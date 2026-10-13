Mantan gelandang yang tak kenal lelah itu tak ragu menempatkan pemain kreatif tersebut di puncak sejarah olahraga negaranya. Berbicara kepada harian Spanyol Marca, peraih 12 trofi utama itu menyampaikan pujiannya: "Saya percaya Lee Kang-in adalah pemain paling berbakat secara teknik yang pernah dihasilkan Korea Selatan. Saya penasaran melihat sejauh mana ia bisa melangkah di panggung dunia."

Menilai kiprah Lee di La Liga, Park menambahkan: "Untungnya, sepakbola Korea Selatan secara konsisten menghasilkan pemain yang mampu bersaing di level internasional tertinggi, dan Lee Kang-in saat ini berada di pusat perkembangan itu. Kepindahannya ke Atletico Madrid akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan kemampuannya ke level berikutnya. Lebih dari sekadar menjadi penerus saya, ia bisa meninggalkan jejaknya sendiri di sepakbola Eropa sebagai pemain Korea Selatan dan Asia. Saya berharap ia berkembang menjadi pemain seperti itu."

Mengenang ketangguhan mental yang dituntut untuk bermain di Eropa, ia berkata: "Lee Kang-in dan saya memiliki gaya bermain yang berbeda. Hal yang saya pahami bukanlah gaya bermainnya, melainkan apa artinya bersaing di level tertinggi di Eropa. Saya sangat memahami tekanan yang dihadapi pemain Asia ketika bersaing melawan pemain Eropa dan dituntut meraih hasil. Saya memiliki tujuan yang jelas untuk mewujudkan impian saya, dan mencapainya membutuhkan usaha yang luar biasa. Para pesaing saya adalah yang terbaik di dunia, jadi saya selalu menyadari kekurangan saya. Kesadaran itu mungkin menjadi pendorong yang membuat saya terus berkembang."