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Pemain Iran, Mohammad Mohebi, menjelaskan perayaan yang diduga menyerupai 'senjata' setelah mencetak gol dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Selandia Baru
Perayaan Mohebi menjadi sorotan
Mohebi menjadi sorotan setelah mencetak gol penyama kedudukan Iran pada menit ke-64 dalam laga pembuka fase grup Piala Dunia melawan Selandia Baru. Meskipun gol tersebut memastikan Tim Melli meraih hasil imbang 2-2, selebrasi gelandang tersebut dengan cepat mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi di lapangan. Setelah mencetak gol, pemain berusia 27 tahun itu terlihat menunjuk dua jari ke arah lengannya sebelum mengulurkan dua jari di tangan kanannya dan menggerakkannya di udara. Gerakan tersebut secara luas ditafsirkan oleh para pengamat sebagai gestur "senjata".
Mohebi menjelaskan perayaan tersebut
Perayaan tersebut memicu reaksi yang cukup besar di dunia maya, dengan beberapa pendukung dan pengamat mendesak FIFA untuk meninjau insiden tersebut di tengah turnamen yang sudah diwarnai ketegangan politik yang melibatkan Iran. Namun, Mohebi menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah perayaan.
Dia berkata: "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua warga Iran yang tinggal di Los Angeles, mereka menciptakan suasana yang luar biasa. Perayaan itu terlintas di benak saya, dan saya melakukan ini [menirukan gerakan] untuk semua penggemar, hanya sekadar perayaan, Anda tahu."
Rezaeian menyoroti nuansa politik
Perhatian terhadap selebrasi tersebut semakin meningkat setelah rekan setimnya, Rezaeian, berbicara kepada wartawan usai pertandingan. Rezaeian sebelumnya juga menarik perhatian setelah mencetak gol dan kemudian menutupi wajahnya dengan kausnya saat berlari menuju para pendukung. Ketika ditanya mengenai selebrasinya sendiri, Rezaeian mengakui adanya unsur politik, namun menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.
"Itu sesuatu yang bersifat politik (perayaan golnya), saya tidak ingin membicarakannya," katanya. Bek tersebut juga berusaha mengalihkan fokus kembali ke sepak bola, sambil menambahkan: "Kami di sini untuk menjawab pertanyaan seputar sepak bola. Jika ada masalah di antara kami (rakyat Iran), itu urusan kami."
- Getty Images Sport
FIFA harus mengambil keputusan
FIFA telah dimintai tanggapan terkait gestur yang dilakukan Mohebi, dan kini perhatian akan tertuju pada apakah badan pengatur tersebut memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut perayaan tersebut. Sementara itu, Iran akan bersiap menghadapi Belgia pada pertandingan kedua Grup G di Los Angeles pada 21 Juni.