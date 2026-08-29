AFP
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Pemain flop Chelsea siap pindah ke Bundesliga saat RB Leipzig semakin dekat mencapai kesepakatan transfer permanen
Leipzig kian dekat dengan Guiu
Leipzig berada di ambang kesepakatan prinsip untuk merekrut penyerang Chelsea, Guiu, menurut The Athletic. Meski transfer itu belum resmi rampung, semua pihak sangat yakin kepindahan ini akan terwujud tanpa komplikasi apa pun.
Pemain 20 tahun itu sedang bersiap meninggalkan Stamford Bridge secara permanen setelah benar-benar tidak lagi masuk rencana. Chelsea awalnya meminta biaya sekitar £25 juta untuk penyerang asal Spanyol itu, tetapi klub memilih menurunkan valuasinya pada awal pekan ini untuk memuluskan kepergiannya.
- Getty Images Sport
Dicoret dari rencana Alonso
Kepergian Guiu menjadi tak terelakkan setelah pelatih kepala Alonso mencoretnya dari skuad Chelsea untuk dua pertandingan pertama mereka musim ini, melawan Fulham di Premier League dan Luton Town di Piala Liga. Sang manajer sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa penyerang muda itu tidak masuk dalam rencana taktis jangka panjangnya.
Transfer yang akan segera terwujud ini menandai akhir yang mengejutkan cepat bagi masa Guiu di London Barat. Ia menandatangani kontrak enam tahun pada Juli 2024 setelah Chelsea mengaktifkan klausul rilis senilai €6 juta untuk membawanya pergi dari Barcelona, tempat lulusan akademi La Masia itu hanya sempat mencatatkan tujuh penampilan senior.
Masa peminjaman yang mengecewakan
Guiu menjalani kampanye domestik yang penuh gejolak tahun lalu, dengan hanya tampil delapan kali di Premier League dan mencatatkan satu-satunya starter di liga. Chelsea awalnya meminjamkannya ke Sunderland, tetapi masa peminjaman itu diputus secara mendadak setelah kurang dari sebulan untuk menutupi krisis mendadak di posisi penyerang tengah di Stamford Bridge.
- Getty Images Sport
Perombakan lini serang Chelsea
Guiu kini akan menjadi penyerang murni ketiga yang meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer saat ini. Ia mengikuti jejak Nicolas Jackson dan Liam Delap, yang baru-baru ini merampungkan kepindahan permanen masing-masing ke Aston Villa dan Nottingham Forest.
Chelsea telah merombak besar-besaran opsi lini serangnya menjelang kampanye Premier League yang baru. Joao Pedro telah memantapkan diri sebagai penyerang utama klub yang tak terbantahkan, sementara rekrutan musim panas Emmanuel Emegha dan Danny Welbeck telah datang untuk memberikan persaingan baru di sepertiga akhir lapangan.
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