Nevin, yang menghabiskan lima tahun di Stamford Bridge antara 1983 dan 1988, menambahkan ketika ditanya apakah ia bisa membayangkan Estevao mempertimbangkan pilihannya saat bursa transfer Januari dibuka: “Saya tidak akan terkejut.

“Bukan berarti ia harus pergi sekarang juga. Namun, karier Anda hanya berlangsung selama waktu tertentu dan Anda perlu banyak pengalaman bertanding. Saat berusia 20 atau 21 tahun, Anda tentu ingin sudah memainkan sekitar 200 pertandingan.

“Jika Anda benar-benar pemain level tertinggi, begitulah seharusnya. Anda tidak hanya bermain sebentar di sana-sini, melainkan sudah menjadi pemain mapan. Para pemain yang benar-benar hebat biasanya seperti itu. Mereka memulai karier sangat dini, seperti yang ia lakukan, memiliki bakat luar biasa, seperti yang ia miliki, lalu bermain dalam banyak pertandingan dan memahami pentingnya pengalaman di dalam pertandingan. Agak disayangkan karena itu tidak terjadi.

“Pertama-tama, itu bukan karena ia kurang berbakat. Ia juga mengalami beberapa cedera. Terkadang ada sedikit risiko jika pemain-pemain ini dimainkan terlalu sering. Namun, menurut saya, risikonya tidak sebesar yang dipikirkan orang.

“Tetapi masalah terbesarnya adalah sistem. Dengan sistem dan komposisi pemain yang ada di sana, kesempatan bermainnya akan terbatas. Anda mungkin tampil dalam 30 pertandingan pada akhir musim, tetapi beberapa di antaranya hanya selama 15 menit. Itu bukan yang Anda butuhkan. Anda perlu bermain secara rutin.

“Jadi saya tidak akan terkejut jika ia mencari kesempatan bermain di tempat lain. Di sisi lain, jika Anda berada di posisi Chelsea, Anda akan berpikir, bagaimana jika Rogers atau Palmer cedera? Kami membutuhkan seseorang. Inilah situasi sulit yang kerap dihadapi pemain dalam sepakbola modern. Namun, jangan biarkan pemain dengan bakat sebesar itu menghabiskan seluruh kariernya di bangku cadangan. Saya punya firasat ia tidak akan membiarkan itu terjadi.”