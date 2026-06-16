Pemain Iran, Mohammad Mohebi, menjelaskan perayaan yang diduga menyerupai 'senjata' setelah mencetak gol dalam laga pembuka Piala Dunia melawan Selandia Baru

Perayaan tersebut memicu reaksi yang cukup besar di dunia maya, dengan beberapa pendukung dan pengamat mendesak FIFA untuk meninjau insiden tersebut di tengah turnamen yang sudah diwarnai ketegangan politik yang melibatkan Iran. Namun, Mohebi menegaskan bahwa itu hanyalah sebuah perayaan.

Dia berkata: "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua warga Iran yang tinggal di Los Angeles, mereka menciptakan suasana yang luar biasa. Perayaan itu terlintas di benak saya, dan saya melakukan ini [menirukan gerakan] untuk semua penggemar, hanya sekadar perayaan, Anda tahu."







