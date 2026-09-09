'Pemain dengan performa terbaik di dunia' - presiden La Liga Javier Tebas membuat klaim besar soal Rodri setelah transfer Barcelona

Tebas menyambut hangat kedatangan Rodri ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol, sembari menepis kekhawatiran apa pun soal klub mana yang berhasil mendapatkan jasanya. Berbicara pada peluncuran resmi album stiker Panini Liga EA Sports yang baru pada Rabu, Tebas cepat melontarkan pujian kepada gelandang tersebut.

Eksekutif itu tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap posisi Rodri saat ini di sepak bola dunia. Ia menekankan bahwa kehadiran pemain dengan kaliber seperti dirinya merupakan kemenangan besar bagi sepak bola Spanyol secara keseluruhan.

"Saya senang Rodri bermain untuk Barcelona," kata Tebas, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Tidak ada bedanya bagi saya apakah dia berada di Madrid, Barcelona, atau di tempat lain. Saya yakin saat ini dia adalah pemain dengan performa terbaik di dunia, dan saya sangat senang."