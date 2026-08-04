Vitek ingin mengamankan tempat sebagai starter setelah tampil mengesankan selama masa peminjaman yang produktif bersama Bristol City musim lalu, ketika ia mencatatkan 12 clean sheet. Setelah kedatangan Karl Darlow untuk menjadi pelapis Senne Lammens, Vitek pun semakin turun dalam urutan pilihan.

Berbicara pada masa pramusim, Vitek menyatakan niatnya dengan sangat jelas: "Saya merasa sangat baik dan siap untuk kembali ke tempat lain agar bisa menjadi, semoga, nomor satu, jadi kita lihat saja. Kita lihat apa yang akan terjadi. Saat ini, saya masih di sini, tapi kita lihat saja. Saya berharap demikian. Saya berharap akan ada ketertarikan. Saya pikir Anda akan tahu ketika semuanya sudah lebih konkret."