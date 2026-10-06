Badai menerpa FIFA. Menurut laporan New York Times, para penanggung jawab hukum badan pengatur sepakbola dunia itu secara rahasia telah menetapkan bahwa Republik Demokratik Kongo memainkan seorang pemain yang tidak memenuhi syarat; hal itu terungkap dari dokumen internal dan korespondensi yang diperiksa oleh New York Times serta dari pernyataan seorang pejabat tinggi yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, yang berbicara dengan syarat identitasnya dirahasiakan karena ini menyangkut persoalan sensitif. Pelanggaran semacam itu biasanya berujung pada kekalahan walkover bagi tim dalam semua pertandingan yang melibatkan pemain yang tidak memenuhi syarat tersebut. Republik Demokratik Kongo perlu memenangi satu laga terakhir – play-off melawan Jamaika – untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah 52 tahun. FIFA membiarkan sang pemain dan tim itu melanjutkan perjalanan mereka. Kongo mengalahkan Jamaika, sehingga mengamankan satu tempat di turnamen tersebut.