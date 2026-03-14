AFP
Pemain Getafe membantah bahwa ia sengaja meraba alat kelamin lawan saat ia memprotes kartu merah yang aneh yang diterimanya saat melawan Atlético Madrid
Pemecatan yang kontroversial di Metropolitano
Pertandingan antara Atlético dan Getafe memanas akibat serangkaian kejadian aneh yang melibatkan Abqar dan Sorloth. Selama jeda permainan, kedua pemain terlihat terlibat dalam pergulatan fisik yang mengakibatkan bek Getafe itu terjatuh ke rumput. Namun, setelah intervensi VAR, kamera memperlihatkan bahwa Abqar telah mencubit atau mencengkeram area selangkangan penyerang asal Norwegia itu, yang berujung pada kartu merah langsung bagi sang bek, sementara Sorloth hanya mendapat kartu kuning.
Wasit Ortiz Arias sangat teliti dalam penilaiannya terhadap insiden tersebut dalam laporan resmi pertandingan. Ia mencatat bahwa pemain tersebut dikeluarkan karena mencubit area genital lawan saat bola tidak sedang dimainkan. Keputusan tersebut membuat Getafe harus berjuang keras untuk kembali ke dalam permainan yang akhirnya dimenangkan Atleti 1-0 berkat tendangan jarak jauh dari Nahuel Molina.
Abqar tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah
Meskipun laporan wasit tersebut sangat memberatkan, Abqar tetap bersikukuh bahwa tidak ada niat jahat atau maksud seksual di balik kontak fisik tersebut. Saat berbicara kepada media segera setelah pertandingan, ia mengklaim bahwa seluruh insiden tersebut hanyalah kesalahpahaman terhadap gaya bermainnya yang agresif. "Saya melakukan wawancara ini karena kartu merah. Bukan niat saya untuk menyentuh pemain di area tersebut. Dalam pertandingan kami memang bertabrakan, tapi tidak sekali pun saya berpikir untuk menyentuhnya di sana. Saya bersumpah, saya tidak berpikir untuk menyentuhnya di sana," jelasnya.
Bek tersebut terus membela diri, menyarankan bahwa ia hanya berusaha melakukan kontak dengan tubuh penyerang untuk mempertahankan posisinya selama bentrokan. "Saya ingin menabraknya seperti yang biasa terjadi dalam sepak bola. Wasit telah melihatnya, tapi saya tidak ingin menyentuhnya di sana. Mereka menghentikannya di sana, tapi jika Anda melihat videonya, saya bahkan tidak melihat ke arahnya. Saya ingin menyentuh perutnya. Bukan niat saya untuk memegang dia di area itu," tambah Abqar dalam pembelaannya.
Simeone dan keputusan VAR
Manajer Atletico, Diego Simeone, mengakui setelah pertandingan bahwa bahkan dirinya pun awalnya bingung dengan kejadian yang terjadi di pinggir lapangan. Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan bahwa komunikasi dari para ofisial awalnya tidak jelas, dengan adanya indikasi bahwa pelanggaran tersebut mungkin telah ditafsirkan sebaliknya. "Wasit keempat memberi tahu kami bahwa itu sebaliknya. Saya belum melihat tayangannya, tapi kejadiannya memang seperti yang terjadi di lapangan. Wasit yang mengambil keputusan itu," komentar bos Atleti tersebut.
Simeone dengan cepat melupakan kontroversi tersebut, dan memilih untuk mempercayai teknologi yang pada akhirnya menguntungkan timnya selama pertandingan yang berlangsung sengit itu. Mengenai pengusiran pemain, Simeone menyatakan bahwa ia tidak memiliki komentar apa pun mengingat VAR ada untuk mengambil keputusan-keputusan spesifik semacam itu. Ia akhirnya mengganti Sorloth untuk menghindari risiko kartu kuning kedua setelah sang striker menjadi sasaran kekesalan para pemain Getafe.
Bordalas mengkritik keputusan wasit
Jose Bordalas, pelatih kepala Getafe, memberikan tanggapannya mengenai kartu merah yang kontroversial itu, dengan mengatakan: "Saya sudah meninjau ulang adegan tersebut; mereka saling dorong-dorongan. Hal seperti itu memang sering terjadi dalam sepak bola. Dia tidak menatapnya. Terus terang saja, saya tidak berpikir dia mencengkeram kemaluannya. Saya belum pernah melihat ada pemain yang diusir dari lapangan karena hal seperti itu. Saya kira mereka sedang meninjau aksi Arambarri. Saya tidak akan pernah mengerti kriterianya."
