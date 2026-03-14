Meskipun laporan wasit tersebut sangat memberatkan, Abqar tetap bersikukuh bahwa tidak ada niat jahat atau maksud seksual di balik kontak fisik tersebut. Saat berbicara kepada media segera setelah pertandingan, ia mengklaim bahwa seluruh insiden tersebut hanyalah kesalahpahaman terhadap gaya bermainnya yang agresif. "Saya melakukan wawancara ini karena kartu merah. Bukan niat saya untuk menyentuh pemain di area tersebut. Dalam pertandingan kami memang bertabrakan, tapi tidak sekali pun saya berpikir untuk menyentuhnya di sana. Saya bersumpah, saya tidak berpikir untuk menyentuhnya di sana," jelasnya.

Bek tersebut terus membela diri, menyarankan bahwa ia hanya berusaha melakukan kontak dengan tubuh penyerang untuk mempertahankan posisinya selama bentrokan. "Saya ingin menabraknya seperti yang biasa terjadi dalam sepak bola. Wasit telah melihatnya, tapi saya tidak ingin menyentuhnya di sana. Mereka menghentikannya di sana, tapi jika Anda melihat videonya, saya bahkan tidak melihat ke arahnya. Saya ingin menyentuh perutnya. Bukan niat saya untuk memegang dia di area itu," tambah Abqar dalam pembelaannya.