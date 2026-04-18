Lucy Bronze England Euro 2025 trophy
Ameé Ruszkai

Pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa di tim nasional wanita Inggris: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams, dan para pemain dengan penampilan terbanyak di tim Lionesses

Tim nasional wanita Inggris telah meraih banyak kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir, dengan menjuarai Kejuaraan Eropa pada tahun 2022 dan 2025 serta mencapai final Piala Dunia Wanita 2023. Para pemain yang turut andil dalam kesuksesan tersebut di bawah asuhan Sarina Wiegman kini mulai mencatatkan nama mereka dalam buku rekor, baik dalam hal jumlah penampilan maupun trofi yang diraih.

Pada Maret 2026, Lucy Bronze mencatatkan penampilan ke-145-nya bersama timnas Inggris, mengungguli Karen Carney dan masuk ke dalam tiga besar dalam sejarah tim Lionesses berdasarkan jumlah penampilan. "Saya tidak pernah membayangkan bisa mencapai 100 penampilan, apalagi melampaui seseorang seperti Karen Carney, yang bagi saya adalah seorang legenda, seseorang yang saya kagumi sejak kecil dan salah satu panutan saya," katanya, menggambarkan posisinya dalam daftar ini, di antara para ikon Lionesses, sebagai "luar biasa". Apakah Bronze bisa naik lebih tinggi lagi dalam daftar ini? Dia jelas tidak terlihat melambat, tapi seberapa jauh lagi dia harus melangkah?

Lalu bagaimana dengan bintang-bintang lain di tim Lionesses ini? Bronze adalah satu-satunya pemain aktif yang masuk dalam 10 besar berdasarkan jumlah penampilan saat ini, tetapi ada banyak nama di skuad Wiegman saat ini yang sedang naik daun. Alex Greenwood, dengan 107 penampilan, berada di ambang 10 besar, sementara Keira Walsh dan Georgia Stanway tampaknya pasti akan masuk ke dalamnya pada waktunya. Walsh memiliki 99 penampilan pada usia 28 tahun, sementara Stanway memiliki 89 penampilan pada usia 27 tahun. Angka-angka Lauren Hemp juga luar biasa, dengan 74 penampilan untuk negaranya pada usia 25 tahun.

Jadi, rekor siapa yang mereka kejar dan seberapa jauh jarak mereka dari para pemimpin? Pemain mana yang telah mencatatkan penampilan terbanyak untuk tim nasional wanita Inggris? GOAL menelusuri para pemain sepak bola wanita Inggris dengan penampilan terbanyak...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 penampilan)

    Dikenal luas sebagai pemain terbaik Inggris sepanjang masa, Kelly Smith memulai debutnya bersama timnas wanita Inggris pada tahun 1995 dan menjalani karier internasional yang gemilang selama 19 tahun. Penyerang andalan ini mencetak 46 gol sebelum pensiun dari tim nasional pada tahun 2014, sebuah rekor yang menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas wanita Inggris hingga akhirnya disalip oleh Ellen White pada tahun 2021. Ia masih menempati posisi kedua dalam daftar tersebut dan berada di peringkat ke-10 dalam hal jumlah penampilan, dengan 117 kali tampil.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 penampilan)

    Sebagai kapten timnas Inggris selama delapan tahun, Steph Houghton merupakan tokoh kunci dalam tim Lionesses yang mulai menantang para pesaing utama pada dekade 2010-an. Sebagai bagian dari tim yang meraih peringkat ketiga bersejarah di Piala Dunia 2015, ia membantu membawa negaranya ke babak semifinal di Euro 2017 dan Piala Dunia 2019, serta mencatatkan penampilan ke-121 dan terakhirnya pada tahun 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 penampilan)

    Sebagai wanita pertama yang mencatatkan 100 penampilan untuk timnas Inggris, dan salah satu dari hanya lima orang—baik pria maupun wanita—yang pernah mencapai tonggak sejarah tersebut, Gillian Coultard adalah mantan kapten timnas wanita Inggris yang menjadi pilar utama tim sebelum pergantian abad. Gelandang ini memulai debutnya pada tahun 1981, saat berusia 18 tahun, dan berhasil mengumpulkan 125 caps yang luar biasa selama 19 tahun berikutnya, sebelum mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional pada akhir tahun 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 penampilan)

