Pemain debutan Samuele Inacio menutup musim ini sebagai pemenang: BVB, penilaian, dan ulasan pemain Borussia Dortmund melawan Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund berhasil memenangkan pertandingan kandang terakhirnya di musim 2025/26 dan dengan demikian memastikan diri sebagai runner-up lebih awal. BVB mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 (2-1) pada pekan ke-33 Bundesliga. SGE sempat memimpin lebih dulu lewat gol Can Uzun (2'), sebelum Serhou Guirassy (42'), Nico Schlotterbeck (45.+1), dan pemain muda Samuele Inacio dengan gol pertamanya di level profesional membalikkan keadaan untuk keunggulan BVB. Jonathan Burkardt memperkecil ketertinggalan untuk tim asal Hessen itu, namun sudah terlambat (87.). Nilai dan ulasan individu para pemain BVB.

