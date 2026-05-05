Seperti dilaporkan Daily Mail, juara Bundesliga tersebut kini juga telah menjalin komunikasi dengan The Magpies dan telah melakukan pembicaraan awal untuk transfer pemain serang serba bisa tersebut.
Diterjemahkan oleh
"Pemain incaran" harus segera didatangkan: FC Bayern tampaknya mulai mengambil langkah selanjutnya untuk transfer besar-besaran
Namun, menurut laporan surat kabar tersebut, negosiasi intensif belum terjadi. Diduga, langkah awal saat ini adalah untuk menguji seberapa besar harga yang akan diminta Newcastle untuk jasa Gordon. Dan angka tersebut kemungkinan akan sangat besar.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa The Magpies baru bersedia bernegosiasi jika tawaran mencapai 86 juta euro, meskipun klub tersebut menyadari bahwa Gordon sedang mencari tantangan baru pada musim panas mendatang dan FC Bayern cukup menarik baginya.
- Getty Images Sport
Harry Kane tampaknya ingin meyakinkan Anthony Gordon untuk bergabung dengan FC Bayern
Terutama perkembangan Michael Olise, yang meninggalkan Liga Premier untuk bergabung dengan klub asal Munich dan dengan cepat berkembang menjadi pemain kelas dunia, memainkan peran penting dalam pertimbangan Gordon untuk bergabung dengan FCB.
Menurut laporan Sport Bild, rekan senegaranya sekaligus kapten tim nasional, Harry Kane, juga telah menghubungi Gordon untuk meyakinkannya agar pindah ke FCB. Selain itu, agen Gordon, Gordon Stipic-Wipfler, dilaporkan telah berada di Munich dalam beberapa pekan terakhir untuk bernegosiasi mengenai detail kontrak dengan pihak manajemen.
Sky melaporkan adanya draf kontrak pertama yang konon sudah mencakup angka, gaji, dan durasi. Menurut laporan tersebut, Gordon kemungkinan akan menandatangani kontrak selama lima tahun dengan juara bertahan tersebut jika transfer ini terwujud.
Namun, mengingat tuntutan biaya transfer yang dikabarkan oleh The Magpies, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, apalagi FC Barcelona dilaporkan telah ikut bersaing untuk mendapatkan Gordon. Menurut Sport dan RAC1, manajer Gordon juga telah menemui direktur olahraga Barca, Deco.
- Getty Images
Sepertinya FC Bayern sebenarnya lebih menginginkan Yan Diomande dari RB Leipzig
Sementara itu, FC Bayern dilaporkan sudah mulai mencari alternatif yang lebih terjangkau, terutama karena Gordon untuk saat ini direncanakan akan ditempatkan di "posisinya" mengingat performa luar biasa dan ketersediaan Luis Diaz yang konsisten di sayap kiri, serta peran Harry Kane sebagai penyerang cadangan. Namun, Sky melaporkan pada awal April bahwa Gordon adalah "pemain idaman" Bayern, karena ia dapat mengisi dua hingga tiga posisi sekaligus dan dengan demikian akan mengisi beberapa posisi yang kosong di skuad pada level tertinggi.
Sementara itu, The Athletic mengklaim bahwa Yan Diomande dari RB Leipzig adalah target transfer nomor satu Bayern, namun transfernya diperkirakan akan melampaui batas 100 juta euro. Jauh terlalu mahal bagi FCB.
Statistik Anthony Gordon musim ini
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 46 17 5 4 1