    Salah satu legenda sejati tim Lionesses yang karier internasionalnya mencakup beberapa era, Rachel Yankey mencatatkan penampilan internasional pertamanya pada tahun 1997 dan merayakannya dengan mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas Skotlandia. Ia menjadi wanita Inggris kedua, setelah Coultard, yang meraih 100 caps untuk tim nasional dan pensiun dengan 129 caps, melampaui rekor sepanjang masa Inggris milik Peter Shilton yang saat itu berjumlah 125 caps menjelang akhir karier bermainnya.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 penampilan)

    Setelah memulai debutnya pada tahun 2000, Casey Stoney menyaksikan perubahan besar dalam perjalanan kariernya selama 18 tahun bersama timnas Inggris, di mana target The Lionesses berkembang dari sekadar lolos ke turnamen-turnamen besar menjadi upaya untuk memenangkannya. Bek ini menjadi bagian penting dari tim Inggris yang mencapai final Euro 2009—sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya—lalu turut berperan dalam perjalanan tim ke babak semifinal Piala Dunia 2015 dan Euro 2017. Stoney mencatatkan 130 penampilan internasional sebelum mengumumkan pensiun dari tim nasional pada tahun 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 penampilan)

    Meskipun karier internasionalnya yang berlangsung selama 13 tahun lebih singkat daripada banyak pemain lain dalam daftar ini, Alex Scott berhasil mengumpulkan 140 penampilan internasional yang sangat mengesankan selama periode tersebut, sehingga menempati peringkat kelima di antara pemain dengan penampilan terbanyak di tim Lionesses. Scott menjadi andalan di posisi bek kanan selama kampanye sukses di Euro 2009, Piala Dunia 2015, dan Euro 2017, dengan Lucy Bronze—yang pada akhirnya menggantikannya—mencatat bahwa ikon Arsenal tersebut mendorongnya secara signifikan untuk berkembang sebelum ia pensiun dari sepak bola internasional.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 penampilan)

    Sebagai salah satu pemain paling berbakat yang pernah dihasilkan timnas Inggris, Karen Carney juga menempati posisi teratas dalam daftar pemain dengan penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnasnya. Setelah debut pada tahun 2005, Carney tampil membela Inggris sebanyak 144 kali dan mencetak 33 gol; jumlah gol tersebut masih menempatkannya di peringkat ketujuh bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak hingga saat ini. Turnamen terakhirnya adalah Piala Dunia 2019, di mana tim Lionesses nyaris lolos ke final.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (147 penampilan)

    Lucy Bronze adalah satu-satunya pemain Inggris yang masih aktif dalam daftar ini, dan ia baru-baru ini melesat ke peringkat ketiga, melampaui rekor Carney berkat penampilannya dalam kemenangan 2-0 The Lionesses atas Islandia, di mana ia mencetak satu gol dan satu assist. Bronze memulai debutnya pada tahun 2013 dan hampir selalu tampil sebagai bek kanan sejak pensiunnya Scott pada tahun 2017, memainkan peran penting dalam kemenangan di Euro 2022 dan 2025, serta dalam perjalanan bersejarah menuju final Piala Dunia 2023. Catatan 22 golnya juga sangat mengesankan, mengingat posisinya sebagai pemain bertahan.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 penampilan)

    Jill Scott akan mengakhiri karier internasionalnya yang telah berlangsung selama 16 tahun dengan cara yang pantas pada tahun 2022, setelah membantu tim Lionesses meraih gelar juara turnamen besar pertamanya. Pengalaman sang gelandang sangat berperan penting dalam kemenangan di Kejuaraan Eropa tersebut, sekitar 13 tahun setelah ia membawa Inggris ke final Euro 2009 sebagai talenta muda yang menjanjikan, dengan golnya di babak perpanjangan waktu yang mengalahkan Belanda. Ia adalah salah satu dari hanya dua pemain Inggris yang berhasil mencatatkan 150 penampilan internasional.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 penampilan)

    Sudah lama terasa seolah-olah rekor luar biasa Fara Williams dengan 172 penampilan untuk timnas Inggris takkan pernah terpecahkan. Gelandang ini memulai debutnya pada tahun 2001 dan bermain hingga 2019, dengan momen paling menonjol dalam kariernya bersama Lionesses adalah gol penalti yang ia cetak untuk memastikan kemenangan bersejarah pertama atas Jerman dan posisi ketiga yang monumental di Piala Dunia 2015. Itu adalah gol ke-40 dan terakhir Williams untuk negaranya, angka yang juga menempatkannya di peringkat kelima dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

    Apakah Bronze bisa melampaui rekor penampilannya? Itu akan menjadi prestasi yang luar biasa bagi bek berusia 34 tahun tersebut. 