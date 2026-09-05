Mourinho tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap temperamen Madrid setelah kemunduran besar pertama mereka pada musim La Liga ini. Meski mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, Real Madrid pulang dari Seville dengan tangan hampa, membuat sang manajer merefleksikan perbedaan psikologis antara dua kelompok pemain tersebut. Mourinho sangat vokal soal apa yang ia anggap sebagai kurangnya kecerdikan permainan dari skuadnya, dengan menggambarkan mereka sebagai "murni" dan "naif" saat menghadapi tim Betis yang lebih berpengalaman, yang tahu persis bagaimana mengulur waktu dan memengaruhi emosi wasit sepanjang 90 menit.

Ia kemudian menjelaskan perbedaan gaya itu dengan mengatakan, "Para pemain Betis lebih cerdik daripada pemain Real Madrid dalam hal itu," kata sang pelatih. "Pemain Madrid naif ... pemain Betis mencoba memengaruhi wasit, tetapi para pemain Madrid, ketika sesuatu layak mendapat kartu kuning, mereka langsung bangkit lagi ... Saat Anda menghadapi tim dengan mentalitas seperti ini, itu adalah faktor penting."