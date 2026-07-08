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Hadi Habibinejad [Exclusive interview] - هادي حبيبي نجاد (حوار خاص)Kooora.com

Diterjemahkan oleh

Pemain Iran dalam wawancara dengan Koora: Kami tersingkir dari Piala Dunia karena ulah pihak tertentu!

H. Habibinejad
Egypt vs Iran
Egypt
Iran
World Cup
Belgium vs Iran
Belgium
Iran vs New Zealand
New Zealand
Algeria vs Austria
Algeria
Austria
A. Beiranvand
M. Shobeir
R. Mahrez
M. Taremi
Iran
Mesir
AS
Belgia
Selandia Baru
Aljazair
Austria

Kami adalah tim yang paling sial di Piala Dunia... dan kami telah diperlakukan secara tidak adil

Kami terpengaruh oleh perang dengan Amerika... dan FIFA tidak turun tangan untuk menyelesaikan masalah kami

Kami merasa kecewa karena kehilangan kemenangan atas Mesir.. dan Shobier adalah pemain terbaik tim Mesir

Kami yakin bisa lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik... dan Mahrez bertindak secara profesional

Di setiap turnamen besar, selalu ada tim yang tersingkir lebih awal, namun kisah mereka tidak berakhir begitu peluit akhir dibunyikan. Dan di antara isu-isu paling kontroversial di Piala Dunia 2026, menonjol apa yang dialami timnas Iran, yang tersingkir dari turnamen di babak penyisihan grup tanpa menelan kekalahan, setelah hanya meraih 3 hasil imbang melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir, sebelum harapan mereka untuk lolos sebagai salah satu dari tiga tim peringkat ketiga terbaik sirna di detik-detik terakhir.

Meskipun timnas Iran tetap mempertahankan peluangnya hingga detik-detik terakhir, tersingkirnya mereka memicu gelombang kontroversi yang luas, mulai dari persiapan menjelang turnamen, krisis seputar visa masuk ke Amerika Serikat di tengah ketegangan politik, hingga gol yang dianulir saat melawan Mesir, serta skenario dramatis yang menentukan persaingan tim peringkat ketiga terbaik.

Dalam wawancara eksklusif ini dengan Koora, Hadi Habibi Najad, gelandang serang timnas Iran—yang termasuk dalam rombongan timnas negaranya meskipun dicoret dari daftar akhir pada menit-menit terakhir—berbagi kisah di balik layar yang dialami timnas selama turnamen.

Habibi Najad, yang berusia 30 tahun, merupakan salah satu pemain terkenal di sepak bola Iran. Ia mahir bermain sebagai playmaker maupun di sayap, serta dikenal karena keterampilan dan kemampuannya menciptakan peluang dengan kaki kirinya. Saat ini, ia bermain untuk Jadramlu Ardakan, setelah menjalani beberapa pengalaman, terutama bersama Traktor.

Pemain internasional Iran ini membahas alasan tersingkirnya timnya lebih awal, serta mengapa ia berpendapat bahwa timnas negaranya adalah tim yang paling sial di Piala Dunia. Ia juga berbicara tentang perasaan para pemain setelah mimpi lolos sirna di menit-menit terakhir, serta menanggapi pernyataan Riyad Mahrez.

Habibi Najad juga membuka pembicaraan mengenai pengaruh kondisi politik dan organisasi terhadap partisipasi Iran, dalam wawancara yang sarat dengan pesan-pesan, serta menyajikan kisah dari dalam kamp tim Iran mengenai salah satu partisipasi tim nasional yang paling kontroversial dalam sejarahnya. Berikut adalah teks wawancara tersebut:

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tim nasional Iran tidak pernah mengalami kekalahan di babak penyisihan grup untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, namun tetap tidak lolos. Menurut Anda, apa saja penyebab tersingkirnya mereka lebih awal?

    Saya rasa kami telah menampilkan performa yang sangat baik di semua pertandingan babak penyisihan grup, dan kami tidak kalah dari lawan-lawan kami. Namun, menurut saya, kami sangat terpengaruh karena kurangnya pertandingan persahabatan persiapan menjelang dimulainya Piala Dunia, dan hal itu berdampak pada penampilan kami selama turnamen.

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  • Tim nasional Cape Verde tiga kali bermain imbang dengan selisih gol yang sama seperti tim Anda, namun berhasil lolos sebagai runner-up di grupnya. Apa komentar Anda?

    Setiap tim memiliki kondisinya masing-masing, jadi menurut saya perbandingan tidak selalu adil. Namun, jika saya harus menyebutkan penyebab utama, saya rasa nasib buruk adalah masalah terbesar yang kami hadapi di turnamen ini.

  • Jika saya meminta Anda untuk menilai penampilan tim nasional Iran di Piala Dunia, berapa nilai yang akan Anda berikan dari skala 1 sampai 10?

    Kami tidak mengalami kekalahan sama sekali dalam tiga pertandingan kami, dan kami mencetak tiga gol yang seharusnya bisa membawa kami meraih kemenangan, ditambah satu gol lagi saat melawan Mesir yang dianulir karena offside. Oleh karena itu, menurut saya penilaian kami layak mendapat nilai 7 dari 10.

