Pemain internasional Ghana diseret dari mobil dan dirampok Rolex serta ponselnya oleh lima penyerang setelah meninggalkan klub malam dalam serangan brutal yang terekam video

Penyerangan itu direkam dengan ponsel oleh seorang rekan setim yang berjalan di belakangnya, yang membantu polisi dengan cepat mengidentifikasi para pelaku.

Klub mengonfirmasi kondisi sang penyerang setelah ia dibawa ke rumah sakit: "Rekaman dari Minggu lalu sangat mengganggu. Ia kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan menerima penanganan yang sangat baik dari polisi Brussels, yang kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja luar biasa mereka. Cederanya ringan, dan ia kembali berlatih kemarin."

Kantor Jaksa Penuntut Umum Brussels mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Het Laatste Nieuws bahwa seorang tersangka berusia 23 tahun telah ditahan di penjara Haren setelah barang-barang curian ditemukan di rumahnya: "Tiga orang menjadi korban perampokan dengan kekerasan saat menuju kendaraan mereka di Brussels. Menurut temuan awal penyelidikan, beberapa orang menyerang mereka dan mencuri berbagai barang berharga, termasuk jam tangan, ponsel, dan barang-barang pribadi."

Pengacara tersangka, Samuel Rosenblatt, mengonfirmasi penahanan kliennya atas tuduhan perampokan berkelompok disertai kekerasan: "Saya tidak bisa mengatakan hal lain lebih lanjut soal itu, karena penyelidikan yudisial masih berlangsung. Klien saya menyadari betapa seriusnya fakta-fakta ini dan menyesalinya."