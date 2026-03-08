Getty Images Sport
Pemain Oxford United meninggal dunia secara tragis pada usia 15 tahun setelah pingsan dalam pertandingan akademi
Oxford mengumumkan kematian pemain akademi.
Seperti dilaporkan oleh The Guardian, Aplin meninggal dunia setelah pingsan selama pertandingan akhir pekan. Insiden medis serius tersebut terjadi pada Sabtu selama pertandingan akademi putri melawan Fulham, yang digelar di pusat latihan Horspath di Oxford.
Klub secara resmi mengonfirmasi berita tersebut pada Minggu dalam sebuah pernyataan, yang dimulai dengan: "Pikiran dan ucapan belasungkawa yang tulus dari seluruh anggota Oxford United bersama keluarga, teman, rekan setim, dan pelatih Amelia."
Sistem tanggapan medis dan dukungan klub
Oxford juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang membantu Aplin di lokasi kejadian, dengan menyatakan: “Kami ingin mengucapkan terima kasih atas upaya staf medis di Oxford United dan Fulham Football Club, serta layanan darurat. Klub akan memberikan dukungan kepada keluarga Amelia, pemain, pelatih, dan staf yang terdampak oleh peristiwa tragis ini. Kami mohon agar privasi keluarga dihormati pada masa yang sangat sulit ini.”
Penghormatan Asosiasi Sepak Bola dan Penundaan Pertandingan
Asosiasi Sepak Bola (FA) mengeluarkan pernyataan belasungkawa menyusul kabar duka tersebut. Seorang juru bicara FA mengatakan: “Kami sangat berduka atas kepergian tragis Amelia. Doa dan dukungan kami bersama keluarganya, teman-temannya, dan semua yang terkait dengan Oxford United Women pada masa yang sangat sulit ini.”
Oxford mengumumkan pada Minggu bahwa pertandingan liga tingkat ketiga wanita senior mereka melawan Real Bedford ditunda. Oxford saat ini berada di peringkat keempat di Divisi Premier Selatan Liga Nasional Wanita FA. Liga tersebut menyatakan bahwa mereka “sangat berduka” atas kematian Aplin dan akan “terus mendukung klub”.
Fulham dan Manchester United menyampaikan belasungkawa.
Fulham, tim lawan dalam pertandingan akademi pada Sabtu, juga menyampaikan belasungkawa: “Seluruh anggota Fulham Football Club terkejut dan sedih mendengar kabar ini. Doa dan pikiran kami bersama keluarga dan teman-teman Amelia, serta semua yang terkait dengan Oxford United FC.”
Klub-klub sepak bola lain di berbagai divisi juga mengirimkan pesan dukungan di media sosial, termasuk Manchester United Women, yang menulis di X: “Kami menyampaikan belasungkawa kami kepada keluarga dan orang-orang terkasih Amelia, serta keluarga Oxford United, pada saat yang sangat menyedihkan ini.”
