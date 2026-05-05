"Pemain incaran" harus segera didatangkan: FC Bayern tampaknya mulai mengambil langkah selanjutnya untuk transfer besar-besaran

Terutama perkembangan Michael Olise, yang meninggalkan Liga Premier untuk bergabung dengan klub asal Munich dan dengan cepat berkembang menjadi pemain kelas dunia, memainkan peran penting dalam pertimbangan Gordon untuk bergabung dengan FCB.

Menurut laporan Sport Bild, rekan senegaranya sekaligus kapten tim nasional, Harry Kane, juga telah menghubungi Gordon untuk meyakinkannya agar pindah ke FCB. Selain itu, agen Gordon, Gordon Stipic-Wipfler, dilaporkan telah berada di Munich dalam beberapa pekan terakhir untuk bernegosiasi mengenai detail kontrak dengan pihak manajemen.

Sky melaporkan adanya draf kontrak pertama yang konon sudah mencakup angka, gaji, dan durasi. Menurut laporan tersebut, Gordon kemungkinan akan menandatangani kontrak selama lima tahun dengan juara bertahan tersebut jika transfer ini terwujud.

Namun, mengingat tuntutan biaya transfer yang dikabarkan oleh The Magpies, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, apalagi FC Barcelona dilaporkan telah ikut bersaing untuk mendapatkan Gordon. Menurut Sport dan RAC1, manajer Gordon juga telah menemui direktur olahraga Barca, Deco.