Pemain nomor tujuh baru telah hadir! Atlético Madrid berhasil mendatangkan bintang PSG, Kang-in Lee, dengan transfer mengejutkan senilai €35 juta

Atleti telah mengumumkan transfer Kang-in dari PSG dengan biaya yang dilaporkan sebesar €35 juta. Gelandang berusia 25 tahun ini telah menandatangani kontrak jangka panjang yang akan membuatnya tetap berada di ibu kota Spanyol hingga musim panas 2031. Setelah meraih kesuksesan besar di Prancis, Lee kembali ke La Liga di puncak kariernya.

Ia baru saja menyelesaikan musim panas yang mengesankan saat mewakili Korea Selatan di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Untuk menandai statusnya sebagai pemain bintang, klub telah memberinya jersey nomor tujuh yang prestisius.



