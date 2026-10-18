Getty Images Sport
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Pemain muda berbakat Liverpool Rio Ngumoha ungkap rahasia di balik perkembangan pesatnya di Anfield
Kontribusi pemain pengganti di Brentford
Ngumoha, bintang terbaru yang bersinar dari akademi Liverpool, menekankan pentingnya mentalitas yang kuat setelah kemenangan susah payah Liverpool dengan skor 2-1 atas Brentford. Saat Liverpool tertinggal 1-0 dari Brentford yang bermain dengan 10 orang, pemain berusia 18 tahun itu masuk pada menit ke-52 untuk memberi dorongan bagi timnya. Kehadirannya membantu membalikkan keadaan ketika gol Victor Munoz dan Alexander Isak memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin dari Gtech Community Stadium.
“Bagi semua yang menyaksikan, pertandingan ini penuh pasang surut. Namun, pertandingan seperti inilah yang sebenarnya kami nantikan, dan meraih tiga poin menunjukkan betapa kuatnya mentalitas tim ini. Ini jelas sulit, tetapi menurut saya, jika Anda masuk ke pertandingan dengan pola pikir yang tepat dan yakin bisa memberi dampak, Anda mungkin bisa melakukan apa saja,” kata Ngumoha kepada situs resmi klub.
Kepercayaan diri pemain muda itu terlihat sepanjang penampilan singkatnya. Sejak masuk ke lapangan, ia berusaha menerobos pertahanan Brentford. Ia menambahkan: “Seperti hari ini, saya tahu pertandingannya akan sulit. Bertandang ke Brentford tidak pernah mudah, dan saya hanya ingin langsung berkontribusi membantu tim meraih kemenangan. Syukurlah, kami berhasil melakukannya.”
- Getty Images Sport
Menguasai peran sebagai pemain sayap kanan
Penampilan di London Barat itu menjadi penampilan kedelapan Ngumoha musim ini, dan ia tampil di sisi kanan. Meski datang dengan reputasi sebagai penyerang yang secara alami bermain di sisi kiri, pemain muda itu kini memperluas kemampuannya untuk menjadi penyerang yang lebih komplet. Perkembangannya dalam peran taktis tersebut menjadi salah satu hal paling menonjol dari kemajuannya musim ini.
“Saya rasa kemampuan saya bermain di kanan sudah jauh lebih baik sejak pertandingan melawan Newcastle hingga sekarang. Saya juga merasa semakin memahami peran itu. Saya rasa pergi bersama Inggris juga sangat membantu saya. Sekarang saya suka bermain di kedua sisi, dan itu memberi saya kemampuan tambahan, jadi itu bagus,” kata penyerang tersebut.
Generasi baru talenta Anfield
Ngumoha bukan satu-satunya pemain muda yang berpeluang menembus tim utama. Klub terus mengintegrasikan lulusan akademi ke dalam skuad senior untuk pertandingan. Setelah menjadi starter dalam laga Liga Champions tengah pekan melawan LASK, Ngumoha, Trey Nyoni, dan Lewis Koumas diturunkan dari bangku cadangan saat menghadapi Brentford. Kesempatan tampil secara konsisten di kompetisi level tinggi dipandang penting bagi proses mereka untuk masuk ke tim senior dalam jangka panjang.
"Menurut saya, jadwal pertandingan sangat padat. Jadi, kesempatan apa pun yang datang, baik sebagai starter maupun pemain pengganti, harus kami manfaatkan. Kami semua melakukan itu, saya, Trey, dan Koumas. Kami hanya perlu terus melangkah dan tetap berada di jalur yang benar," ujarnya.
- Getty Images Sport
Kemenangan Brentford memicu mimpi buruk cedera
Meski Ngumoha tampil gemilang melawan Brentford, kemenangan itu sangat dibayangi cedera serius yang dialami Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong dalam pertandingan tersebut. Keduanya diperkirakan harus absen lama. Situasi ini datang pada saat yang tidak tepat bagi Liverpool, yang tengah menghadapi jadwal pertandingan sangat padat. Dengan waktu pemulihan yang singkat, Liverpool harus segera menata kembali tim dan beradaptasi sebelum menghadapi Villarreal pada Selasa malam.
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