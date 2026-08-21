AFP
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Pemain gagal Chelsea muncul sebagai target mengejutkan Aston Villa untuk menggantikan Ezri Konsa yang menuju Arsenal
Villa membidik Tosin saat eksodus berlanjut
Unai Emery berpacu dengan waktu untuk membangun kembali skuadnya setelah kepergian sejumlah nama besar pada musim panas ini di Villa Park. Pukulan paling signifikan datang dari Ezri Konsa, yang dilaporkan menandatangani kontrak empat tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi di Arsenal.
Menurut laporan dari Sky Sports, Villa kini mengarahkan perhatian kepada Tosin untuk membantu mengisi kekosongan di lini belakang mereka. Ketertarikan pada bek tengah berusia 28 tahun itu merupakan langkah pragmatis bagi klub Midlands tersebut, yang telah melihat inti tim pemburu tiket Liga Champions mereka dibongkar. Selain kesepakatan Konsa, Villa juga sudah mengesahkan kepergian Morgan Rogers, Youri Tielemans, dan Lucas Digne.
- ZUMA Press Wire
Pintu keluar Stamford Bridge kian dekat bagi pemain gagal Chelsea
Tosin menjalani masa yang sulit di Stamford Bridge sejak bergabung dengan status bebas transfer dari Fulham pada 2024. Meski memiliki rekam jejak sebagai lulusan akademi Manchester City, ia gagal mengamankan tempat sebagai starter reguler di tengah berbagai pergantian manajer di London barat. Pemain berusia 28 tahun itu baru-baru ini berganti ke nomor 38, dengan nomor 4 lamanya kini diambil rekrutan baru Valentin Barco, yang mungkin menjadi tanda jelas bahwa masa depannya berada jauh dari London barat saat Xabi Alonso membentuk ulang skuad Chelsea untuk kampanye baru.
Tanda-tanda kepergian Tosin tampak jelas ketika ia tidak dimasukkan ke dalam skuad Chelsea untuk laga uji coba pramusim terakhir melawan Real Sociedad. Meski ia menarik minat dari Marseille, Sevilla, dan Benfica yang dilatih mantan bosnya di Fulham, Marco Silva, daya tarik untuk tetap bermain di Premier League bersama Villa bisa menjadi faktor penentu.
Arteta mendapatkan target utama untuk memperkuat Arsenal
Bagi Arsenal, perekrutan Konsa merupakan kemenangan besar bagi Arteta, yang sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang menyusul kekhawatiran cedera pada William Saliba dan Jurrien Timber. Arteta secara terbuka menyuarakan keinginannya untuk "meningkatkan dan mengembangkan skuad", dan pemain serbabisa berusia 28 tahun itu sesuai dengan profil pemain yang mampu mengisi berbagai peran di lini belakang berempat. Kepergian Konsa dari Villa Park menandai akhir dari masa pengabdiannya yang panjang, di mana ia mencatatkan 286 penampilan, tetapi kesempatan bergabung dengan juara bertahan Premier League terbukti terlalu bagus untuk ditolak.
- Getty Images Sport
Tomori tetap masuk radar sebagai alternatif
Meski Tosin menjadi target utama, dia bukan satu-satunya nama yang sedang dibahas di ruang rapat direksi Villa. Laporan menyebut Villa telah mengidentifikasi bintang AC Milan Fikayo Tomori sebagai alternatif untuk memperkuat lini belakang mereka. Pemain internasional Inggris itu dikabarkan tertarik pindah ke Villa Park, lebih memilih klub Midlands tersebut ketimbang peminat lainnya, dan pembicaraan awal sudah berlangsung.
Aspek finansial dari kesepakatan apa pun akan menjadi krusial bagi Villa, yang sudah mengeluarkan dana besar untuk nama-nama seperti Johan Manzambi, kiper Zion Suzuki, dan Joao Gomes. Milan disebut menginginkan biaya transfer di kisaran €10-15 juta untuk Tomori, yang bisa menjadikannya opsi menarik dan hemat biaya jika negosiasi untuk Tosin mandek.
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