‘Pemain hebat’ ini bisa memenuhi dua kriteria transfer Liverpool, sementara Michael Owen menanggapi kembali beredarnya kabar bahwa penggemar The Reds, Anthony Gordon, akan kembali ke klub asalnya dari Newcastle
Liverpool membutuhkan pengganti Salah dan pemain cadangan untuk Ekitike
Setelah mencatatkan 78 penampilan bersama The Toffees, Gordon mengucapkan selamat tinggal kepada Merseyside saat pindah ke Tyneside sebagai bagian dari kesepakatan transfer senilai £45 juta ($61 juta) pada Januari 2023. Nilai pasarnya telah meningkat sejak saat itu, berkat prestasinya yang teruji di Liga Premier dan Liga Champions serta 17 penampilan untuk timnas senior Inggris, namun kembalinya ia ke akar-akarnya di Merseyside kini mulai dibicarakan.
Liverpool tengah mencari talenta muda berbakat saat mereka bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada ‘Raja Mesir’ Mohamed Salah. Ia akan dilepas sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim 2025-26, saat kontraknya yang tersisa satu tahun berakhir. Seorang pemain yang telah meraih dua gelar Premier League, empat Sepatu Emas, dan tiga penghargaan Pemain Terbaik PFA ini akan meninggalkan jejak besar yang harus diisi di Anfield.
The Reds juga harus menghadapi cedera yang dialami Hugo Ekitike, dengan penyerang asal Prancis tersebut harus absen setidaknya selama sembilan bulan karena cedera Achilles. Mereka mungkin akan mencari pemain pengganti untuk posisi penyerang tengah.
Haruskah Liverpool membidik Gordon pada bursa transfer mendatang?
Gordon, sebagai pemain serba bisa, adalah sosok yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan Liverpool. Ia mampu bermain di sayap maupun di lini tengah. Dengan pertimbangan itu, mungkinkah ia menjadi rekrutan mahal lainnya bagi klub yang melakukan belanja besar-besaran hingga memecahkan rekor pada tahun 2025?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker The Reds, mengatakan kepada GOAL: "Itu lebih sesuai dengan apa yang menurut saya dibutuhkan Liverpool - seorang pemain sayap.
“Mereka punya masalah besar karena Salah akan pergi. Mereka harus mengisi kekosongan itu. Di sisi kiri, [Cody] Gakpo telah menjadi pemain yang sangat baik dalam waktu yang sangat lama, tetapi performanya di dua pertiga musim terakhir sama sekali tidak optimal. Hal ini membuka peluang bagi pemain muda Rio [Ngumoha]. Apakah dia siap bermain secara reguler tentu menjadi perdebatan.
“Tapi menurut saya, penyerang sayap kanan harus menjadi prioritas untuk menggantikan posisi Salah. Itulah posisi pertama yang menurut saya perlu diisi.”
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Gordon bisa menjadi orang itu, Owen menambahkan: “Saya pikir dia pemain yang brilian, tentu saja. Apakah Anda bisa merekrutnya dari Newcastle jelas merupakan masalah lain. Tapi sebagai pemain individu, ya, saya penggemar beratnya. Saya pikir dia harus memainkan peran besar di Piala Dunia tahun ini.”
Bagaimana reaksi Gordon terhadap kabar-kabar sebelumnya yang mengaitkannya dengan Liverpool
Ini bukan pertama kalinya kabar kepindahan Gordon ke klub masa kecilnya beredar. Dua tahun lalu, pada 2024, rumor kepindahannya ke Liverpool sempat membuatnya tergoda di musim panas yang juga menandai partisipasinya dalam turnamen besar pertamanya sebagai pemain timnas senior.
Sejak itu, Gordon menceritakan kisah tersebut kepada Daily Mail, yang tidak menghasilkan kepulangannya ke Merseyside: “Itu sulit bagi saya karena, pertama, saya mengikuti Euro, yang sangat melelahkan secara mental bagi saya. Saya berada di sana tetapi tidak bermain.
“Lalu ada urusan transfer. Dengan PSR [Profit and Sustainability Rules], saya pikir saya akan hengkang pada suatu saat selama jendela transfer. Itu tidak terjadi. Saya harus menerima [ide bergabung dengan Liverpool] itu pada awalnya, dan kemudian harus menerimanya lagi [ketika itu tidak terjadi] sangatlah sulit. Saya manusia. Itu benar-benar sulit.”
Kontrak Gordon: Mengapa Newcastle Bisa Meminta Biaya Transfer yang Sangat Tinggi
Gordon terikat kontrak di St James’ Park hingga tahun 2030, yang berarti Newcastle tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Mereka akan dapat menuntut biaya transfer setinggi mungkin dari setiap kesepakatan, dengan kabar yang menyebutkan bahwa harga sebesar £75 juta ($101 juta) telah ditetapkan.
Liverpool mungkin menilai bahwa itu merupakan investasi yang sepadan, mengingat kebutuhan rekrutmen mereka, dan seharusnya berada dalam posisi—seiring mereka mendekati kualifikasi Liga Champions—untuk menawarkan kepada Gordon kesempatan bermain di level elit Eropa yang akan dilewatkan Newcastle pada 2026.