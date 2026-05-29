Pemain bintang tampaknya mengambil keputusan transfer yang mengejutkan! Goncangan di FC Liverpool bisa berdampak buruk bagi BVB

Namun, seperti dilaporkan Daily Mail, Paris Saint-Germain tampaknya menjadi tujuan paling mungkin bagi Konate, meskipun di sana Willian Pacho dan kapten Marquinhos sudah menjadi andalan.

Sementara itu, kepergian Konate yang akan datang merupakan pukulan telak bagi FC Liverpool. Pemain berusia 27 tahun itu, selain kapten Virgil van Dijk, juga menjadi pemain inti mutlak pada musim lalu dan tampil dalam 51 pertandingan resmi. Karena pemain baru Giovanni Leoni mengalami robekan ligamen silang pada pertandingan pertamanya, The Reds hanya memiliki satu bek tengah cadangan, yaitu Joe Gomez, pada musim lalu.

Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa Liverpool akan merekrut setidaknya satu bek tengah lagi. Dan di sinilah BVB pada akhirnya bisa menjadi pihak yang paling dirugikan. Pasalnya, seperti dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Sport Bild, The Reds merupakan salah satu dari tiga klub—bersama Real Madrid—yang berhak mengaktifkan klausul pelepasan Nico Schlotterbeck sebesar 50 hingga 60 juta euro pada musim panas ini.

Pemain kunci dan kapten masa depan Borussia Dortmund ini, setelah lama ragu-ragu, pada bulan April memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027 hingga 2031, namun tampaknya masih menyisakan pintu belakang. Pada pertandingan pertama setelah perpanjangan kontrak, para penggemar BVB menanggapi pernyataan alibi ini dengan sorakan protes.

"Tentu saja itu bukan yang saya harapkan, tapi setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya. Situasi itu pun mereda di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya sudah melupakannya dan hanya bersyukur karena telah memperpanjang kontrak," kata pemain berusia 26 tahun itu pada Jumat dalam sesi tanya jawab media di sela-sela pemusatan latihan DFB menjelang Piala Dunia di Herzogenaurach.

Klausul tersebut, menurut Sport Bild, akan berakhir "pada bulan Juli" - "sekitar waktu final Piala Dunia", yang akan digelar pada 19 Juli. Schlotterbeck membantah bahwa ia ingin kembali menunjukkan kemampuannya kepada klub-klub top selama putaran final Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko.

"Saya tidak melihatnya sebagai kesempatan untuk memamerkan diri hanya karena Piala Dunia. Saya fokus sepenuhnya pada Piala Dunia. Saya tidak berniat bermain ekstra baik hanya demi kontrak," katanya.