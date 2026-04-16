"Saya juga merasa keputusan itu tidak tepat. Kalau kita lihat apa yang terjadi di lapangan, betapa banyak orang yang mengeluh dan berkomentar," kata Kompany kepada DAZN setelah kemenangan FCB 4-3 pada Rabu malam.
"Pemain kami tergeletak di lapangan, tapi dia malah hampir melakukan tos!" Pelatih Bayern, Vincent Kompany, kesal karena kartu kuning yang diterimanya
Kompany mendapat kartu kuning dari wasit Slavko Vincic akibat protesnya segera setelah gol Kylian Mbappé yang membawa skor sementara menjadi 3-2 untuk Real Madrid, tak lama sebelum jeda babak pertama. Pelatih Bayern itu merasa kesal karena beknya, Josip Stanisic, tergeletak di lapangan setelah mendapat tekel keras dari Antonio Rüdiger saat gol tersebut tercipta di area pertahanan Real Madrid. Bahkan setelah gol tersebut, Stanisic masih meringkuk sebentar di lapangan.
"Saya selalu berusaha bersikap hormat dan saya juga melakukannya di sini. Wajar jika saya berkomentar. Pemain kami tergeletak di lapangan dan dia malah hampir melakukan high five!", jelas Kompany sambil mengkritik perilaku Rüdiger dalam insiden tersebut. "Saya menghargainya sebagai bek, saya akan melakukan hal yang sama. Kami saling memahami, tapi wajar saja kalau saya berkomentar. Dan kartu kuning itu menurut saya terlalu cepat!"
Sementara itu, Stanisic mengeluh setelah pertandingan bahwa tekel Rüdiger seharusnya dinilai sebagai pelanggaran dan gol ketiga Real sama sekali tidak akan tercipta. "Dia melihat saya datang dan hanya menabrak saya. Dulu, wasit biasanya membiarkan permainan terus berjalan dan jika bola hilang, baru meniup peluit untuk tendangan bebas. Mungkin wasit lupa aturan itu, saya tidak tahu," kata pemain timnas Kroasia itu.
Sementara dia terbaring di lapangan dengan rasa sakit, Rüdiger bahkan membungkuk ke arahnya dan melontarkan beberapa kata yang tampaknya tidak pantas. "Tentang apa yang terjadi saat saya terbaring di lapangan, saya tidak perlu membicarakannya sekarang. Mereka bisa tanya saja ke Toni. Tapi menurut saya, hal seperti itu tidak boleh terjadi," kata Stanisic dengan nada yang penuh makna. Kemudian ia menambahkan: "Hanya satu kata yang diucapkan—dan itu dua kali. Tapi Anda bisa tanya sendiri padanya apa yang dia katakan. Mungkin dia cukup berani untuk mengakuinya!"
Vincent Kompany dari Bayern München menanggapi skorsing akibat kartu kuning dengan tenang: "Ya sudah, tanpa saya di pinggir lapangan"
Karena ini merupakan kartu kuning ketiga yang diterima Kompany pada musim Liga Champions kali ini, ia harus menjalani skorsing pada leg pertama semifinal melawan Paris Saint-Germain akhir April mendatang dan karenanya tidak boleh berada di pinggir lapangan saat pertandingan pertama melawan sang juara bertahan.
Ketika ditanya mengenai skorsing kartu kuning tersebut, pemain Belgia berusia 40 tahun itu menanggapinya dengan tenang: "Saya senang. Para pemain pantas mendapatkannya. Jadi, pertandingan pertama akan berlangsung tanpa saya di pinggir lapangan." Namun, Kompany kembali menyoroti: "Dalam format liga baru ini, ada begitu banyak pertandingan, namun aturan tiga kartu kuning tetap sangat ketat."
Sudah pada konferensi pers menjelang leg kedua melawan Real pada Selasa, Kompany menyuarakan agar UEFA menyesuaikan regulasi larangan bermain akibat kartu kuning di Liga Champions. Dengan pendekatan saat ini, "sangat sulit" untuk melewati satu musim Liga Champions tanpa larangan bermain. "Tiga kartu kuning bagi seorang bek tengah - jika kamu bisa sampai sejauh ini dan hanya mendapat tiga kartu, berarti kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Namun demikian, kamu bisa diskors untuk semifinal, menurutku itu cukup berat," kata Kompany.
FC Bayern München berhasil memenangkan laga sengit melawan Real Madrid
Setelah umpan salah fatal dari kiper Manuel Neuer, Bayern sudah tertinggal 0-1 pada menit pertama di Allianz Arena yang penuh semangat, karena Arda Güler dengan dingin memanfaatkan kesalahan Neuer. Tak lama kemudian, Aleksandar Pavlovic menyamakan kedudukan, sebelum Güler kembali membawa tim Madrid unggul setelah hampir setengah jam pertandingan dengan gol tendangan bebas yang indah. Harry Kane menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-38, dan empat menit kemudian Mbappe memastikan skor babak pertama.
Ketika perpanjangan waktu sudah terlihat akan terjadi (Bayern telah memenangkan leg pertama di Madrid dengan skor 2-1), FCB akhirnya memastikan lolos ke babak berikutnya setelah waktu reguler berakhir dalam fase akhir yang penuh gejolak. Real harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-86 setelah kartu kuning-merah yang kontroversial untuk Eduardo Camavinga, yang memicu protes keras. Hanya sekitar tiga menit kemudian, Bayern memanfaatkan keunggulan jumlah pemainnya melalui Luis Diaz untuk mencetak gol penyeimbang 3-3, dan pada aksi terakhir, Michael Olise akhirnya memastikan skor akhir 4-3.
Di babak semifinal, Bayern juga akan bermain tandang terlebih dahulu, bertanding di leg pertama pada akhir April di Paris tanpa Kompany di pinggir lapangan. Pada 6 Mei, PSG akan bertandang ke Munich untuk leg kedua; di final yang mungkin terjadi, FCB akan menghadapi either Arsenal FC atau Atletico Madrid.
Ringkasan Babak Semifinal Liga Champions
Tanggal
Pertandingan
Selasa, 28 April
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München
Rabu, 29 April
Atletico Madrid vs. FC Arsenal
Selasa, 5 Mei
FC Arsenal vs. Atlético Madrid
Rabu, 6 Mei
FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain