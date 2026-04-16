"Pemain kami tergeletak di lapangan, tapi dia malah hampir melakukan tos!" Pelatih Bayern, Vincent Kompany, kesal karena kartu kuning yang diterimanya

Kompany mendapat kartu kuning dari wasit Slavko Vincic akibat protesnya segera setelah gol Kylian Mbappé yang membawa skor sementara menjadi 3-2 untuk Real Madrid, tak lama sebelum jeda babak pertama. Pelatih Bayern itu merasa kesal karena beknya, Josip Stanisic, tergeletak di lapangan setelah mendapat tekel keras dari Antonio Rüdiger saat gol tersebut tercipta di area pertahanan Real Madrid. Bahkan setelah gol tersebut, Stanisic masih meringkuk sebentar di lapangan.

"Saya selalu berusaha bersikap hormat dan saya juga melakukannya di sini. Wajar jika saya berkomentar. Pemain kami tergeletak di lapangan dan dia malah hampir melakukan high five!", jelas Kompany sambil mengkritik perilaku Rüdiger dalam insiden tersebut. "Saya menghargainya sebagai bek, saya akan melakukan hal yang sama. Kami saling memahami, tapi wajar saja kalau saya berkomentar. Dan kartu kuning itu menurut saya terlalu cepat!"

Sementara itu, Stanisic mengeluh setelah pertandingan bahwa tekel Rüdiger seharusnya dinilai sebagai pelanggaran dan gol ketiga Real sama sekali tidak akan tercipta. "Dia melihat saya datang dan hanya menabrak saya. Dulu, wasit biasanya membiarkan permainan terus berjalan dan jika bola hilang, baru meniup peluit untuk tendangan bebas. Mungkin wasit lupa aturan itu, saya tidak tahu," kata pemain timnas Kroasia itu.

Sementara dia terbaring di lapangan dengan rasa sakit, Rüdiger bahkan membungkuk ke arahnya dan melontarkan beberapa kata yang tampaknya tidak pantas. "Tentang apa yang terjadi saat saya terbaring di lapangan, saya tidak perlu membicarakannya sekarang. Mereka bisa tanya saja ke Toni. Tapi menurut saya, hal seperti itu tidak boleh terjadi," kata Stanisic dengan nada yang penuh makna. Kemudian ia menambahkan: "Hanya satu kata yang diucapkan—dan itu dua kali. Tapi Anda bisa tanya sendiri padanya apa yang dia katakan. Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya!"



