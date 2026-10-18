Pemain muda berbakat Liverpool Rio Ngumoha ungkap rahasia di balik perkembangan pesatnya di Anfield

Ngumoha, bintang terbaru yang bersinar dari akademi Liverpool, menekankan pentingnya mentalitas yang kuat setelah kemenangan susah payah Liverpool dengan skor 2-1 atas Brentford. Saat Liverpool tertinggal 1-0 dari Brentford yang bermain dengan 10 orang, pemain berusia 18 tahun itu masuk pada menit ke-52 untuk memberi dorongan bagi timnya. Kehadirannya membantu membalikkan keadaan ketika gol Victor Munoz dan Alexander Isak memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin dari Gtech Community Stadium.

“Bagi semua yang menyaksikan, pertandingan ini penuh pasang surut. Namun, pertandingan seperti inilah yang sebenarnya kami nantikan, dan meraih tiga poin menunjukkan betapa kuatnya mentalitas tim ini. Ini jelas sulit, tetapi menurut saya, jika Anda masuk ke pertandingan dengan pola pikir yang tepat dan yakin bisa memberi dampak, Anda mungkin bisa melakukan apa saja,” kata Ngumoha kepada situs resmi klub.

Kepercayaan diri pemain muda itu terlihat sepanjang penampilan singkatnya. Sejak masuk ke lapangan, ia berusaha menerobos pertahanan Brentford. Ia menambahkan: “Seperti hari ini, saya tahu pertandingannya akan sulit. Bertandang ke Brentford tidak pernah mudah, dan saya hanya ingin langsung berkontribusi membantu tim meraih kemenangan. Syukurlah, kami berhasil melakukannya.”