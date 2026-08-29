Leipzig berada di ambang kesepakatan prinsip untuk merekrut penyerang Chelsea, Guiu, menurut The Athletic. Meski transfer itu belum resmi rampung, semua pihak sangat yakin kepindahan ini akan terwujud tanpa komplikasi apa pun.

Pemain 20 tahun itu sedang bersiap meninggalkan Stamford Bridge secara permanen setelah benar-benar tidak lagi masuk rencana. Chelsea awalnya meminta biaya sekitar £25 juta untuk penyerang asal Spanyol itu, tetapi klub memilih menurunkan valuasinya pada awal pekan ini untuk memuluskan kepergiannya.