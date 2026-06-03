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Pemain muda timnas AS, Diego Kochen, dilaporkan akan hengkang dari Barcelona dengan status pinjaman, dan klub Denmark Lyngby Boldklub menjadi kandidat terkuat untuk merekrut kiper berusia 20 tahun tersebut
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Apa yang terjadi
Kochen sangat dihargai di Barcelona dan menghabiskan sebagian besar musim lalu dengan bergantian bermain di tim utama dan tim cadangan Barcelona. Meskipun ia belum pernah tampil untuk tim utama, ia menjabat sebagai kiper ketiga tim di belakang Joan Garcia dan Wojciech Szczesny, yang berarti ia masuk dalam skuad untuk 40 pertandingan klub raksasa Spanyol tersebut.
Sementara itu, ia tampil dalam 20 pertandingan untuk Barca Athletic di divisi keempat sepak bola Spanyol musim lalu. Ia telah melakukan satu penampilan bersama tim utama, meskipun hanya dalam pertandingan persahabatan melawan Club America pada tahun 2023.
Namun, menurut ESPN, klub bersedia meminjamkan Kochen pada musim panas ini agar ia mendapatkan waktu bermain yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.
- AFP
Harapan Kochen untuk Tim Nasional Sepak Bola Pria AS
Kochen telah menjadi pemain reguler tim nasional AS di level junior dan pernah membela tim U-16, 17, 19, 20, dan 23. Kiper ini sebenarnya memenuhi syarat untuk membela Venezuela dan Peru, namun Kochen sepenuhnya fokus untuk bermain bersama USMNT.
Dia hampir saja terwujud. Kochen dipanggil ke pemusatan latihan USMNT dua kali pada tahun 2024 dan menghabiskan musim panas ini bersama tim senior sebagai kiper cadangan bersama bintang muda Philadelphia Union, Andrew Rick, sehingga kedua pemain muda ini dapat melihat dari dekat pengalaman Piala Dunia.
Lokasi pendaratan yang potensial
Meskipun masa depan Kochen belum sepenuhnya pasti, Lyngby Boldklub dilaporkan menjadi favorit untuk meminjamnya pada musim panas ini.
Klub tersebut promosi ke Liga Super Denmark setelah musim terakhir ini. Mereka dilaporkan bersedia meminjam Kochen selama satu musim penuh, sementara Kochen sendiri juga terbuka terhadap kesempatan tersebut. Kontrak Kochen dengan Barcelona berlaku hingga 2028.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kochen akan tetap bersama tim AS selama turnamen Piala Dunia berlangsung, meskipun ia bukan bagian dari skuad resmi dan, karenanya, tidak memenuhi syarat untuk bermain. Setelah mengalahkan Senegal akhir pekan lalu, AS akan menghadapi Jerman akhir pekan ini sebelum bertanding melawan Paraguay, Australia, dan Turki di babak penyisihan grup Piala Dunia.