Hal itu dilaporkan oleh surat kabar olahraga Italia, Gazzetta dello Sport. Menurut laporan tersebut, Los Blancos bertekad untuk membalas kekecewaan musim ini, yang sekali lagi akan berakhir tanpa gelar. Di liga, mereka tertinggal sebelas poin dari rival abadi mereka, FC Barcelona, dengan empat pekan tersisa; di Copa del Rey, mereka tersingkir lebih awal oleh Albacete; dan di Liga Champions, mereka tersingkir di perempat final oleh FC Bayern München.
Pemain incaran sang presiden yang berpengaruh: Real Madrid dikabarkan sedang mengincar bintang Juventus Turin
Di Madrid, Yildiz dikabarkan menjadi pemain incaran utama sang bos klub yang berpengaruh, yang berencana melancarkan serangan baru pada musim panas ini dengan skuad baru—dan kemungkinan besar juga pelatih baru.
Yildiz sejauh ini selalu menegaskan hubungan istimewanya dengan Juventus, klub tempat ia berhasil menembus level tertinggi setelah hengkang dari FC Bayern München. Namun, menurut laporan tersebut, ikatan dengan Bianconeri kemungkinan akan diuji secara khusus oleh tawaran dari Madrid.
Juventus masih berjuang untuk lolos ke Liga Champions
Faktor penentu bagi peluang kesuksesan pemain timnas Turki tersebut di Real Madrid kemungkinan besar bergantung pada apakah Juventus mampu lolos ke Liga Champions dalam perebutan gelar Serie A di akhir musim. Inter Milan sudah dipastikan menjadi juara, sementara Juventus saat ini berada di peringkat keempat, posisi yang masih cukup untuk lolos ke kompetisi bergengsi tersebut.
Namun, mereka menyia-nyiakan peluang yang lebih baik pada akhir pekan lalu: Di kandang sendiri, mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Hellas Verona yang sudah terdegradasi. AS Roma kini hanya tertinggal satu poin dari Juventus dengan tiga pertandingan tersisa, sementara Como yang tertinggal tiga poin dari Juventus juga masih dalam perburuan tiket Liga Champions.
Kenan Yildiz berhasil menembus tim utama Juventus
Yildiz, yang lahir di Regensburg, bermain selama sepuluh tahun di tim junior FC Bayern sebelum akhirnya tidak mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan klub asal Munich tersebut dan pindah ke Juventus pada usia 17 tahun. Setelah beberapa kali tampil di tim junior dan tim cadangan, ia dengan cepat berhasil menembus tim utama. Nilai pasarnya kini mencapai 75 juta euro.
Kenan Yildiz bersama Juventus pada musim 2025/2026:
Permainan: 45 Menit bermain: 3523 Gol: 11 Assist: 10