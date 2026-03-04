Jika Anda memulai save baru di mode Career EA Sports FC 26, Anda wajib punya pandangan ke masa depan dan itu berarti merekrut pemain muda terbaik yang tersedia. Baik Anda klub besar yang ingin mengamankan talenta Lionel Messi berikutnya maupun tim yang lebih kecil yang ingin meraih keuntungan dengan menjadi batu loncatan, membeli pemain muda berpotensi tinggi adalah aspek kunci dalam game ini.

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