Seperti dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Daily Mail, The Reds dan bek tengah Ibrahima Konate akhirnya tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak. Akibatnya, pemain berusia 27 tahun itu akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer setelah Piala Dunia.
Diterjemahkan oleh
Pemain bintang tampaknya mengambil keputusan transfer yang mengejutkan! Goncangan di FC Liverpool bisa berdampak buruk bagi BVB
Dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, masih terdengar sinyal positif dari Merseyside terkait negosiasi kontrak Konate yang alot. Konate sendiri sempat menegaskan bahwa pembicaraan tersebut "berjalan dengan baik". L'Equipe melaporkan pada bulan April bahwa perpanjangan kontrak akan segera terwujud, dan Konate pun mengatakan: "Telah ada pembicaraan dengan klub dan kami hampir mencapai kesepakatan." Namun, tampaknya kini situasinya berubah drastis.
Konate tampaknya akan meninggalkan klub lima tahun setelah transfernya senilai 40 juta euro dari RB Leipzig. Ke mana tujuannya, masih belum jelas. Sementara negosiasi kontrak pemain timnas Prancis ini berlarut-larut, Real Madrid terus-menerus disebut-sebut sebagai tujuan yang mungkin.
Setidaknya David Alaba, seorang bek tengah, akan meninggalkan Real pada akhir musim ini. Selain itu, Eder Militao, yang mengalami dua cedera ligamen cruciatum pada 2023 dan 2024, kembali menderita dua cedera otot serius pada musim lalu, absen selama berbulan-bulan, dan juga akan melewatkan Piala Dunia.
Jadi, Real setidaknya harus mempertimbangkan Konate, meskipun kontrak Antonio Rüdiger kemungkinan besar akan diperpanjang satu tahun lagi. Selain Rüdiger dan Militao yang sering cedera, hanya ada dua bek tengah lain di skuad, yaitu Dean Huijsen dan Raul Asencio.
- Getty Images
BVB berisiko kehilangan Schlotterbeck pada akhirnya karena Konate
Namun, seperti dilaporkan Daily Mail, Paris Saint-Germain tampaknya menjadi tujuan paling mungkin bagi Konate, meskipun di sana Willian Pacho dan kapten Marquinhos sudah menjadi andalan.
Sementara itu, kepergian Konate yang akan datang merupakan pukulan telak bagi FC Liverpool. Pemain berusia 27 tahun itu, selain kapten Virgil van Dijk, juga menjadi pemain inti mutlak pada musim lalu dan tampil dalam 51 pertandingan resmi. Karena pemain baru Giovanni Leoni mengalami robekan ligamen silang pada pertandingan pertamanya, The Reds hanya memiliki satu bek tengah cadangan, yaitu Joe Gomez, pada musim lalu.
Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa Liverpool akan merekrut setidaknya satu bek tengah lagi. Dan di sinilah BVB pada akhirnya bisa menjadi pihak yang paling dirugikan. Pasalnya, seperti dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Sport Bild, The Reds merupakan salah satu dari tiga klub—bersama Real Madrid—yang berhak mengaktifkan klausul pelepasan Nico Schlotterbeck sebesar 50 hingga 60 juta euro pada musim panas ini.
Pemain kunci dan kapten masa depan Borussia Dortmund ini, setelah lama ragu-ragu, pada bulan April memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027 hingga 2031, namun tampaknya masih menyisakan pintu belakang. Pada pertandingan pertama setelah perpanjangan kontrak, para penggemar BVB menanggapi pernyataan alibi ini dengan sorakan protes.
"Tentu saja itu bukan yang saya harapkan, tapi setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya. Situasi itu pun mereda di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya sudah melupakannya dan hanya bersyukur karena telah memperpanjang kontrak," kata pemain berusia 26 tahun itu pada Jumat dalam sesi tanya jawab media di sela-sela pemusatan latihan DFB menjelang Piala Dunia di Herzogenaurach.
Klausul tersebut, menurut Sport Bild, akan berakhir "pada bulan Juli" - "sekitar waktu final Piala Dunia", yang akan digelar pada 19 Juli. Schlotterbeck membantah bahwa ia ingin kembali menunjukkan kemampuannya kepada klub-klub top selama putaran final Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.
"Saya tidak melihatnya sebagai kesempatan untuk memamerkan diri hanya karena Piala Dunia. Saya fokus sepenuhnya pada Piala Dunia. Saya tidak berniat bermain ekstra baik hanya demi kontrak," katanya.