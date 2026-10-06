Badai menerpa FIFA. Menurut laporan New York Times, para penanggung jawab hukum badan pengatur sepakbola dunia itu secara rahasia telah menetapkan bahwa Republik Demokratik Kongo memainkan seorang pemain yang tidak memenuhi syarat; hal itu terungkap dari dokumen internal dan korespondensi yang diperiksa oleh New York Times serta dari pernyataan seorang pejabat tinggi yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan karena ini menyangkut persoalan sensitif. Pelanggaran semacam itu biasanya berujung pada kekalahan walkover bagi tim dalam semua pertandingan yang melibatkan pemain yang tidak memenuhi syarat tersebut. Republik Demokratik Kongo perlu memenangi satu laga terakhir – play-off melawan Jamaika – untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah 52 tahun. FIFA membiarkan sang pemain dan tim itu melanjutkan perjalanan mereka. Kongo mengalahkan Jamaika, sehingga mengamankan satu tempat di turnamen tersebut.
Pemain itu tidak memenuhi syarat menurut FIFA, tetapi Republik Demokratik Kongo ambil bagian di Piala Dunia: badai kontroversi. Nigeria murka besar
Protes Nigeria
Pemeriksaan FIFA terhadap tim Kongo berawal dari keluhan soal kelayakan pemain yang diajukan Nigeria, tim nasional yang dikalahkan Kongo untuk lolos ke laga melawan Jamaika. Dalam penyelidikan atas keluhan tersebut, FIFA mendapati bahwa Kongo tidak pernah merampungkan dokumentasi yang diperlukan untuk memungkinkan kiper Lionel Mpasi berganti afiliasi setelah pernah membela tim nasional junior Prancis; itulah yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut. FIFA tidak membantah temuan dalam investigasi Times, dan hanya menyatakan bahwa mereka menutup kasus Nigeria karena persoalan yang bersifat teknis. Dalam email yang dikirim kepada Times, FIFA menyatakan bahwa komisi-komisinya "bersifat otonom dan memutuskan kasus berdasarkan regulasi yang berlaku serta fakta-fakta spesifik yang sedang diperiksa", seraya menambahkan bahwa Infantino tidak memiliki peran apa pun dalam keputusan-keputusan tersebut.
TIDAK ADA TINDAKAN YANG DIAMBIL
Dalam kasus Kongo, para pejabat FIFA mengevaluasi beberapa opsi, termasuk memberikan kemenangan walkover kepada Nigeria, menjatuhkan sanksi finansial, mengganti Kongo dengan Nigeria dalam playoff melawan Jamaika atau tidak mengambil tindakan apa pun, mengingat Nigeria mengajukan protes terlambat; itulah yang terungkap dari dokumen-dokumen tersebut. Korespondensi tambahan terkait penyelidikan, yang juga diperiksa oleh Times, memuat rincian tentang tindakan yang diambil FIFA dalam kasus-kasus sebelumnya, sejalan dengan informasi yang tersedia untuk umum. Seorang pejabat hukum FIFA yang tidak terlibat dalam kasus tersebut mengonfirmasi keaslian dokumen yang diperoleh Times.
Rekor pertemuan Yunani dan Bolivia
Pada 2016, setelah Yunani menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat - yang pernah mewakili Australia di level junior - FIFA turun tangan dengan tegas, menjatuhkan kekalahan walkover (0-3) dalam pertandingan melawan Turki. Dua tahun kemudian, FIFA mengubah hasil dua pertandingan Bolivia dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, setelah menetapkan bahwa tim nasional Bolivia menurunkan seorang pemain yang sebelumnya pernah mewakili Paraguay.
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