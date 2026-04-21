‘Pemain hebat’ ini bisa memenuhi dua kriteria transfer Liverpool, sementara Michael Owen menanggapi kembali beredarnya kabar bahwa penggemar The Reds, Anthony Gordon, akan kembali ke klub asalnya dari Newcastle

Gordon, sebagai pemain serba bisa, adalah sosok yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan Liverpool. Ia mampu bermain di sayap maupun di lini tengah. Dengan pertimbangan itu, mungkinkah ia menjadi rekrutan mahal lainnya bagi klub yang melakukan belanja besar-besaran hingga memecahkan rekor pada tahun 2025?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Owen, mantan striker The Reds - mengatakan kepada GOAL: "Itu lebih sesuai dengan apa yang menurut saya dibutuhkan Liverpool - seorang pemain sayap.

“Mereka punya masalah besar karena Salah akan pergi. Mereka harus mengisi kekosongan itu. Di sisi kiri, [Cody] Gakpo telah menjadi pemain yang sangat baik dalam waktu yang sangat lama, tetapi performanya di dua pertiga musim terakhir sama sekali tidak optimal. Hal ini membuka peluang bagi pemain muda Rio [Ngumoha]. Apakah dia siap bermain secara reguler tentu menjadi perdebatan.

“Tapi menurut saya, penyerang sayap kanan harus menjadi prioritas untuk menggantikan posisi Salah. Itulah posisi pertama yang menurut saya perlu diisi.”

Ketika ditanya lebih lanjut apakah Gordon bisa menjadi orang itu, Owen menambahkan: “Saya pikir dia pemain yang brilian, tentu saja. Apakah Anda bisa merekrutnya dari Newcastle jelas merupakan masalah lain. Tapi sebagai pemain individu, ya, saya penggemar beratnya. Saya pikir dia harus memainkan peran besar di Piala Dunia tahun ini.”