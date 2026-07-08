Pemain muda Chelsea, Jesse Derry, diprediksi akan pindah dengan status pinjaman secara mengejutkan ke klub Liga Champions setelah menandatangani kontrak baru

Menurut laporan dari BBC Sport, Derry hampir menyelesaikan kesepakatan peminjaman sementara ke Sporting untuk musim mendatang. Kesepakatan tersebut akan berupa peminjaman murni tanpa opsi pembelian. Transfer ini terjadi setelah Chelsea memutuskan untuk memberikan kontrak baru kepada Derry menyusul debutnya di tim senior musim lalu.

Penyerang asal Inggris ini menarik perhatian beberapa klub top Eropa, termasuk Bayern Munich, namun Chelsea bergerak cepat untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang. Klub asal London tersebut memutuskan bahwa bermain di Portugal merupakan langkah ideal berikutnya bagi kariernya, sehingga ia dapat terus bermain secara konsisten di level senior setelah tampil mengesankan di hadapan staf pelatih selama penampilan-penampilan awalnya.



