Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Pemain lain lebih banyak berkontribusi" - Habib Beye memberi peringatan soal "komitmen" kepada Ethan Nwaneri, sementara manajer Marseille itu terus jarang memainkan pemain pinjaman dari Arsenal tersebut
Masalah di lapangan latihan
Lulusan akademi Arsenal yang sangat menjanjikan ini sedang menjalani masa peminjaman yang menantang di Ligue 1. Namun, perkembangannya terhambat di bawah asuhan Beye. Pelatih Marseille itu sekali lagi tidak memasukkan pemain timnas Inggris U-21 tersebut ke dalam susunan pemainnya untuk laga melawan Nice, meskipun timnya kehilangan beberapa pemain kunci di lini serang. Beye menyatakan bahwa absennya Nwaneri dari susunan pemain inti merupakan akibat langsung dari penampilannya dan dedikasinya selama latihan pekan ini.
- AFP
Beye menjelaskan alasan pemilihan pelatih
Dalam wawancara dengan L1+, platform streaming resmi Ligue 1, Beye sangat terbuka mengenai keputusannya untuk tidak memasukkan pemain berusia 19 tahun itu ke dalam susunan starting XI-nya. Ia menegaskan bahwa reputasi saja tidak cukup untuk menjamin tempat di starting XI timnya, terutama saat musim memasuki fase paling krusial.
Mantan pemain internasional Senegal itu mengatakan: "Dia adalah pemain berkualitas, tapi dia harus memberikan kontribusi yang jauh lebih besar dalam komitmen hariannya. Pemain lain memberikan kontribusi yang jauh lebih besar."
Skuad yang dilanda cedera
Yang membuat keputusan Beye semakin penting adalah kondisi skuad Marseille saat ini. Les Phoceens sedang dilanda daftar cedera yang panjang, termasuk Hamed Traoré, Igor Paixão, dan Amine Gouiri. Dengan begitu banyak opsi kreatif yang absen, Nwaneri tampaknya menjadi pilihan yang wajar untuk mengisi kekosongan tersebut, namun Beye lebih memilih mencari alternatif lain.
Kesediaan sang pelatih untuk terus menempatkan pemain sekelas Nwaneri di bangku cadangan selama krisis cedera ini menunjukkan betapa seriusnya ia memandang masalah etika di lapangan latihan. Dengan memilih pemain lain yang tampil lebih baik selama latihan pekan ini, Beye mengirimkan pesan kepada seluruh ruang ganti mengenai standar yang diharapkan di klub.
- AFP
Masa depan kesepakatan pinjaman
Pemain pinjaman Arsenal ini mungkin harus terus memainkan peran sebagai pemain cadangan mulai sekarang hingga akhir masa pinjamannya jika ia tidak mampu memenuhi tuntutan staf pelatih akan intensitas permainan yang lebih tinggi.
Di London, Mikel Arteta dan jajaran petinggi Arsenal kemungkinan akan memantau situasi ini dengan penuh perhatian. The Gunners berharap Nwaneri dapat menanggapi masukan tersebut dan mengakhiri masa pinjamannya di Prancis dengan hasil yang memuaskan, bukan hanya menonton dari pinggir lapangan.