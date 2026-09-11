Michael Weber
Diterjemahkan oleh
Pemain liga-liga Eropa bersiap untuk turnamen regional baru FIFA
Para pemain liga-liga Eropa siap untuk platform regional baru FIFA
Sejumlah pemain yang berkompetisi di liga-liga top Eropa bisa tampil di panggung internasional yang baru ketika Piala ASEAN FIFA edisi perdana dimulai pada 24 September. Berlangsung hingga 5 Oktober, turnamen ini mempertemukan 14 tim nasional, menggabungkan 11 asosiasi anggota Asia Tenggara dengan tiga negara tamu.
Ajang ini akan dibagi ke dalam dua divisi, dengan Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1 di Bandung dan Jakarta, sementara Hong Kong bertindak sebagai tuan rumah Divisi 2.
Kompetisi ini bertujuan menghadirkan pertandingan yang terstruktur dan berintensitas tinggi, yang terintegrasi langsung ke dalam kalender pertandingan internasional putra.
- ZUMA Press Wire
Infantino menyoroti laga internasional yang bermakna
Berbicara pada peluncuran turnamen baru tersebut, Presiden FIFA Gianni Infantino menekankan pentingnya menciptakan peluang pertandingan yang bernilai bagi kawasan sepak bola yang sedang berkembang. Ia mencatat bahwa Piala ASEAN FIFA menghadirkan jadwal pertandingan kompetitif secara reguler sekaligus memperluas koneksi sepak bola global.
Infantino menyatakan keyakinannya bahwa ajang ini akan menyajikan aksi yang berkesan bagi para pendukung di seluruh negara peserta.
"Piala ASEAN FIFA diluncurkan untuk memberikan tim nasional peluang kompetitif yang bermakna dalam Kalender Pertandingan Internasional Putra," kata Infantino. "Ajang ini memberi para pemain kesempatan untuk mewakili negara mereka dalam rivalitas regional berintensitas tinggi sekaligus memperkuat hubungan sepak bola."
Deretan turnamen diperkuat talenta papan atas
Struktur dua tingkat itu menawarkan panggung potensial bagi sejumlah pemain yang saat ini tampil di liga-liga top Eropa. Tuan rumah Indonesia bisa memanggil bek Serie A Jay Idzes dari Sassuolo, kiper Rayo Vallecano Emil Audero, bek Lille Calvin Verdonk, dan pemain belakang Borussia Monchengladbach Kevin Diks, bersama penjaga gawang Ajax Maarten Paes.
Negara-negara lain juga memiliki opsi yang berbasis di Eropa, dengan Nicholas Mickelson dari Thailand bermain di SV Elversberg dan Filipina diperkuat winger SC Paderborn Raphael Obermair.
Negara tamu Bangladesh juga bisa menurunkan mantan gelandang Leicester City serta pemenang Piala FA 2020-21, Hamza Choudhury.
- Getty Images Sport
Format terstruktur ditetapkan untuk kick-off
Divisi 1 menampilkan tuan rumah Indonesia bersama Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Bangladesh, dan Pakistan. Sementara itu, Divisi 2 di Hong Kong diikuti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor-Leste.
Setiap divisi menggunakan format grup setengah kompetisi, dengan juara grup melaju langsung ke final masing-masing untuk memperebutkan trofi.
Dengan persiapan yang telah dirampungkan, FIFA ASEAN Cup dimulai pada 24 September untuk menguji tim-tim yang sudah mapan maupun negara-negara yang tengah berkembang.
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