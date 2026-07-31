AFP
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Pemain internasional Ghana diseret dari mobil dan dirampok Rolex serta ponselnya oleh lima penyerang setelah meninggalkan klub malam dalam serangan brutal yang terekam video
Lima penyerang menyergap Fuseini
Penyerang Saint-Gilloise, Fuseini, menjadi korban perampokan jalanan yang brutal di Avenue Louise, Brussels, sekitar pukul 06.30 pagi setelah meninggalkan klub malam 'Bloody Louis'. Pemain internasional Ghana berusia 24 tahun itu diseret secara paksa keluar dari mobilnya, yang diparkir hanya sekitar 300 meter dari lokasi, oleh lima pria bertudung. Meski sempat melawan, Fuseini kalah jumlah dan dicekik dari belakang oleh tiga penyerang, yang merampas ponsel serta sebuah Rolex Datejust senilai antara €8.000 dan €14.000.
- AFP
Komentar klub dan jaksa penuntut
Penyerangan itu direkam dengan ponsel oleh seorang rekan setim yang berjalan di belakangnya, yang membantu polisi dengan cepat mengidentifikasi para pelaku.
Klub mengonfirmasi kondisi sang penyerang setelah ia dibawa ke rumah sakit: "Rekaman dari Minggu lalu sangat mengganggu. Ia kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan menerima penanganan yang sangat baik dari polisi Brussels, yang kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerja luar biasa mereka. Cederanya ringan, dan ia kembali berlatih kemarin."
Kantor Jaksa Penuntut Umum Brussels mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Het Laatste Nieuws bahwa seorang tersangka berusia 23 tahun telah ditahan di penjara Haren setelah barang-barang curian ditemukan di rumahnya: "Tiga orang menjadi korban perampokan dengan kekerasan saat menuju kendaraan mereka di Brussels. Menurut temuan awal penyelidikan, beberapa orang menyerang mereka dan mencuri berbagai barang berharga, termasuk jam tangan, ponsel, dan barang-barang pribadi."
Pengacara tersangka, Samuel Rosenblatt, mengonfirmasi penahanan kliennya atas tuduhan perampokan berkelompok disertai kekerasan: "Saya tidak bisa mengatakan hal lain lebih lanjut soal itu, karena penyelidikan yudisial masih berlangsung. Klien saya menyadari betapa seriusnya fakta-fakta ini dan menyesalinya."
Jaksa menindaklanjuti dakwaan geng
Jaksa Brussels meminta seorang hakim penyidik dan mendakwa tersangka, yang dilaporkan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, dengan tuduhan perampokan geng dengan kekerasan. Dua dari tiga korban mengalami cedera yang menyebabkan ketidakmampuan sementara untuk bekerja.
Bagi Fuseini, sosok populer di ruang ganti yang telah mencetak 14 gol dalam 71 penampilan untuk RUSG dan terikat kontrak hingga 2028, peristiwa traumatis ini menjadi kemunduran di luar lapangan setelah cedera otot, pergelangan kaki, dan hamstring memaksanya absen dalam 25 pertandingan selama 145 hari pada musim 2025-26.
- AFP
Fuseini fokus pada pemulihan
Fuseini kini fokus pada pemulihan fisik dan mentalnya setelah kembali berlatih bersama tim utama pekan ini. Penyerang itu, yang mencetak gol penentu kemenangan di final piala melawan Anderlecht musim lalu, diperkirakan akan segera kembali bermain. Sementara itu, otoritas penegak hukum Brussels terus melanjutkan penyelidikan yudisial mereka untuk memastikan seluruh обстоятельств serangan tersebut dan melacak empat kaki tangan yang masih buron.
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