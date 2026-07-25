AFP
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Pemain nomor tujuh baru telah hadir! Atlético Madrid berhasil mendatangkan bintang PSG, Kang-in Lee, dengan transfer mengejutkan senilai €35 juta
Kembalinya sang bintang ke Spanyol yang sangat dinanti-nantikan
Atleti telah mengumumkan transfer Kang-in dari PSG dengan biaya yang dilaporkan sebesar €35 juta. Gelandang berusia 25 tahun ini telah menandatangani kontrak jangka panjang yang akan membuatnya tetap berada di ibu kota Spanyol hingga musim panas 2031. Setelah meraih kesuksesan besar di Prancis, Lee kembali ke La Liga di puncak kariernya.
Ia baru saja menyelesaikan musim panas yang mengesankan saat mewakili Korea Selatan di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Untuk menandai statusnya sebagai pemain bintang, klub telah memberinya jersey nomor tujuh yang prestisius.
Menambahkan kualitas dan reputasi yang telah teruji
Klub raksasa Spanyol itu tak membuang waktu untuk mengungkapkan kegembiraannya atas perekrutan yang menjadi sorotan ini. Dalam pernyataan resmi, klub tersebut menyoroti keserbagunaan dan kehebatan teknis yang menjadikan sang playmaker sebagai target prioritas.
"Atlético de Madrid dan Paris Saint-Germain telah mencapai kesepakatan terkait transfer Kang In Lee, yang telah menandatangani kontrak dengan klub kami hingga 30 Juni 2031," demikian bunyi pernyataan tersebut.
"Sebagai gelandang berbakat yang menggunakan kaki kiri, pemain berusia 25 tahun ini dapat bermain sebagai gelandang serang atau di kedua sayap, dan menonjol berkat visinya yang tajam, penguasaan bola yang luar biasa, serta kemampuannya dalam mengoper dan menembak. Kang In Lee adalah pemain bernomor punggung '7' baru Atlético de Madrid."
Akrab dengan sepak bola Spanyol
Meskipun Lee mencapai status superstar global di Paris, ia bukanlah sosok asing bagi dunia sepak bola Spanyol. Bintang kelahiran Incheon ini pindah ke Spanyol saat berusia sepuluh tahun untuk bergabung dengan akademi ternama Valencia. Ia kemudian berhasil menembus tim utama, mengangkat trofi Copa del Rey pada 2019, dan mencatatkan 62 penampilan di level senior.
Untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten, ia kemudian pindah ke Real Mallorca. Di bawah bimbingan Luis Garcia Plaza dan Javier Aguirre, Lee berkembang pesat, mencatatkan 73 penampilan, dan memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain kreatif paling menarik di La Liga. Performa gemilangnya di pulau Balearic itu akhirnya meyakinkan PSG untuk merekrutnya pada tahun 2023.
Di level internasional, kariernya juga melesat pesat sejak meraih Golden Ball di Piala Dunia U-20 2019. Setelah meraih medali emas di Asian Games 2023, ia kini telah mengoleksi 50 caps untuk negaranya.
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Awal era baru
Setelah urusan administratif selesai, Lee kini akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk memulai babak baru ini. Fleksibilitas taktisnya—yang mampu bermain di posisi tengah sebagai pengatur serangan atau bergerak ke dalam dari sayap—akan memberikan opsi penting bagi tim barunya dalam menembus pertahanan lawan.
Para pendukung Atlético pasti tak sabar menantikan pemain bernomor punggung tujuh baru ini mengenakan seragam merah-putih yang legendaris. Di tengah upaya klub untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi, kreativitas dan pengalaman kelas atas Lee berpotensi menjadi penambahan yang sangat penting.
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