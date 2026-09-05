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'Pemain Betis lebih cerdik' - Jose Mourinho murka saat Real Madrid yang 'naif' menderita kekalahan mengejutkan
Mourinho kecam kenaifan Madrid
Mourinho tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap mentalitas Madrid setelah kemunduran besar pertama mereka pada musim La Liga ini. Meski mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, Real Madrid pulang dari Seville dengan tangan hampa, membuat sang manajer merefleksikan perbedaan psikologis antara dua kelompok pemain tersebut. Mourinho secara khusus sangat vokal soal apa yang ia anggap sebagai kurangnya kelihaian dari skuadnya, dengan menyebut mereka "murni" dan "naif" saat menghadapi tim Betis yang lebih berpengalaman dan tahu betul bagaimana mengulur waktu serta memengaruhi emosi wasit sepanjang 90 menit.
Ia lalu menjelaskan perbedaan gaya itu dengan mengatakan, "Para pemain Betis lebih cerdik daripada pemain Real Madrid dalam hal itu," kata pelatih tersebut. "Pemain Madrid naif ... para pemain Betis mencoba memengaruhi wasit, tetapi pemain Madrid, ketika ada sesuatu yang layak mendapat kartu kuning, mereka langsung bangkit lagi ... Saat Anda menghadapi tim dengan mentalitas seperti ini, itu menjadi faktor penting."
- AFP
Kekesalan atas kepemimpinan wasit dan aksi diving
Meski Mourinho memuji wasit karena secara umum membiarkan permainan mengalir, ia sangat tidak senang dengan perbedaan dalam cara pelanggaran dan kartu ditangani. Ia mencatat bahwa Arda Guler mendapat kartu kuning untuk pelanggaran kecil, sementara Betis lolos dari beberapa kartu awal. Mourinho juga cepat menyindir aksi teatrikal lawan, dengan menyoroti satu insiden tertentu di dekat area teknisnya. "Anak itu yang seperti mati di sana di depan bangku cadangan saya... Saya pikir ambulans akan datang dan pada akhirnya tidak ada ambulans. Dalam hal itu saya mengatakannya," katanya.
Terlepas dari hasilnya, Mourinho menegaskan bahwa ia puas dengan performa kolektif tim, meski skor akhir tidak mencerminkan superioritas mereka. "Kalau berakhir imbang, kami akan pulang dengan frustrasi, karena kami telah melakukan lebih banyak hal; nah, bayangkan dengan kekalahan ini. Selamat untuk Betis, yang bermain untuk hasil imbang dan memenangkan lotre," tambahnya.
Kontroversi seputar penalti Mbappe
Drama memuncak pada fase akhir di La Cartuja ketika Kylian Mbappe mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan dari titik penalti. Namun, eksekusi pemain Prancis itu mampu digagalkan Alvaro Valles, yang langsung memicu tuntutan agar penalti diulang karena kemungkinan ada pelanggaran masuk terlalu cepat dari bek Betis, Marc Bartra. Meski ada protes yang terlihat jelas dari bangku cadangan Madrid, VAR tidak melakukan intervensi, sehingga Mourinho harus merenungkan malam ketika keberuntungan tampak benar-benar meninggalkan skuad bertabur bintangnya.
Saat ditanya mengenai keputusan-keputusan pengadil pertandingan secara spesifik, termasuk penalti tersebut dan gol Carlos Espi yang dianulir, Mourinho tetap terukur tetapi jelas frustrasi oleh kurangnya kejelasan. "Saya belum melihatnya [insiden-insiden itu]," akunya. "Saya belum menontonnya di ruang ganti, jadi saya tidak bisa berkomentar," kata Mourinho.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru cedera dan pujian untuk lini belakang
Terlepas dari pedihnya kekalahan, Mourinho menyempatkan diri memuji lini pertahanannya, secara khusus menyoroti para bek tengahnya sebagai "luar biasa" atas kontrol mereka terhadap pertandingan. Ia tetap bersikeras bahwa sikap tim tidak bisa dicela. "Saya tidak punya apa pun untuk dicela dari sikap pemain mana pun. Semua orang sudah mengerahkan segalanya. Kami pantas menang, tetapi pantas saja tidak memberi Anda poin," ujarnya. Sang manajer juga mengonfirmasi bahwa penarikan Marc Cucurella pada akhir laga bukan disebabkan cedera serius, melainkan karena kram, yang membuat Alvaro Carreras masuk terlambat untuk memperkuat sisi kiri.
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