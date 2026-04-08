Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Pemain muda Real Madrid dikeluarkan dari tim utama setelah berselisih dengan Alvaro Arbeloa, sementara pelatih memaksa bintang akademi tersebut untuk meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya

A. Arbeloa

Real Madrid telah memasukkan kembali bek akademi Raul Asencio ke dalam skuad pertandingan mereka setelah terjadi ketegangan dengan manajer Alvaro Arbeloa. Pemain muda tersebut sempat dikucilkan setelah bereaksi negatif atas keputusannya yang dicadangkan dalam laga krusial Liga Champions melawan Manchester City, sebelum akhirnya penarikan diri mendadak yang dilakukannya memaksa staf pelatih menuntut permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh tim dan menyelesaikan perselisihan tersebut.

  • Tidak dimasukkannya tim tersebut ke Liga Champions memicu ketegangan

    Menurut Marca, ketegangan antara Asencio dan Arbeloa bermula pada 11 Maret. Klub tersebut tengah menghadapi krisis pertahanan yang parah, dengan absennya Eder Militao dan David Alaba. Asencio telah memaksakan batas fisiknya, bermain selama 90 menit meski mengalami cedera leher untuk membantu memastikan kemenangan 2-1 atas Celta pada 6 Maret. Namun, manajer memilih untuk menempatkannya di bangku cadangan saat melawan City lima hari kemudian, dan lebih memilih Dean Huijsen sebagai gantinya. Bek yang frustrasi itu kemudian menegur pelatihnya beberapa hari kemudian, merasa pengorbanannya layak mendapatkan tempat di starting line-up saat melawan juara Inggris tersebut.

    • Iklan
  • RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Penarikan diri di menit-menit terakhir membuat rekan setim senior marah

    Situasi semakin memanas menjelang pertandingan La Liga melawan Elche pada 14 Maret. Asencio tiba di kantor manajer pada pagi hari pertandingan itu ditemani seorang dokter, dengan alasan mengalami ketidaknyamanan otot ringan, dan menarik diri dari skuad. Perubahan mendadak ini benar-benar mengacaukan rencana persiapan Antonio Rudiger, yang semula dijadwalkan untuk beristirahat menjelang leg kedua kompetisi Eropa. Rudiger sangat marah karena dipaksa bermain, sehingga mengubah konflik dari perselisihan pribadi dengan pelatih menjadi masalah serius di ruang ganti, karena para pemain senior merasa ketidakhadiran mendadak tersebut mengganggu manajemen fisik tim secara keseluruhan.

  • Arbeloa menuntut permintaan maaf di ruang ganti

    Meskipun telah kembali berlatih seperti biasa, Asencio terus-menerus tidak dimasukkan ke dalam skuad, termasuk saat derby Madrid melawan Atlético pada 22 Maret. Manajer memandang disiplin sebagai masalah kolektif dan mendesak sang bek untuk meminta maaf kepada seluruh tim. Selama rapat singkat sebelum latihan, sang pelatih memberikan kesempatan dengan bertanya, "Adakah yang ingin menyampaikan sesuatu?"

    Awalnya, Asencio menundukkan kepalanya dan tetap diam, sehingga masa pengasingannya pun semakin lama. Namun, untuk meredam rumor di media sosial yang semakin berkembang mengenai profesionalismenya, bek yang telah tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan mencetak dua gol dan satu assist, akhirnya berbicara kepada rekan-rekan setimnya dan meminta maaf.

  • Raul Asencio Real MadridGetty Images

    Sebuah episode penutup musim yang rumit menanti

    Asencio kembali pada masa yang sulit bagi klub. Real Madrid kini tertinggal tujuh poin dari Barcelona di LaLiga, dengan hanya tersisa delapan pertandingan sebelum menjamu Girona pada 10 April. Selain itu, mereka harus menghadapi tantangan berat setelah kalah 2-1 di kandang dari Bayern Munich, dengan leg kedua perempat final Liga Champions yang akan digelar pada 15 April.

