernada ringan kepada Marca: "Sebagian besar orang Korea akan berharap Atletico menang. Saya akan mendukung Lee Kang-in agar menunjukkan seluruh kemampuannya, tetapi saya berharap Manchester United menang."
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