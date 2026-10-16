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“Pemain hebat, tapi mungkin bukan untuk Chelsea”: mantan bintang Chelsea memprediksi transfer Estevao saat pemain muda berbakat asal Brasil itu terjebak di bangku cadangan di belakang Cole Palmer dan Morgan Rogers
Messinho tampil mengesankan pada musim debutnya
Messinho (Messi Kecil) mencuri perhatian di London barat musim lalu setelah kedatangannya dari Palmeiras yang sangat dinantikan. Cedera akhirnya membuat musim debutnya di Inggris berakhir lebih cepat dan memupus impiannya tampil di Piala Dunia. Namun, potensi yang diperlihatkannya sudah cukup untuk memicu antusiasme luas.
Penyerang lincah itu diharapkan kembali menunjukkan kemajuan musim ini dan mengukuhkan statusnya sebagai calon superstar dunia. Namun, perkembangannya terhambat oleh perubahan di dalam maupun di luar lapangan.
Pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, lebih menyukai formasi 3-4-2-1 yang tidak menggunakan pemain sayap. Ia juga mendatangkan pemain internasional Inggris, Rogers, lewat kesepakatan yang memecahkan rekor senilai £117 juta ($156 juta), menjadikan mantan pengatur serangan Aston Villa itu pemain Inggris termahal dalam sejarah.
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Hanya bermain selama 29 menit di Liga Primer
Estevao harus menerima peran pendukung. Ia hanya bermain selama 29 menit di Liga Primer musim ini. Kini, muncul pertanyaan serius apakah salah satu talenta paling menjanjikan di sepakbola dunia itu memiliki masa depan jangka panjang di sepakbola Inggris.
Membahas hal itu, mantan bintang Chelsea Nevin, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Ketika dia tiba di Chelsea dan bermain dalam dua pertandingan, saya berpikir dia pemain yang luar biasa, brilian. Saya sangat, sangat menyukainya. Dan dia akan menjadi pemain hebat, tetapi mungkin bukan untuk Chelsea.”
Akankah Estevao menjajaki opsi transfer pada Januari?
Nevin, yang menghabiskan lima tahun di Stamford Bridge antara 1983 dan 1988, menambahkan ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan Estevao mempertimbangkan pilihannya saat bursa transfer Januari dibuka: “Saya tidak akan terkejut.
“Bukan berarti ia harus pergi sekarang juga. Namun, karier Anda hanya berlangsung selama waktu tertentu dan Anda perlu banyak pengalaman bertanding. Saat berusia 20 atau 21 tahun, Anda tentu ingin sudah memainkan sekitar 200 pertandingan.
“Jika Anda benar-benar pemain level tertinggi, begitulah seharusnya. Anda tidak hanya bermain sebentar di sana-sini, melainkan sudah menjadi pemain mapan. Para pemain yang benar-benar hebat biasanya seperti itu. Mereka memulai karier sangat dini, seperti yang ia lakukan, memiliki bakat luar biasa, seperti yang ia miliki, lalu bermain dalam banyak pertandingan dan memahami pentingnya pengalaman di dalam pertandingan. Agak disayangkan karena itu tidak terjadi.
“Pertama-tama, itu bukan karena ia kurang berbakat. Ia juga mengalami beberapa cedera. Terkadang ada sedikit risiko jika pemain-pemain ini dimainkan terlalu sering. Namun, menurut saya, risikonya tidak sebesar yang dipikirkan orang.
“Tetapi masalah terbesarnya adalah sistem. Dengan sistem dan komposisi pemain yang ada di sana, kesempatan bermainnya akan terbatas. Anda mungkin tampil dalam 30 pertandingan pada akhir musim, tetapi beberapa di antaranya hanya selama 15 menit. Itu bukan yang Anda butuhkan. Anda perlu bermain secara rutin.
“Jadi saya tidak akan terkejut jika ia mencari kesempatan bermain di tempat lain. Di sisi lain, jika Anda berada di posisi Chelsea, Anda akan berpikir, bagaimana jika Rogers atau Palmer cedera? Kami membutuhkan seseorang. Inilah situasi sulit yang kerap dihadapi pemain dalam sepakbola modern. Namun, jangan biarkan pemain dengan bakat sebesar itu menghabiskan seluruh kariernya di bangku cadangan. Saya punya firasat ia tidak akan membiarkan itu terjadi.”
- Getty
Remaja asal Brasil terikat kontrak jangka panjang
Estevao terikat kontrak dengan Chelsea hingga 2033 setelah menandatangani kesepakatan berdurasi delapan tahun saat pindah ke London. Namun, ia mungkin hanya akan menjalani sedikit lebih dari 18 bulan dari kontrak tersebut.
Chelsea enggan melepasnya karena tidak ingin kehilangan pemain dengan potensi sebesar itu. Namun, klub memahami bahwa pemain seusia dan sekaliber Estevao perlu bermain sebagai starter setiap pekan saat mereka menapaki jalan menuju level tertinggi sepakbola dunia.
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