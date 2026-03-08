Pemain Oxford United meninggal dunia secara tragis pada usia 15 tahun setelah pingsan dalam pertandingan akademi

Seperti dilaporkan oleh The Guardian, Aplin meninggal dunia setelah pingsan selama pertandingan akhir pekan. Insiden medis serius tersebut terjadi pada Sabtu selama pertandingan akademi putri melawan Fulham, yang digelar di pusat latihan Horspath di Oxford.

Klub secara resmi mengonfirmasi berita tersebut pada Minggu dalam sebuah pernyataan, yang dimulai dengan: "Pikiran dan ucapan belasungkawa yang tulus dari seluruh anggota Oxford United bersama keluarga, teman, rekan setim, dan pelatih Amelia."