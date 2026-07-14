'Pemain istimewa' - Xabi Alonso berjanji akan 'membangun tim Chelsea dengan Cole Palmer sebagai porosnya'

Saat Tuchel memimpin Inggris menuju semifinal Piala Dunia yang sangat dinantikan melawan Argentina, Palmer hanya bisa menyaksikan rekan-rekan setimnya di tim nasional melalui televisi. Gelandang yang telah mencatatkan 14 penampilan dan mencetak dua gol untuk negaranya ini secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad turnamen.

Sebagai gantinya, ia fokus pada latihan pramusim di bawah asuhan Alonso, yang berbicara kepada BBC Sport mengenai rencananya untuk sang bintang. Sejak bergabung dengan Chelsea dari Manchester City pada September 2023, Palmer telah membuktikan dirinya sebagai pemain andalan. Ia telah tampil dalam 131 pertandingan untuk klub London tersebut, mencetak 54 gol dan memberikan 32 assist selama masa penampilannya yang luar biasa.