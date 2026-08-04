Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Pemain muda menjanjikan Manchester United semakin dekat dengan transfer permanen ke Middlesbrough setelah Michael Carrick memberi petunjuk besar
- Getty Images Sport
Vitek kian dekat dengan pintu keluar Old Trafford
Vitek siap meninggalkan Manchester United setelah enam tahun, dengan Middlesbrough dalam pembicaraan lanjutan untuk mengamankan kiper muda tersebut. Menurut Daily Mirror, Manchester United sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengirim Vitek ke Riverside Stadium.
Klub itu dikabarkan akan memasukkan klausul penjualan kembali dan opsi pembelian kembali ke dalam kesepakatan tersebut, meski belum ada nilai transfer spesifik yang diungkap. Langkah ini terjadi setelah Carrick meninggalkan Vitek di bangku cadangan saat kemenangan 2-1 Manchester United atas Atletico Madrid pada Sabtu, memberi petunjuk besar soal masa depannya. Sebelumnya, Vitek menjadi starter dalam dua laga uji coba pramusim pertama sebelum absen mencolok ini.
Keinginan untuk mendapatkan menit bermain reguler
Vitek ingin mengamankan tempat sebagai starter setelah tampil mengesankan selama masa peminjaman yang produktif bersama Bristol City musim lalu, ketika ia mencatatkan 12 clean sheet. Setelah kedatangan Karl Darlow untuk menjadi pelapis Senne Lammens, Vitek pun semakin turun dalam urutan pilihan.
Berbicara pada masa pramusim, Vitek menyatakan niatnya dengan sangat jelas: "Saya merasa sangat baik dan siap untuk kembali ke tempat lain agar bisa menjadi, semoga, nomor satu, jadi kita lihat saja. Kita lihat apa yang akan terjadi. Saat ini, saya masih di sini, tapi kita lihat saja. Saya berharap demikian. Saya berharap akan ada ketertarikan. Saya pikir Anda akan tahu ketika semuanya sudah lebih konkret."
Mengevaluasi opsi transfer
Middlesbrough telah memberikan peluang ideal bagi Vitek untuk menantang Sol Brynn dalam perebutan posisi utama penjaga gawang. Ketika sebelumnya ditanya apakah ia lebih memilih peminjaman lain atau hengkang secara permanen, Vitek menjelaskan pola pikirnya: "Saya siap untuk keduanya, sejujurnya. Itu tergantung pada apa yang diinginkan klub dan juga tergantung pada pilihan yang ada, dan ya, kita lihat saja nanti. Sudah ada beberapa ketertarikan yang masuk, tetapi kami berharap mendapatkan yang terbaik dan semoga itu segera terjadi. Saya ingin bermain setiap pekan dan itulah target untuk musim depan. Semoga saya segera tahu di mana itu akan terjadi." Manchester United secara aktif telah membentuk ulang skuadnya, sehingga kepergiannya akan menguntungkan kedua belah pihak.
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya untuk Vitek?
Vitek kini akan menjalani tes medis dan merampungkan kesepakatan personal dengan Middlesbrough menjelang kepindahan permanennya. Setelah transfer itu diumumkan secara resmi, sang kiper akan segera bergabung dengan skuad barunya untuk mempersiapkan diri menghadapi laga-laga Championship yang akan datang.
Sementara itu, Manchester United diperkirakan akan terus merampingkan skuadnya sebelum bursa transfer ditutup, dengan fokus pada kepergian akhir dan potensi penambahan di lini tengah.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami