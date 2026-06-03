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Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty
Ryan Tolmich

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Pemain muda timnas AS, Diego Kochen, dilaporkan akan hengkang dari Barcelona dengan status pinjaman, dan klub Denmark Lyngby Boldklub menjadi kandidat terkuat untuk merekrut kiper berusia 20 tahun tersebut

USA
D. Kochen
Barcelona
Transfers
Lyngby

Kiper Tim Nasional Pria AS yang sedang naik daun, Diego Kochen, dikabarkan akan hengkang dari Barcelona dengan status pinjaman pada musim panas ini. Kiper berusia 20 tahun ini siap memasuki tahap berikutnya dalam perkembangannya dengan mendapatkan lebih banyak waktu bermain, dan klub Denmark Lyngby Boldklub saat ini menjadi kandidat terkuat untuk merekrut kiper asal Amerika Serikat tersebut secara sementara.

  • Diego Kochen Barcelona 2023-24Getty

    Apa yang terjadi

    Kochen sangat dihargai di Barcelona dan menghabiskan sebagian besar musim lalu dengan bergantian bermain di tim utama dan tim cadangan Barcelona. Meskipun ia belum pernah tampil untuk tim utama, ia menjabat sebagai kiper ketiga tim di belakang Joan Garcia dan Wojciech Szczesny, yang berarti ia masuk dalam skuad untuk 40 pertandingan klub raksasa Spanyol tersebut.

    Sementara itu, ia tampil dalam 20 pertandingan untuk Barca Athletic di divisi keempat sepak bola Spanyol musim lalu. Ia telah melakukan satu penampilan bersama tim utama, meskipun hanya dalam pertandingan persahabatan melawan Club America pada tahun 2023.

    Namun, menurut ESPN, klub bersedia meminjamkan Kochen pada musim panas ini agar ia mendapatkan waktu bermain yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Harapan Kochen untuk Tim Nasional Sepak Bola Pria AS

    Kochen telah menjadi pemain reguler tim nasional AS di level junior dan pernah membela tim U-16, 17, 19, 20, dan 23. Kiper ini sebenarnya memenuhi syarat untuk membela Venezuela dan Peru, namun Kochen sepenuhnya fokus untuk bermain bersama USMNT.

    Dia hampir saja terwujud. Kochen dipanggil ke pemusatan latihan USMNT dua kali pada tahun 2024 dan menghabiskan musim panas ini bersama tim senior sebagai kiper cadangan bersama bintang muda Philadelphia Union, Andrew Rick, sehingga kedua pemain muda ini dapat melihat dari dekat pengalaman Piala Dunia.

  • Lokasi pendaratan yang potensial

    Meskipun masa depan Kochen belum sepenuhnya pasti, Lyngby Boldklub dilaporkan menjadi favorit untuk meminjamnya pada musim panas ini.

    Klub tersebut promosi ke Liga Super Denmark setelah musim terakhir ini. Mereka dilaporkan bersedia meminjam Kochen selama satu musim penuh, sementara Kochen sendiri juga terbuka terhadap kesempatan tersebut. Kontrak Kochen dengan Barcelona berlaku hingga 2028.

  • USMNT squadGetty

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Kochen akan tetap bersama tim AS selama turnamen Piala Dunia berlangsung, meskipun ia bukan bagian dari skuad resmi dan, karenanya, tidak memenuhi syarat untuk bermain. Setelah mengalahkan Senegal akhir pekan lalu, AS akan menghadapi Jerman akhir pekan ini sebelum bertanding melawan Paraguay, Australia, dan Turki di babak penyisihan grup Piala Dunia.