Pemain gagal Chelsea muncul sebagai target mengejutkan Aston Villa untuk menggantikan Ezri Konsa yang menuju Arsenal

Unai Emery berpacu dengan waktu untuk membangun kembali skuadnya setelah kepergian sejumlah nama besar pada musim panas ini di Villa Park. Pukulan paling signifikan datang dari Ezri Konsa, yang dilaporkan menandatangani kontrak empat tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi di Arsenal.

Menurut laporan dari Sky Sports, Villa kini mengarahkan perhatian kepada Tosin untuk membantu mengisi kekosongan di lini belakang mereka. Ketertarikan pada bek tengah berusia 28 tahun itu merupakan langkah pragmatis bagi klub Midlands tersebut, yang telah melihat inti tim pemburu tiket Liga Champions mereka dibongkar. Selain kesepakatan Konsa, Villa juga sudah mengesahkan kepergian Morgan Rogers, Youri Tielemans, dan Lucas Digne.



