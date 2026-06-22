Saat menganalisis hasil imbang tanpa gol antara Belgia dan Iran, mantan pemain profesional tersebut berkomentar mengenai bek Belgia Nathan Ngoy, yang mendapat kartu merah pada menit ke-66 akibat kesalahan individu: "Di level ini, sebagai bek terakhir, gagal mengantisipasi bola mati dan kemudian diusir dari lapangan … Saya selalu mengatakan bahwa para pemain ini—dan saya bukan seorang rasis—tetapi pemain berkulit hitam tidak bisa berkonsentrasi lebih dari 60 hingga 80 menit."
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"Pemain berkulit hitam tidak bisa berkonsentrasi lebih dari 60 hingga 80 menit": Mantan penyerang Bundesliga memicu kontroversi sebagai pakar Piala Dunia
Untuk memperkuat tesisnya yang kasar, mantan penyerang Werder Bremen (1998 hingga 2002) dan Arminia Bielefeld (2002–2003) itu mengacu pada kariernya sendiri sebagai pemain sepak bola profesional. "Saya pernah bermain bersama mereka. Kadang-kadang kami harus melindungi pemain kami sendiri agar tidak melakukan kesalahan. Sepak bola modern tidak membiarkan kesalahan semacam itu terjadi di level Piala Dunia," katanya.
Pembawa acara tersebut langsung menyadari betapa sensitifnya pernyataan tersebut dan mencoba menanggapi secara langsung. Sebagai contoh sebaliknya, ia mengutip tim nasional Prancis, di mana sejak dulu banyak pemain profesional berkulit hitam yang tampil selama 90 menit penuh serta pada level kelas dunia yang mutlak. Namun, Bogdanovic tampak tidak terpengaruh oleh sanggahan tersebut.
- J.LEAGUE
Bogdanovic tetap pada pendiriannya
Pakar TV tersebut justru tetap pada pandangannya: "Jika kita ingin membahasnya secara mendetail, kita bisa melakukannya. Mereka pun melakukan kesalahan. Tentu saja saya tidak menggeneralisasi, tetapi kebanyakan dari mereka kurang konsentrasi, dan itulah yang menyebabkan situasi seperti ini."
Di media sosial, gelombang kemarahan pun segera meluap setelah penampilannya itu. Banyak pengguna mengecam komentar pria asal Serbia tersebut sebagai tindakan diskriminatif yang tak tertahankan dan menuduhnya menyebarkan stereotip rasialis.
Bogdanovic pernah bermain untuk Bremen dan Bielefeld
Di negara asalnya, Serbia, Bogdanovic dikenal karena gaya analisis permainannya yang sangat blak-blakan dan sering kali provokatif, dan hal itu membuatnya cukup populer. Namun, dengan insiden terbaru ini, ia telah jauh melampaui batas kesabaran, sehingga reaksi kali ini diperkirakan akan jauh lebih keras daripada biasanya.
Namun, konsekuensi resmi masih belum ada. Baik stasiun televisi Serbia yang bertanggung jawab, RTS, maupun Asosiasi Sepak Bola Belgia belum mengeluarkan pernyataan apa pun mengenai insiden tersebut hingga saat ini.
Bogdanovic, yang kini berusia 55 tahun dan pernah bermain untuk Atlético Madrid di Spanyol, mencetak 19 gol dalam 74 pertandingan resmi bersama Bremen (tujuh assist). Pada tahun 1999, ia memenangkan Piala DFB bersama Werder. Namun, kariernya di Bielefeld berakhir dengan kegagalan karena ia hanya mencetak satu gol dalam 21 penampilan.