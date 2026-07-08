Kami adalah tim yang paling sial di Piala Dunia... dan kami telah diperlakukan secara tidak adil

Kami terpengaruh oleh perang dengan Amerika... dan FIFA tidak turun tangan untuk menyelesaikan masalah kami

Kami merasa kecewa karena kehilangan kemenangan atas Mesir.. dan Shobier adalah pemain terbaik tim Mesir

Kami yakin bisa lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik... dan Mahrez bertindak secara profesional

Di setiap turnamen besar, selalu ada tim yang tersingkir lebih awal, namun kisah mereka tidak berakhir begitu peluit akhir dibunyikan. Dan di antara isu-isu paling kontroversial di Piala Dunia 2026, menonjol apa yang dialami timnas Iran, yang tersingkir dari turnamen di babak penyisihan grup tanpa menelan kekalahan, setelah hanya meraih 3 hasil imbang melawan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir, sebelum harapan mereka untuk lolos sebagai salah satu dari tiga tim peringkat ketiga terbaik sirna di detik-detik terakhir.

Meskipun timnas Iran tetap mempertahankan peluangnya hingga detik-detik terakhir, tersingkirnya mereka memicu gelombang kontroversi yang luas, mulai dari persiapan menjelang turnamen, krisis seputar visa masuk ke Amerika Serikat di tengah ketegangan politik, hingga gol yang dianulir saat melawan Mesir, serta skenario dramatis yang menentukan persaingan tim peringkat ketiga terbaik.

Dalam wawancara eksklusif ini dengan Koora, Hadi Habibi Najad, gelandang serang timnas Iran—yang termasuk dalam rombongan timnas negaranya meskipun dicoret dari daftar akhir pada menit-menit terakhir—berbagi kisah di balik layar yang dialami timnas selama turnamen.

Habibi Najad, yang berusia 30 tahun, merupakan salah satu pemain terkenal di sepak bola Iran. Ia mahir bermain sebagai playmaker maupun di sayap, serta dikenal karena keterampilan dan kemampuannya menciptakan peluang dengan kaki kirinya. Saat ini, ia bermain untuk Jadramlu Ardakan, setelah menjalani beberapa pengalaman, terutama bersama Traktor.

Pemain internasional Iran ini membahas alasan tersingkirnya timnya lebih awal, serta mengapa ia berpendapat bahwa timnas negaranya adalah tim yang paling sial di Piala Dunia. Ia juga berbicara tentang perasaan para pemain setelah mimpi lolos sirna di menit-menit terakhir, serta menanggapi pernyataan Riyad Mahrez.

Habibi Najad juga membuka pembicaraan mengenai pengaruh kondisi politik dan organisasi terhadap partisipasi Iran, dalam wawancara yang sarat dengan pesan-pesan, serta menyajikan kisah dari dalam kamp tim Iran mengenai salah satu partisipasi tim nasional yang paling kontroversial dalam sejarahnya. Berikut adalah teks wawancara tersebut: