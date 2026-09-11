Sejumlah pemain yang berkompetisi di liga-liga top Eropa bisa tampil di panggung internasional yang baru ketika Piala ASEAN FIFA edisi perdana dimulai pada 24 September. Berlangsung hingga 5 Oktober, turnamen ini mempertemukan 14 tim nasional, menggabungkan 11 asosiasi anggota Asia Tenggara dengan tiga negara tamu.

Ajang ini akan dibagi ke dalam dua divisi, dengan Indonesia menjadi tuan rumah Divisi 1 di Bandung dan Jakarta, sementara Hong Kong bertindak sebagai tuan rumah Divisi 2.

Kompetisi ini bertujuan menghadirkan pertandingan yang terstruktur dan berintensitas tinggi, yang terintegrasi langsung ke dalam kalender pertandingan internasional putra.