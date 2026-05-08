Goal.com
Live
FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

Pemain debutan Samuele Inacio menutup musim ini sebagai pemenang: BVB, penilaian, dan ulasan pemain Borussia Dortmund melawan Eintracht Frankfurt

Bundesliga
FEATURES
Player ratings
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
J. Brandt
S. Inacio
N. Suele
S. Guirassy
F. Silva
N. Schlotterbeck
K. Adeyemi
J. Ryerson
M. Beier

BVB berhasil mengalahkan Eintracht Frankfurt dalam laga perpisahan bagi Brandt, Süle, dan Özcan. Dengan demikian, Dortmund memastikan diri sebagai runner-up lebih awal.

Borussia Dortmund berhasil memenangkan pertandingan kandang terakhirnya di musim 2025/26 dan dengan demikian memastikan diri sebagai runner-up lebih awal. BVB mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 (2-1) pada pekan ke-33 Bundesliga. SGE sempat memimpin lebih dulu lewat gol Can Uzun (2'), sebelum Serhou Guirassy (42'), Nico Schlotterbeck (45.+1), dan pemain muda Samuele Inacio dengan gol pertamanya di level profesional membalikkan keadaan untuk keunggulan BVB. Jonathan Burkardt memperkecil ketertinggalan untuk tim asal Hessen itu, namun sudah terlambat (87.). Nilai dan ulasan individu para pemain BVB.

Klik di sini untuk laporan pertandingan.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Gregor Kobel

    Impian untuk mencatatkan pertandingan ke-15 tanpa kebobolan pupus bagi kiper asal Swiss itu hanya dalam waktu 78 detik. Saat gol cepat 0-1 tercipta, Kobel sama sekali tak berdaya, sama halnya saat gol penentu 2-3 tercipta di akhir pertandingan. Setelah itu, ia tak banyak mendapat pekerjaan. Bola-bola yang berhasil menembus ke gawangnya, Kobel tangkap tanpa kesulitan. Pada menit ke-70, ia menghalau bola dengan sundulan di luar kotak penalti saat berhadapan dengan Kalimuendo. Nilai: 3,5.

    • Iklan

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Luca Reggiani

    Pemain muda ini kembali diturunkan sebagai starter, namun ia tampil cukup tenang saat timnya tertinggal 0-1, alih-alih langsung menekan Dahoud yang memberikan umpan. Pada menit ke-18, ia muncul di tiang jauh setelah tendangan sudut, namun sundulannya melebar dari gawang. Pada menit ke-37, ia sama sekali tidak memperhatikan Chaibi yang berada di belakangnya saat Uzun memberikan umpan terobosan, namun Chaibi gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Nilai: 4.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Waldemar Anton

    Pemain tengah dalam formasi tiga bek ini menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Anton menjadi pemain BVB yang paling sering terlibat dalam duel satu lawan satu (19 kali) dan memenangkan 15 di antaranya. Selain itu, ia juga mencatatkan jumlah aksi penyelamatan terbanyak di lapangan (7 kali). Nilai: 2,5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Nico Schlotterbeck

    Penampilannya tak kalah bagus dari Anton. Dalam tugas utamanya, ia jarang benar-benar diuji. Golnya yang kedua (2-1) ia ciptakan sendiri; ia berlari menusuk layaknya seorang penyerang, lalu mencetak gol ke sudut jauh dengan kaki kiri dan sedikit keberuntungan. Itu adalah gol kelima Schlotterbeck musim ini; tak ada bek tengah lain di Bundesliga yang mencetak lebih banyak gol. Hanya pada gol 2-3 ia tak mampu menghentikan Knauff yang memberikan umpan. Nilai: 3.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Julian Ryerson

    Akurasi umpan pemain asal Norwegia itu sangat buruk; ia terlalu sering kehilangan bola dalam situasi yang seharusnya mudah. Terlepas dari itu, ia menampilkan performa yang penuh semangat dan solid. Saat skor 1-1, Ryerson memberikan umpan datar tajam yang sempurna kepada pencetak gol Guirassy. Itu sudah menjadi assist ke-14-nya musim ini - hanya Henrikh Mkhitaryan pada musim 2015/16 (15) dan Jadon Sancho pada musim 2019/20 (16) yang mencetak lebih banyak assist untuk BVB. Pada menit ke-59, Ryerson mendapat peluang bebas di kotak penalti, namun tendangannya mengarah tepat ke tengah gawang Zetterer. Sebelum skor menjadi 2-3, ia kalah dalam duel dengan Bahoya. Nilai: 3.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Marcel Sabitzer

    Sabitzer juga termasuk dalam kelompok pemain Dortmund yang berusaha menghentikan Dahoud sebelum gol 0-1 tercipta. Pemain asal Austria itu mundur ke belakang agar tidak memicu penalti. Pada menit ke-15, ia menciptakan peluang gol pertama Dortmund lewat tendangan kaki kiri yang melebar ke kanan. Saat skor menjadi 1-1, Sabitzer memberikan umpan kedua dari belakang. Penampilan yang solid, meski tidak terlalu menonjol. Nilai: 3,5.

