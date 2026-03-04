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EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

Diterjemahkan oleh

Pemain muda terbaik EA Sports FC 26: Wonderkid penyerang, gelandang, bek, dan penjaga gawang dengan potensi tertinggi di Career Mode

EA FC
L. Yamal
R. Ngumoha
Endrick
D. Huijsen
P. Cubarsi

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KUNCI:POS = Posisi | CR = Rating Saat Ini | PR = Rating Potensi

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  • endrickGetty Images

    Striker dan penyerang muda terbaik di EA Sports FC 26: Wonderkid CF dan ST

    PemainKlubUsiaPOSCRPR
    EndrickReal Madrid19ST7791
    Francesco CamardaLecce17ST6587
    Mathys TelTottenham20ST7786
    Eli Junior KroupiBournemouth19ST7485
    Conrad HarderRB Leipzig20ST7485
    Charalampos KostoulasBrighton18ST7285
    Chido ObiMan Utd17ST6584
    Christian KofaneBayer Leverkusen19ST6884
    Marc GuiuChelsea19ST7184
    Francesco Pio EspositoLombardia20ST7284
    Jeronimo DominaUnion Santa Fe19ST7084
    Nelson WeiperMainz20ST7084
    Santiago CastroBologna20ST7684
    Kaye FuroClub Brugge18ST6383
    Kaua EliasShakhtar Donetsk19ST7183

    Striker asal Brasil milik Real Madrid, Endrick, tetap menjadi striker muda terbaik di EA Sports FC 26, setelah juga dinilai sebagai penyerang dengan potensi tertinggi di FC 25. Rating-nya pada awal permainan adalah 77, tetapi ia memiliki batas potensi yang sangat tinggi, yaitu 91, sebuah rating yang jika tercapai akan menempatkannya sejajar dengan pemain seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele.

    Pemain muda AC Milan Francesco Camarda, yang dipinjamkan ke Lecce dalam game ini, berada tepat di belakang Endrick dalam urusan potensi, dengan kemungkinan rating 87, yang membuatnya sedikit berada di depan Mathys Tel dari Tottenham, yang potensinya adalah 86. Fans Manchester United akan antusias melihat bagaimana Chido Obi berkembang, dengan remaja tersebut memiliki potensi rating 84 dalam game ini.

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  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Gelandang muda terbaik di EA Sports FC 26: Wonderkid CAM, RW, LW, CM & CDM

    PemainKlubUsiaPOSCRPR
    Lamine YamalBarcelona18RM8995
    Desire DouePSG20RW8591
    Joao NevesPSG20CM8590
    EstevaoChelsea18RM7889
    Jorthy MokioAjax17CDM7089
    Kenan YildizJuventus20CAM7989
    Arda GulerReal Madrid20RM8189
    Rodrigo MoraPorto18CAM7689
    Rio NgumohaLiverpool17LM6888
    Franco MastantuonoReal Madrid18CAM7788
    Geovany QuendaSporting18RM7688
    Antonio NusaRB Leipzig20LM7688
    Pablo GarciaReal Betis19RM6887
    Assane Diao DiaouneComo20LM7687
    Lucas BergvallTottenham19CM7787
    Ethan NwaneriArsenal18RW7687
    Warren Zaire-EmeryPSG19CM8087
    Arthur VermeerenMarseille20CM7787
    Julien DuranvilleBorussia Dortmund19RM7287
    Kees SmitAZ19CAM7287
    Lennart KarlBayern Munich17CAM6386
    Ayyoub BouaddiLOSC Lille17CM7586
    Konstantinos KaretsasGenk17CAM7086
    Maher CarizzoVelez19RM7286
    Joao CostaAl Ettifaq20RM7186

    Tidak akan terlalu mengejutkan mengetahui bahwa Lamine Yamal adalah gelandang muda terbaik di EA Sports FC 26 dan, mengingat usianya baru 18 tahun, ia kemungkinan akan tetap demikian untuk beberapa tahun ke depan. Wonderkid Barcelona itu sudah menjadi salah satu pemain terbaik dalam game tersebut dan memiliki rating potensi 95, yang berarti ia mampu meniru talenta seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo.

    Duo Paris Saint-Germain Desire Doue dan Joao Neves berada di belakang Yamal, dengan rating potensi masing-masing 91 dan 90, sementara pemain seperti Estevao dari Chelsea (PR: 89) dan gelandang bertahan Ajax Jorthy Mokio (PR: 89) akan menjadi talenta yang diburu, terutama jika Anda mengendalikan klub yang lebih besar. Winger Liverpool yang menarik, Rio Ngumoha, memimpin deretan talenta berusia 17 tahun dalam daftar kami, dengan sensasi Anfield itu memiliki rating potensi 88.

    Talenta menarik lainnya dalam kelompok pemain 17 tahun itu termasuk pemain muda Bayern Munich Lennart Karl (PRL 86), gelandang tengah Lille Ayyoub Bouaddi (PR: 86) dan CAM asal Yunani milik Genk Konstantinos Karetsas (PR: 86).

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bek muda terbaik di EA Sports FC 26: Wonderkid CB, LB & RB

    PemainKlubUsiaPOSCRPR
    Dean HuijsenReal Madrid20CB8289
    Jorrel HatoChelsea19LB7889
    Pau CubarsiBarcelona18CB8288
    Givairo ReadFeyenoord19RB7588
    Finn JeltschStuttgart19CB7287
    Myles Lewis-SkellyArsenal18LB7887
    Luka VuskovicHamburg18CB7287
    El Chadaille BitshiabuRB Leipzig20CB7587
    Pietro ComuzzoFiorentina20CB7486
    Leny YoroMan Utd19CB7886
    Joaquin SeysClub Brugge20RB7386
    Joane GadouRB Salzburg18CB6685
    YarekPSV20CB7385
    Pau NavarroVillarreal20CB7085
    Jan-Carlo SimicAl-Ittihad20CB7085
    Diego LeonMan Utd18LB6485
    Martim FernandesPorto19RB7585
    Josh AcheampongChelsea19RB7085
    Tobias PalacioArgentinos Juniors18CB6985
    Ayden HeavenMan Utd18CB6984

    Dua bek tengah muda terbaik di EA Sports FC 26 sama-sama bermain untuk Spanyol, tetapi berada di dua sisi rivalitas El Clasico. Dean Huijsen dari Real Madrid (PR: 89) dan Pau Cubarsi dari Barcelona (PR: 88) tampak siap menjadi fondasi lini pertahanan La Roja untuk tahun-tahun mendatang. Talenta muda Jerman Finn Jeltsch dan bek tengah Kroasia Jusko Vuskovic juga tidak jauh tertinggal, dengan masing-masing memiliki rating potensi 87.

    Jorrel Hato dari Chelsea adalah bek kiri muda terbaik dalam gim ini, sementara bek kanan muda terbaik adalah Givairo Read, yang bermain untuk Feyenoord. Manchester United seharusnya memiliki masa depan yang cerah, dengan Leny Yoro, Diego Leon, dan Ayden Heaven semuanya termasuk di antara talenta bertahan muda paling menjanjikan dalam gim ini.

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  • Kiper muda terbaik di EA Sports FC 25: Kiper wonderkid

    PemainKlubUsiaPOSCRPR
    Guillaume RestesToulouse20GK7886
    Matthieu EpoloStandard Liege20GK7385
    Dennis SeimenPaderborn19GK6684
    Mike PendersStrasbourg20GK7384
    Lucca BrughmansGenk17GK5982
    Tiago Pereira CardosoBorussia Monchengladbach19GK6782
    Robin RisserLens20GK7282
    Ewen JaouenReims19GK6882
    Mathys NifloreDunkerque18GK6381
    Joeri HeerkensAjax19GK6480

    Meski ia mulai masuk ke kelompok wonderkid yang lebih tua, Guillaume Restes tetap menjadi kiper muda terbaik dalam game ini. Namun, potensi penjaga gawang Toulouse itu turun dari 88 menjadi 86 di EA Sports FC 26. Matthieu Epolo memiliki batas potensi yang serupa (PR: 85), sementara kiper Jerman Dennis Seimen juga masih termasuk di antara penjaga gawang muda terbaik yang ada.

    Prancis tampaknya menjadi lahan subur bagi talenta kiper, dengan nama-nama seperti Robin Risser, Ewen Jaouen, dan Mathys Niflore semuanya berkarier di negara tersebut.

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