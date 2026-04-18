Pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa di tim nasional wanita Inggris: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams, dan para pemain dengan penampilan terbanyak di tim Lionesses

Pada Maret 2026, Lucy Bronze mencatatkan penampilan ke-145-nya bersama timnas Inggris, mengungguli Karen Carney dan masuk ke dalam tiga besar dalam sejarah tim Lionesses berdasarkan jumlah penampilan. "Saya tidak pernah membayangkan bisa mencapai 100 penampilan, apalagi melampaui seseorang seperti Karen Carney, yang bagi saya adalah seorang legenda, seseorang yang saya kagumi sejak kecil dan salah satu panutan saya," katanya, menggambarkan posisinya dalam daftar ini, di antara para ikon Lionesses, sebagai "luar biasa". Apakah Bronze bisa naik lebih tinggi lagi dalam daftar ini? Dia jelas tidak terlihat melambat, tapi seberapa jauh lagi dia harus melangkah?

Lalu bagaimana dengan bintang-bintang lain di tim Lionesses ini? Bronze adalah satu-satunya pemain aktif yang masuk dalam 10 besar berdasarkan jumlah penampilan saat ini, tetapi ada banyak nama di skuad Wiegman saat ini yang sedang naik daun. Alex Greenwood, dengan 107 penampilan, berada di ambang 10 besar, sementara Keira Walsh dan Georgia Stanway tampaknya pasti akan masuk ke dalamnya pada waktunya. Walsh memiliki 99 penampilan pada usia 28 tahun, sementara Stanway memiliki 89 penampilan pada usia 27 tahun. Angka-angka Lauren Hemp juga luar biasa, dengan 74 penampilan untuk negaranya pada usia 25 tahun.

Jadi, rekor siapa yang mereka kejar dan seberapa jauh jarak mereka dari para pemimpin? Pemain mana yang telah mencatatkan penampilan terbanyak untuk tim nasional wanita Inggris? GOAL menelusuri para pemain sepak bola wanita Inggris dengan penampilan terbanyak...