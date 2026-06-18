Klub Bundesliga tersebut mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah merekrut pemain sayap kiri asal Portugal, Afonso Moreira. Pemain berusia 21 tahun itu datang dari Olympique Lyon, mendapatkan kontrak hingga tahun 2031, dan biaya transfernya diperkirakan mencapai sekitar 30 juta euro bagi juara tahun 2024 tersebut. Sebelumnya, Bayer telah merekrut talenta muda terbaik Jerman, Kennet Eichhorn (16), dengan biaya sekitar sembilan juta euro.
Diterjemahkan oleh
Pemain incaran itu didatangkan dengan harga 30 juta euro! Bayer Leverkusen secara resmi mengumumkan kesepakatan transfer tersebut
"Afonso Moreira adalah penyerang yang cepat, lincah, dan cerdik, dengan kemampuan penyelesaian akhir yang baik serta pandangan yang sangat tajam terhadap rekan-rekan setimnya," kata Direktur Olahraga Leverkusen, Simon Rolfes: "Kecepatan dan gaya bermainnya yang intens sangat cocok dengan tim kami. Dengan kehadiran Afonso, kami mendapatkan daya gedor dan kreativitas tambahan di lini serang."
Moreira, yang baru setahun lalu pindah dari tim B Sporting Lisbon ke Lyon dengan nilai transfer dua juta euro, telah menarik perhatian bersama OL dengan mencetak delapan gol dan sebelas assist dalam 37 pertandingan resmi. Di Ligue 1, pemain timnas U-21 Portugal ini juga pernah berhadapan dengan Pelatih Bayer, Martínez, yang saat itu melatih FC Toulouse pada musim 2025/26.