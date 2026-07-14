Getty Images Sport
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'Pemain istimewa' - Xabi Alonso berjanji akan 'membangun tim Chelsea dengan Cole Palmer sebagai porosnya'
Palmer menyaksikan Inggris dari jauh sementara statistiknya mencatatkan prestasi gemilang
Saat Tuchel memimpin Inggris menuju semifinal Piala Dunia yang sangat dinantikan melawan Argentina, Palmer hanya bisa menyaksikan rekan-rekan setimnya di tim nasional melalui televisi. Gelandang yang telah mencatatkan 14 penampilan dan mencetak dua gol untuk negaranya ini secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad turnamen.
Sebagai gantinya, ia fokus pada latihan pramusim di bawah asuhan Alonso, yang berbicara kepada BBC Sport mengenai rencananya untuk sang bintang. Sejak bergabung dengan Chelsea dari Manchester City pada September 2023, Palmer telah membuktikan dirinya sebagai pemain andalan. Ia telah tampil dalam 131 pertandingan untuk klub London tersebut, mencetak 54 gol dan memberikan 32 assist selama masa penampilannya yang luar biasa.
- Getty Images Sport
Bertekad untuk membangun tim di sekitar seorang pemain berbakat
Alonso telah menunjukkan antusiasme yang besar dalam bekerja sama dengan Palmer selama beberapa hari pertama mereka di lapangan latihan. Chelsea mengalami kesulitan musim lalu, finis di peringkat ke-10 dan gagal lolos ke kompetisi Eropa, namun sang manajer yakin skuad ini memiliki fondasi yang kokoh untuk dikembangkan. Dengan memfokuskan pada kemampuan unik Palmer, Alonso berharap dapat memicu revolusi taktis di Stamford Bridge.
"Sejauh ini kami sudah bersama selama beberapa hari dan dia datang dengan pola pikir serta semangat yang positif. Dia ingin menikmati bermain sepak bola," kata Alonso. "Dia adalah pemain istimewa, kelas tersendiri dengan kualitas yang berbeda, dan jika kami membantunya dengan membangun tim di sekelilingnya yang memungkinkan bakatnya bersinar, kami akan semakin dekat dengan kesuksesan. Saya yakin akan hal itu."
Menapaki jenjang hierarki Stamford Bridge dengan gelar juara
Terlepas dari kesulitan yang dialami Chelsea di kompetisi domestik belakangan ini, Palmer telah merasakan kesuksesan di kancah Eropa selama berada di London, dengan menjuarai Conference League pada musim 2024-25 dan Piala Dunia Antarklub FIFA pada 2025.
Alonso sangat ingin menambah koleksi trofi tersebut di bawah hierarki olahraga yang telah direstrukturisasi. Berbeda dengan pelatih kepala sebelumnya, Alonso ditunjuk sebagai manajer, yang memberinya peran yang lebih kolaboratif bersama lima direktur olahraga. Ia tetap yakin bahwa susunan ini akan membantu merekrut talenta yang tepat untuk mendukung Palmer. Alonso bertekad untuk menyelaraskan strategi transfer klub dengan visinya di lapangan guna memastikan Chelsea kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar besar.
- Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi The Blues?
Ke depan, Chelsea akan melanjutkan persiapan pramusim mereka melalui serangkaian pertandingan persahabatan sebelum musim Liga Premier dimulai. Alonso akan berfokus pada penyempurnaan skuad sambil sepenuhnya mengintegrasikan ide-ide taktisnya di sekitar playmaker utamanya. Para penggemar pasti tak sabar untuk melihat apakah kemitraan baru ini dapat mengantarkan The Blues kembali ke empat besar dan meraih gelar juara.
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