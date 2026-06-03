Pemain muda timnas AS, Diego Kochen, dilaporkan akan hengkang dari Barcelona dengan status pinjaman, dan klub Denmark Lyngby Boldklub menjadi kandidat terkuat untuk merekrut kiper berusia 20 tahun tersebut

Kochen sangat dihargai di Barcelona dan menghabiskan sebagian besar musim lalu dengan bergantian bermain di tim utama dan tim cadangan Barcelona. Meskipun ia belum pernah tampil untuk tim utama, ia menjabat sebagai kiper ketiga tim di belakang Joan Garcia dan Wojciech Szczesny, yang berarti ia masuk dalam skuad untuk 40 pertandingan klub raksasa Spanyol tersebut.

Sementara itu, ia tampil dalam 20 pertandingan untuk Barca Athletic di divisi keempat sepak bola Spanyol musim lalu. Ia telah melakukan satu penampilan bersama tim utama, meskipun hanya dalam pertandingan persahabatan melawan Club America pada tahun 2023.

Namun, menurut ESPN, klub bersedia meminjamkan Kochen pada musim panas ini agar ia mendapatkan waktu bermain yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.