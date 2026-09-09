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'Pemain dengan performa terbaik di dunia' - presiden La Liga Javier Tebas membuat klaim besar soal Rodri setelah transfer Barcelona
Kedatangan sensasional Rodri ke Barcelona
Rodri telah menuntaskan transfer musim panas sensasional ke Barcelona, mengakhiri berminggu-minggu spekulasi intens mengenai masa depan klubnya. Sebelum mengikat masa depannya dengan Barcelona, Rodri santer dikaitkan dengan kepindahan ke rival sengit mereka, Real Madrid. Perebutan sengit untuk mendapatkan tanda tangannya mendominasi tajuk utama, membuat keputusan akhirnya untuk memilih Catalonia menjadi salah satu cerita paling menonjol pada bursa transfer musim panas ini.
Keputusannya untuk berkarier di La Liga telah memicu antusiasme besar di seluruh sepak bola Spanyol. Kehadiran talenta berprofil tinggi seperti itu memberikan dorongan besar bagi daya tarik global liga tersebut untuk musim yang baru.
- Getty Images Sport
Tebas melontarkan pujian tinggi
Tebas menyambut hangat kedatangan Rodri ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol, sembari menepis kekhawatiran apa pun soal klub mana yang berhasil mendapatkan jasanya. Berbicara pada peluncuran resmi album stiker Panini Liga EA Sports yang baru pada Rabu, Tebas cepat melontarkan pujian kepada gelandang tersebut.
Eksekutif itu tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap posisi Rodri saat ini di sepak bola dunia. Ia menekankan bahwa kehadiran pemain dengan kaliber seperti dirinya merupakan kemenangan besar bagi sepak bola Spanyol secara keseluruhan.
"Saya senang Rodri bermain untuk Barcelona," kata Tebas, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Tidak ada bedanya bagi saya apakah dia berada di Madrid, Barcelona, atau di tempat lain. Saya yakin saat ini dia adalah pemain dengan performa terbaik di dunia, dan saya sangat senang."
Memenangi persaingan transfer
Perebutan tanda tangan Rodri menjadi salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan pada musim panas ini. Selama beberapa pekan, rumor kuat menyebut Madrid benar-benar berada dalam persaingan untuk mendapatkan gelandang berwibawa tersebut.
Membawanya ke ibu kota Spanyol akan menjadi tambahan besar bagi Real Madrid. Namun, Barcelona berhasil melewati spekulasi intens itu dan mengamankan jasanya untuk memperkuat opsi lini tengah mereka sendiri.
- AFP
Langsung tancap gas
Setelah drama pada musim panas, Rodri kini sepenuhnya fokus untuk segera memberikan dampak di lapangan. Gelandang itu sudah menjalani debut resminya dengan seragam Barcelona, dan berbaur mulus ke tim utama.
Ia dengan cepat mengambil peran penting di kompetisi domestik, dengan sejauh ini tampil dalam tiga pertandingan liga untuk Barcelona. Selain itu, Rodri dipercaya sejak awal dalam kampanye Eropa Barcelona. Ia masuk susunan pemain inti pada laga pembuka fase liga Liga Champions klub melawan Feyenoord, menandakan peran krusialnya untuk laga-laga penting yang akan datang.
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