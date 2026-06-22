"Pemain berkulit hitam tidak bisa berkonsentrasi lebih dari 60 hingga 80 menit": Mantan penyerang Bundesliga memicu kontroversi sebagai pakar Piala Dunia

Untuk memperkuat tesisnya yang kasar, mantan penyerang Werder Bremen (1998 hingga 2002) dan Arminia Bielefeld (2002–2003) itu mengacu pada kariernya sendiri sebagai pemain sepak bola profesional. "Saya pernah bermain bersama mereka. Kadang-kadang kami harus melindungi pemain kami sendiri agar tidak melakukan kesalahan. Sepak bola modern tidak membiarkan kesalahan semacam itu terjadi di level Piala Dunia," katanya.

Pembawa acara tersebut langsung menyadari betapa sensitifnya pernyataan tersebut dan mencoba menanggapi secara langsung. Sebagai contoh sebaliknya, ia mengutip tim nasional Prancis, di mana sejak dulu banyak pemain profesional berkulit hitam yang tampil selama 90 menit penuh serta pada level kelas dunia yang mutlak. Namun, Bogdanovic tampak tidak terpengaruh oleh sanggahan tersebut.