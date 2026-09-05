Mourinho tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap mentalitas Madrid setelah kemunduran besar pertama mereka pada musim La Liga ini. Meski mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, Real Madrid pulang dari Seville dengan tangan hampa, membuat sang manajer merefleksikan perbedaan psikologis antara dua kelompok pemain tersebut. Mourinho secara khusus sangat vokal soal apa yang ia anggap sebagai kurangnya kelihaian dari skuadnya, dengan menyebut mereka "murni" dan "naif" saat menghadapi tim Betis yang lebih berpengalaman dan tahu betul bagaimana mengulur waktu serta memengaruhi emosi wasit sepanjang 90 menit.

Ia lalu menjelaskan perbedaan gaya itu dengan mengatakan, "Para pemain Betis lebih cerdik daripada pemain Real Madrid dalam hal itu," kata pelatih tersebut. "Pemain Madrid naif ... para pemain Betis mencoba memengaruhi wasit, tetapi pemain Madrid, ketika ada sesuatu yang layak mendapat kartu kuning, mereka langsung bangkit lagi ... Saat Anda menghadapi tim dengan mentalitas seperti ini, itu menjadi faktor penting."