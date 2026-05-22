Pemain Baru Paling Mengecewakan di Liga Premier Musim Ini: Alexander Isak, Yoane Wissa, dan 20 Besar Pilihan GOAL untuk Musim 2025-26 - Peringkat

Daftar kami diawali dengan seorang pemain yang justru menjalani dua transfer mengecewakan dalam kurun waktu satu musim. Facundo Buonanotte tampil cukup baik bersama Leicester City yang sedang terpuruk musim lalu, sehingga masuk akal bagi Leeds United yang baru promosi untuk mencoba meminjam pemain asal Argentina itu dari Brighton pada bulan Agustus. Namun, tepat ketika kesepakatan untuk membawa Buonanotte ke Elland Road hampir rampung, Chelsea tiba-tiba ikut campur dan membujuk sang playmaker untuk bergabung dengan mereka sebagai pemain pinjaman.

Keraguan langsung muncul mengenai kesesuaian Buonanotte untuk klub sekelas Chelsea dan bagaimana ia bisa beradaptasi dengan skuad yang sudah dipenuhi gelandang serang dan pemain sayap, dan keraguan tersebut terbukti benar. Pemain berusia 21 tahun itu diganti pada babak pertama dalam debutnya bersama The Blues dan ia tidak tampil lagi di liga untuk Chelsea sebelum Leeds menawarkan jalan keluar dari London Barat dengan meminjamnya untuk paruh kedua musim pada Januari.

Namun, keadaan tidak jauh lebih baik bagi pemain pinjaman ini di West Yorkshire. Buonanotte hanya tampil dua kali sebagai pemain pengganti di Liga Premier untuk tim asuhan Daniel Farke, yang terakhir pada 31 Januari, dan ia lebih sering tidak masuk dalam daftar pemain cadangan sejak kedatangannya.