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Jobe Bellingham

    Bellingham mengawal pencetak gol Uzun sebelum skor menjadi 0-1, namun pada saat-saat krusial ia membiarkannya lolos. Dalam beberapa situasi, penempatan posisinya masih perlu ditingkatkan. Pada menit ke-25, ia melepaskan tendangan keras dari sisi kiri tengah ke arah gawang, namun Zetterer dengan mudah menepis tendangan yang terlalu ke tengah itu. Gerakannya sangat bagus sebelum gol 2-1, di mana ia memberikan umpan kepada Beier. Hal serupa terjadi sebelum gol 3-1, saat Bellingham menguasai bola dengan baik dan kembali memberikan umpan kepada Beier. Nilai: 3.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Maximilian Beier

    Beier tetap menjadi starter sebagai pemain sayap kiri menggantikan Daniel Svensson. Di posisi itu, ia tampil gigih dan rapi dalam serangan maupun pertahanan. Ia menciptakan gol kedua (2-1) lewat umpan yang cermat, dan juga mempersiapkan gol ketiga (3-1) dengan umpan silang yang akurat. Ini merupakan kontribusi gol ke-18 dan ke-19 Beier dalam 32 pertandingan Bundesliga—sebuah catatan yang sangat bagus! Nilai: 2,5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Samuele Inacio

    Bagi pemain berusia 18 tahun itu, ini adalah penampilan ketiganya sebagai starter secara berturut-turut — dan berkat penampilannya yang menyegarkan, ia akan memulai musim baru sebagai pemenang. Pada menit ke-17, ia sudah mencetak gol profesional pertamanya saat ia bebas menyundul bola dari jarak dekat setelah menerima umpan silang dari Brandt — sayangnya arahnya terlalu ke tengah. Inacio terus-menerus turun ke lini belakang untuk mengambil bola dan membawanya ke depan. Sebelum skor menjadi 1-1, umpan panjangnya lah yang membuka ruang di lapangan. Pada menit ke-72, akhirnya saatnya tiba: Pemain asal Italia ini mencetak gol dengan teknik yang apik untuk mengubah skor menjadi 3-1 dan gol pertamanya untuk BVB - tepat di depan tribun selatan! Nilai: 2,5.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURTAFP

    BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Serhou Guirassy

    Awalnya, Guirassy kurang mendapat peluang, namun pada menit ke-42 sang penyerang berhasil mencetak gol—dengan tendangan yang sangat teknis, ia mencetak gol ke-16nya musim ini dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu, ia jauh lebih aktif dalam permainan dan menunjukkan beberapa aksi bagus, terutama saat membelakangi gawang. Nilai: 2,5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Julian Brandt

    Pemain berusia 30 tahun itu masuk dalam susunan pemain inti pada pertandingan kandang terakhirnya bersama BVB dan juga dipercayakan mengenakan ban kapten. Awal pertandingannya berjalan buruk, karena saat skor 0-1 di awal laga, ia bersama empat rekan setimnya tidak mampu menghentikan Dahoud yang memberikan umpan. Namun, setelah itu ia tampil menonjol melalui serangkaian serangan yang bagus dan berperan sebagai penggerak tim. Pada menit ke-17, ia memberikan umpan silang yang bagus untuk menciptakan peluang emas bagi Inacio, tujuh menit kemudian Zetterer berhasil menepis tendangan datarnya dari tepi kotak penalti. Ia berperan besar dalam gol penyama kedudukan 1-1, karena ia berhasil mengontrol umpan panjang Inacio dengan baik melawan Theate dan melanjutkan serangan. Nilai: 2,5.

  • BVB, Penilaian Pertandingan Borussia Dortmund vs. Frankfurt: Pemain Cadangan

    Felix Nmecha (mulai menit ke-74): Masuk menggantikan Bellingham dan merayakan kembalinya ia ke lapangan setelah absen selama enam setengah minggu akibat cedera. Gerakan-gerakan luasnya sangat dirindukan oleh Borussia belakangan ini. Tanpa penilaian.

    Karim Adeyemi (mulai menit ke-74): Brandt digantikan olehnya. Adeyemi, yang kembali bermain untuk pertama kalinya setelah empat pertandingan, tidak bisa tampil menonjol. Tanpa penilaian.

    Salih Özcan (mulai menit ke-78): Sabitzer digantikan olehnya. Bagi Özcan, yang kontraknya tidak diperpanjang seperti halnya Brandt, ini juga merupakan penampilan terakhirnya di hadapan penonton tuan rumah. Tanpa penilaian.

    Fabio Silva (mulai menit ke-78): Masuk menggantikan Guirassy. Hal yang sama berlaku untuknya seperti halnya Adeyemi. Tanpa penilaian.

    Niklas Süle (mulai menit ke-88): Menggantikan Reggiani. Süle, yang akan mengakhiri kariernya, memainkan pertandingan kandang terakhirnya bersama Borussia dan pertandingan ke-300 di Bundesliga. Tanpa penilaian.

Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB