Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FBL-EUR-C4-CHELSEA-NOAHAFP
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Pemain flop Chelsea siap pindah ke Bundesliga saat RB Leipzig semakin dekat mencapai kesepakatan transfer permanen

Transfers
RB Leipzig
M. Guiu
Chelsea
Premier League
Bundesliga

Striker Chelsea Marc Guiu kian dekat dengan transfer permanen ke klub Bundesliga RB Leipzig setelah dicoret dari skuad Xabi Alonso. Penyerang berusia 20 tahun itu diperkirakan meninggalkan Stamford Bridge setelah musim yang mengecewakan dan terhambat oleh minimnya menit bermain di liga.

  • Leipzig kian dekat dengan Guiu

    Leipzig berada di ambang kesepakatan prinsip untuk merekrut penyerang Chelsea, Guiu, menurut The Athletic. Meski transfer itu belum resmi rampung, semua pihak sangat yakin kepindahan ini akan terwujud tanpa komplikasi apa pun.

    Pemain 20 tahun itu sedang bersiap meninggalkan Stamford Bridge secara permanen setelah benar-benar tidak lagi masuk rencana. Chelsea awalnya meminta biaya sekitar £25 juta untuk penyerang asal Spanyol itu, tetapi klub memilih menurunkan valuasinya pada awal pekan ini untuk memuluskan kepergiannya.

    • Iklan
  • Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Dicoret dari rencana Alonso

    Kepergian Guiu menjadi tak terelakkan setelah pelatih kepala Alonso mencoretnya dari skuad Chelsea untuk dua pertandingan pertama mereka musim ini, melawan Fulham di Premier League dan Luton Town di Piala Liga. Sang manajer sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa penyerang muda itu tidak masuk dalam rencana taktis jangka panjangnya.

    Transfer yang akan segera terwujud ini menandai akhir yang mengejutkan cepat bagi masa Guiu di London Barat. Ia menandatangani kontrak enam tahun pada Juli 2024 setelah Chelsea mengaktifkan klausul rilis senilai €6 juta untuk membawanya pergi dari Barcelona, tempat lulusan akademi La Masia itu hanya sempat mencatatkan tujuh penampilan senior.

  • Masa peminjaman yang mengecewakan

    Guiu menjalani kampanye domestik yang penuh gejolak tahun lalu, dengan hanya tampil delapan kali di Premier League dan mencatatkan satu-satunya starter di liga. Chelsea awalnya meminjamkannya ke Sunderland, tetapi masa peminjaman itu diputus secara mendadak setelah kurang dari sebulan untuk menutupi krisis mendadak di posisi penyerang tengah di Stamford Bridge.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perombakan lini serang Chelsea

    Guiu kini akan menjadi penyerang murni ketiga yang meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer saat ini. Ia mengikuti jejak Nicolas Jackson dan Liam Delap, yang baru-baru ini merampungkan kepindahan permanen masing-masing ke Aston Villa dan Nottingham Forest.

    Chelsea telah merombak besar-besaran opsi lini serangnya menjelang kampanye Premier League yang baru. Joao Pedro telah memantapkan diri sebagai penyerang utama klub yang tak terbantahkan, sementara rekrutan musim panas Emmanuel Emegha dan Danny Welbeck telah datang untuk memberikan persaingan baru di sepertiga akhir lapangan.

Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA