(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Pemain muda Real Madrid, Thiago Pitarch, tampaknya telah mengambil keputusan tegas mengenai masa depannya di level internasional di tengah persaingan antara Spanyol dan Maroko
Bangkit di bawah bimbingan Arbeloa
Pitarch telah mengalami kemajuan pesat dalam jajaran skuad Madrid musim ini. Di bawah bimbingan Alvaro Arbeloa, gelandang berusia 18 tahun ini telah memanfaatkan peluangnya di tim utama, memanfaatkan berbagai cedera yang dialami rekan-rekan setimnya untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemain reguler dalam susunan starting XI. Kemampuan teknis dan kedewasaannya dalam mengolah bola tidak hanya membuat staf pelatih di Madrid terkesan, tetapi juga memicu minat dari berbagai negara. Dalam skenario yang mirip dengan Brahim Diaz, yang akhirnya memilih bermain untuk Maroko, negara Afrika tersebut telah memantau situasi Pitarch dengan cermat dengan harapan dapat meyakinkannya untuk memilih bermain bagi mereka.
- Getty
Pesan yang jelas kepada Federasi Sepak Bola Spanyol
Dalam langkah penting yang akan disambut gembira oleh para pejabat Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), gelandang asal Madrid ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela tim nasional senior Spanyol. Komitmennya terhadap tujuan tersebut terlihat jelas saat ia membahas pemanggilannya baru-baru ini ke tim U-21 dan perjalanan kariernya ke depan. Berbicara kepada saluran media resmi federasi, pemain muda ini tidak menyembunyikan ambisinya, dengan menyatakan: “Mimpiku? Debut bersama tim nasional senior dan meraih gelar.” Memang, Pitarch bertekad untuk menaiki tangga dalam struktur tim nasional Spanyol dengan mengatakan: “Jika saya di sini, itu karena saya ingin mencapai puncak. Langkah demi langkah.”
Upaya Maroko untuk memenangkan hati publik yang gagal
Maroko terus gencar memburu pemain jebolan akademi Madrid tersebut, yang berhak membela negara itu berkat latar belakang keluarganya. Tokoh-tokoh terkemuka di kubu Maroko turut bergabung dalam upaya perekrutan ini, termasuk mantan kiper Sevilla, Bono, yang kini bermain untuk Al Hilal, yang baru-baru ini angkat bicara dalam upaya meyakinkan gelandang tersebut untuk memilih negara Afrika Utara tersebut. Setelah pertandingan melawan Ekuador, ia mengatakan: “Kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia memiliki keluarga di sini dan di Spanyol. Ia akan melakukan apa yang benar-benar ia rasakan.”
- Getty
Menikmati hidup yang diimpikan di Madrid
Bagi Pitarch, ketenarannya saat ini merupakan hasil kerja keras bertahun-tahun di Valdebebas. Gelandang ini sedang menikmati masa-masa gemilang bersama klub dan tim nasional, serta mendapat pujian dari Arbeloa. Merenungkan perkembangannya, Pitarch berkata: “Saya sangat bahagia. Saya sedang menjalani mimpi bersama klub dan tim nasional. Saya telah berjuang untuk ini sejak hari pertama saya mulai bermain. Ini adalah mimpi saya. Saya telah berjuang untuknya setiap hari—dalam latihan, di setiap pertandingan. Dan kini mimpi itu menjadi kenyataan.”