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  • Apakah Anda sependapat dengan saya bahwa kiper Ali Reza Piranvand adalah pemain terbaik Iran di turnamen ini?

    Ali Reza Piranvand tampil luar biasa dan menjadi bintang utama, tetapi dia bukan satu-satunya. Sejujurnya, menurut saya semua pemain menunjukkan performa yang luar biasa dan telah memberikan yang terbaik di lapangan.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah menurut Anda tim Anda telah menyia-nyiakan peluang kemenangan yang sebenarnya sudah di depan mata atas Belgia setelah salah satu pemain mereka diusir pada babak kedua?

    Ya, itu adalah peluang yang sangat besar bagi kami, terutama setelah lawan bermain dengan jumlah pemain yang kurang. Seharusnya kami memanfaatkan situasi ini dan meraih kemenangan, tetapi sayangnya kami hanya bisa bermain imbang.

  • Mengapa tim nasional Iran gagal mengalahkan Mesir meskipun unggul di babak kedua?

    Saya tidak tahu penyebab sebenarnya, dan hingga kini kami masih merasa kecewa setiap kali mengingat pertandingan itu. Menurut saya, kami adalah tim yang paling sial di Piala Dunia.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Seorang pejabat Iran mengajukan gugatan hukum terhadap FIFA dengan dalih bahwa gol Mesir yang dianulir itu sah. Bagaimana pendapat Anda?

    Sejujurnya, saya belum pernah mendengar apa pun tentang keluhan ini, jadi saya tidak bisa mengomentari hal tersebut.

  • Siapa pemain yang paling menarik perhatianmu di skuad tim nasional Mesir selama pertandingan itu?

    Menurut saya, semua pemain tim nasional Mesir tampil bagus dalam pertandingan itu, tetapi jika saya harus memilih satu pemain, saya akan mengatakan bahwa kiper Mustafa Shubair adalah yang terbaik di antara mereka.

  • Jika kita ingin memberi judul untuk pertandingan Mesir melawan Iran, apa yang bisa kita katakan?

    Menurut saya, judul yang paling tepat untuk pertandingan ini adalah “Pertandingan Saudara”, di mana saudara kandung saling berhadapan.

  • Kalian telah melewati 24 jam yang berat, mulai dari gol yang dianulir saat melawan Mesir hingga ketegangan di menit-menit akhir pertandingan antara Aljazair dan Austria. Ceritakan kepada kami apa yang terjadi di balik layar kedua peristiwa tersebut di pemusatan latihan tim nasional Iran.

    Kami sangat yakin bahwa kami akan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, tetapi gol ketiga yang dicetak Austria ke gawang Aljazair mengubah segalanya dalam sekejap. Itu merupakan pukulan besar bagi kami, dan saya rasa kami benar-benar kurang beruntung.

  • Ada yang menyebutkan kemungkinan adanya kesepakatan diam-diam antara Aljazair dan Austria untuk bermain imbang agar keduanya lolos bersama-sama. Apakah menurut Anda Iran tersingkir dari Piala Dunia karena adanya konspirasi?

    Tidak ada komentar.

  • Bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan Riyad Mahrez, bintang timnas Aljazair, yang mengatakan bahwa ia “terpaksa” mencetak gol ketiga karena berada tepat di depan gawang?

    Menurut saya, dia bertindak layaknya seorang pemain profesional, dan caranya pun sangat profesional. Riyad Mahrez adalah pemain hebat.

  • Bagaimana pendapatmu tentang sistem baru Piala Dunia setelah jumlah tim ditambah?

    Menurut saya, sistem baru ini sangat bagus, karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak negara untuk ikut serta, dan memungkinkan lebih banyak penggemar untuk menikmati penampilan tim nasional mereka di Piala Dunia.

  • Apakah tim tersebut terpengaruh oleh kontroversi yang muncul seputar kemungkinan mundur dari turnamen di tengah perang dengan Amerika Serikat?

    Ya, saat itu memang sedang terjadi perang, dan dalam situasi seperti itu segala hal bisa saja terjadi, jadi wajar jika hal itu berdampak.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sejauh mana tim nasional Iran terpengaruh oleh fakta bahwa mereka baru mendapatkan visa masuk ke Amerika Serikat pada hari-hari pertandingan?

    Saya rasa kami tidak diperlakukan secara profesional sebagaimana layaknya tim nasional Iran, dan seharusnya Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sudah turun tangan untuk menangani masalah ini sejak awal.

  • Apakah menurut Anda tim Anda mengalami ketidakadilan dibandingkan dengan tim-tim lain dalam hal penyelenggaraan ini?

    Ya, sangat sekali.

  • Mehdi Taremi mengatakan bahwa FIFA dan pihak berwenang Amerika Serikat ingin menyingkirkan Iran. Apakah Anda merasa bahwa tim Anda tersingkir karena ulah pihak tertentu?

    Ya, itulah yang kami rasakan. Mehdi Taremi adalah kapten tim nasional Iran, dan saya percaya pada apa yang dia katakan; saya yakin pernyataannya itu benar.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan?

    Saya hanya berharap agar Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dipenuhi momen-momen terindah, serta membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi seluruh masyarakat dunia.