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Pemain muda Chelsea, Jesse Derry, diprediksi akan pindah dengan status pinjaman secara mengejutkan ke klub Liga Champions setelah menandatangani kontrak baru
Derry menandatangani kontrak baru dengan Chelsea sebelum dipinjamkan ke Sporting
Menurut laporan dari BBC Sport, Derry hampir menyelesaikan kesepakatan peminjaman sementara ke Sporting untuk musim mendatang. Kesepakatan tersebut akan berupa peminjaman murni tanpa opsi pembelian. Transfer ini terjadi setelah Chelsea memutuskan untuk memberikan kontrak baru kepada Derry menyusul debutnya di tim senior musim lalu.
Penyerang asal Inggris ini menarik perhatian beberapa klub top Eropa, termasuk Bayern Munich, namun Chelsea bergerak cepat untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang. Klub asal London tersebut memutuskan bahwa bermain di Portugal merupakan langkah ideal berikutnya bagi kariernya, sehingga ia dapat terus bermain secara konsisten di level senior setelah tampil mengesankan di hadapan staf pelatih selama penampilan-penampilan awalnya.
- Getty
Kedatangan para pemain baru di Stamford Bridge memaksa Derry untuk hengkang sementara
Sementara Derry bersiap bergabung dengan Sporting—dengan syarat lulus tes medis—Chelsea dipastikan akan mendatangkan Geovany Quenda dari klub Portugal tersebut melalui kesepakatan senilai £40 juta pada musim panas ini. Quenda akan bergabung dengan barisan penyerang yang sudah padat di Stamford Bridge, yang saat ini sudah dihuni oleh Pedro Neto, Estevao Willian, Jamie Gittens, dan Alejandro Garnacho.
Akibatnya, Chelsea memutuskan bahwa peminjaman adalah pilihan terbaik bagi Derry untuk memastikan ia mendapatkan waktu bermain yang memadai. Sementara itu, klub telah membuka kemungkinan transfer permanen bagi Garnacho, sehingga mengesampingkan kemungkinan peminjaman sementara baginya. Chelsea sangat ingin merampingkan skuad mereka, dan menemukan pembeli yang tepat untuk Garnacho menjadi prioritas saat mereka menata ulang opsi lini serang mereka.
Kenaikan pesat melalui jenjang tim junior
Derry mengalami perkembangan pesat sejak bergabung dengan akademi muda Chelsea dari Crystal Palace musim panas lalu. Penyerang yang pernah membela Inggris di level U-17, U-18, dan U-19 ini dengan cepat membuktikan dirinya sebagai talenta menjanjikan. Ia tampil dalam tiga pertandingan untuk Chelsea musim lalu, dan mencatatkan penampilan starter pertamanya di Liga Premier saat melawan Nottingham Forest.
Momen bersejarah itu terhenti sesaat sebelum babak pertama berakhir akibat benturan kepala. Namun, Derry telah pulih sepenuhnya dari cedera tersebut dan masuk dalam daftar pemain cadangan yang tidak diturunkan pada pertandingan terakhir musim ini di Sunderland, yang menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian penting dari skuad tim utama ke depannya.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Derry?
Derry kini akan bertolak ke Portugal untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan proses peminjamannya ke Sporting. Setelah semua dokumen selesai diurus, ia akan bergabung dengan skuad barunya dan bersiap menghadapi musim yang menantang, termasuk kompetisi Liga Champions. Jika masa peminjamannya di luar negeri berjalan sukses, ia bisa kembali ke London dengan siap bersaing untuk mendapatkan posisi starter reguler.
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