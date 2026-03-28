Dalam langkah penting yang akan disambut gembira oleh para pejabat Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), gelandang asal Madrid ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela tim nasional senior Spanyol. Komitmennya terhadap tujuan tersebut terlihat jelas saat ia membahas pemanggilannya baru-baru ini ke tim U-21 dan perjalanan kariernya ke depan. Berbicara kepada saluran media resmi federasi, pemain muda ini tidak menyembunyikan ambisinya, dengan menyatakan: “Mimpiku? Debut bersama tim nasional senior dan meraih gelar.” Memang, Pitarch bertekad untuk menaiki tangga dalam struktur tim nasional Spanyol dengan mengatakan: “Jika saya di sini, itu karena saya ingin mencapai puncak. Langkah demi langkah.”