Getty Images Sport
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'Pemain Betis lebih cerdik' - Jose Mourinho murka saat Real Madrid yang 'naif' menelan kekalahan mengejutkan
Mourinho kecam kepolosan Madrid
Mourinho tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap temperamen Madrid setelah kemunduran besar pertama mereka pada musim La Liga ini. Meski mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, Real Madrid pulang dari Seville dengan tangan hampa, membuat sang manajer merefleksikan perbedaan psikologis antara dua kelompok pemain tersebut. Mourinho sangat vokal soal apa yang ia anggap sebagai kurangnya kecerdikan permainan dari skuadnya, dengan menggambarkan mereka sebagai "murni" dan "naif" saat menghadapi tim Betis yang lebih berpengalaman, yang tahu persis bagaimana mengulur waktu dan memengaruhi emosi wasit sepanjang 90 menit.
Ia kemudian menjelaskan perbedaan gaya itu dengan mengatakan, "Para pemain Betis lebih cerdik daripada pemain Real Madrid dalam hal itu," kata sang pelatih. "Pemain Madrid naif ... pemain Betis mencoba memengaruhi wasit, tetapi para pemain Madrid, ketika sesuatu layak mendapat kartu kuning, mereka langsung bangkit lagi ... Saat Anda menghadapi tim dengan mentalitas seperti ini, itu adalah faktor penting."
- AFP
Frustrasi atas kepemimpinan wasit dan aksi pura-pura terjatuh
Meski Mourinho memuji wasit karena secara umum membiarkan permainan mengalir, ia sangat tidak puas dengan perbedaan dalam cara pelanggaran dan kartu peringatan ditangani. Ia mencatat bahwa Arda Guler mendapat kartu kuning untuk pelanggaran kecil, sementara Betis lolos dari beberapa kartu kuning pada awal laga. Mourinho juga cepat menyindir aksi teatrikal lawan, dengan menyoroti satu insiden tertentu di dekat area teknisnya. "Anak itu yang tadi seperti mati di depan bangku saya... Saya pikir ambulans akan datang dan pada akhirnya, tidak ada ambulans. Dalam hal itu saya mengatakannya," ujarnya.
Terlepas dari hasil tersebut, Mourinho menegaskan ia puas dengan penampilan kolektif timnya, meski skor akhir tidak mencerminkan superioritas mereka. "Jika berakhir imbang, kami pulang dengan frustrasi, karena kami telah melakukan lebih banyak; nah bayangkan dengan kekalahan ini. Selamat untuk Betis, yang bermain untuk hasil imbang dan memenangi lotre," tambahnya.
Kontroversi seputar penalti Mbappe
Drama memuncak pada fase akhir di La Cartuja ketika Kylian Mbappe mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan dari titik penalti. Namun, upaya pemain Prancis itu berhasil ditepis Alvaro Valles, yang langsung memicu tuntutan untuk penalti diulang karena kemungkinan adanya pelanggaran masuk terlalu cepat dari bek Betis, Marc Bartra. Meski protes terlihat jelas dari bangku cadangan Madrid, VAR tidak melakukan intervensi, membuat Mourinho harus merenungkan malam ketika keberuntungan tampak benar-benar meninggalkan skuad bertabur bintangnya.
Saat ditanya soal keputusan-keputusan wasit secara spesifik, termasuk penalti tersebut dan gol Carlos Espi yang dianulir, Mourinho tetap terukur tetapi jelas frustrasi dengan kurangnya kejelasan. "Saya belum melihat [insiden-insiden itu]," akunya. "Saya belum menontonnya di ruang ganti, jadi saya tidak bisa berkomentar," kata Mourinho.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru cedera dan pujian untuk lini pertahanan
Meski kalah terasa menyakitkan, Mourinho tetap meluangkan waktu untuk memuji lini pertahanannya, secara khusus menyoroti para bek tengahnya sebagai sosok yang "luar biasa" karena kontrol mereka atas pertandingan. Ia tetap bersikeras bahwa sikap tim sama sekali tidak bisa dipersoalkan. "Saya tidak punya hal apa pun untuk disesalkan kepada pemain mana pun terkait sikap mereka. Orang-orang ini sudah memberikan segalanya. Kami pantas menang, tetapi pantas tidak memberi Anda poin," katanya. Sang manajer juga mengonfirmasi bahwa penarikan Marc Cucurella pada akhir laga bukan karena cedera serius, melainkan karena kram, yang membuat Alvaro Carreras masuk pada menit-menit akhir untuk memperkuat sisi kiri.
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