Pemain Baru Paling Mengecewakan di Liga Premier Musim Ini: Alexander Isak, Yoane Wissa, dan 20 Besar Pilihan GOAL untuk Musim 2025-26 - Peringkat

Seiring mendekatnya akhir musim Liga Premier 2025-26, kini saatnya menengok kembali musim yang penuh lika-liku ini. Arsenal akhirnya berhasil mengalahkan Manchester City untuk merebut gelar juara, namun perebutan tiket ke kompetisi Eropa dan posisi terakhir di zona degradasi masih harus ditentukan hingga hari terakhir.

Seperti pada musim-musim sebelumnya, sejumlah pemain baru telah memainkan peran penting, meskipun menemukan bakat-bakat tersembunyi kini semakin sulit bagi klub-klub Liga Premier mengingat semakin luasnya jangkauan sepak bola global. Di sisi lain, mengeluarkan dana besar untuk pemain yang sudah teruji pun memiliki risikonya sendiri, karena nilai transfer yang tinggi berarti kegagalan dalam bentuk apa pun tidak akan ditoleransi.

Skenario terakhir tersebut terbukti terjadi pada sejumlah pemain baru sepanjang musim ini, termasuk beberapa pemain dengan profil tertinggi dan termahal di seluruh divisi. Di GOAL, tim editor dan penulis kami di Inggris telah berkolaborasi untuk menyusun peringkat 20 pemain baru paling mengecewakan di musim Liga Premier ini, berdasarkan performa keseluruhan, ekspektasi sebelum transfer, dan nilai uang yang dikeluarkan:

    20Facundo Buonanotte (Chelsea & Leeds United) - peminjaman

    Daftar kami diawali dengan seorang pemain yang justru menjalani dua transfer mengecewakan dalam kurun waktu satu musim. Facundo Buonanotte tampil cukup baik bersama Leicester City yang sedang terpuruk musim lalu, sehingga masuk akal bagi Leeds United yang baru promosi untuk mencoba meminjam pemain asal Argentina itu dari Brighton pada bulan Agustus. Namun, tepat ketika kesepakatan untuk membawa Buonanotte ke Elland Road hampir rampung, Chelsea tiba-tiba ikut campur dan membujuk sang playmaker untuk bergabung dengan mereka sebagai pemain pinjaman.

    Keraguan langsung muncul mengenai kesesuaian Buonanotte untuk klub sekelas Chelsea dan bagaimana ia bisa beradaptasi dengan skuad yang sudah dipenuhi gelandang serang dan pemain sayap, dan keraguan tersebut terbukti benar. Pemain berusia 21 tahun itu diganti pada babak pertama dalam debutnya bersama The Blues dan ia tidak tampil lagi di liga untuk Chelsea sebelum Leeds menawarkan jalan keluar dari London Barat dengan meminjamnya untuk paruh kedua musim pada Januari.

    Namun, keadaan tidak jauh lebih baik bagi pemain pinjaman ini di West Yorkshire. Buonanotte hanya tampil dua kali sebagai pemain pengganti di Liga Premier untuk tim asuhan Daniel Farke, yang terakhir pada 31 Januari, dan ia lebih sering tidak masuk dalam daftar pemain cadangan sejak kedatangannya.

    19Evann Guessand (Aston Villa) - £26 juta

    Aturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR) membuat Aston Villa mengalami keterbatasan dana selama musim panas, sehingga sebagian besar pemain yang didatangkan untuk tim utama adalah pemain pinjaman atau pemain yang didatangkan secara gratis. Namun, mereka tetap merogoh kocek sebesar £26 juta untuk mendatangkan penyerang Nice, Evann Guessand, yang telah mencetak total 21 gol dan assist di Ligue 1 pada musim sebelumnya.

    Namun, hal itu ternyata bukanlah pengeluaran yang tepat. Guessand hanya tampil dalam 13 pertandingan Liga Premier dan gagal mencetak gol maupun assist sebelum dipinjamkan ke Crystal Palace pada bulan Januari. Oleh karena itu, sulit untuk melihat masa depan yang cerah bagi pemain berusia 24 tahun ini di Villa Park meskipun kontraknya masih tersisa empat tahun.

    18Jeremie Frimpong (Liverpool) - £29,5 juta

    Melalui peringkat-peringkat ini akan terlihat jelas bahwa belanja besar-besaran Liverpool senilai £450 juta pada musim panas lalu tidak berjalan sesuai rencana, namun di antara para pemain mahal yang gagal bersinar di Anfield musim ini, sulit untuk tidak merasa sedikit kasihan pada Jeremie Frimpong. Pemain internasional Belanda ini telah empat kali absen karena cedera, yang berarti ia belum mampu menemukan performa terbaiknya sejak bergabung dengan klub Merseyside tersebut.

    Namun, masih ada beberapa kekhawatiran terhadap pemain yang oleh banyak orang diharapkan bisa langsung menggantikan Trent Alexander-Arnold ini. Bahkan ketika Frimpong dalam kondisi fit, Arne Slot lebih memilih pemain seperti Dominik Szoboszlai dan Curtis Jones untuk mengisi posisi bek kanan, dengan mantan pemain Bayer Leverkusen itu tampaknya lebih cocok untuk peran di sisi kanan serangan The Reds. Jika di situlah masa depannya, maka ia perlu meningkatkan permainannya secara signifikan untuk menggantikan peran Mohamed Salah di masa mendatang.

    17Xavi Simons (Tottenham) - £52 juta

    Sepanjang sebagian besar musim panas, sepertinya Xavi Simons akan bergabung dengan Chelsea, dengan banyak laporan yang menyebutkan bahwa The Blues sangat berminat untuk mendatangkan gelandang serang asal Belanda itu dari RB Leipzig. Namun, saat jendela transfer memasuki minggu-minggu terakhir dan Chelsea beralih mengejar target lain, Tottenham langsung bergerak cepat untuk akhirnya mendapatkan gelandang serang tersebut setelah gagal mendapatkan Morgan Gibbs-White dan Eberechi Eze.

    Namun, meski sesekali menunjukkan kilasan kehebatan, Simons gagal bersinar selama musim pertamanya di Liga Premier. Ia hanya mencetak dua gol dan memberikan lima assist sebelum mengalami cedera ACL yang mengakhiri musimnya pada bulan April. Kilasan-kilasan kualitas tersebut menunjukkan bahwa Simons masih bisa tampil bagus di London utara, tetapi ia harus memastikan timnya terhindar dari degradasi tanpa dirinya sebelum memikirkan masa depannya dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam rencana Roberto De Zerbi.

    16Tijjani Reijnders (Manchester City) - £46,5 juta

    Sebagai pemain termahal yang didatangkan Man City pada bursa transfer musim panas, Tijjani Reijnders tampil layaknya pemain bintang dalam debutnya di Liga Premier saat ia menghancurkan pertahanan Wolves dengan satu gol dan satu assist dalam penampilan penuh aksi di Molineux. Namun, itulah pencapaian terbaik yang diraih gelandang mantan AC Milan tersebut selama musim pertamanya di sepak bola Inggris.

    Reijnders secara bertahap tergeser dari urutan pemain inti seiring berjalannya musim, hingga ia hanya tampil lima kali di liga sejak awal Februari. Catatan serangannya yang terdiri dari lima gol dan dua assist tidak sebanding dengan apa yang ia raih pada tahun terakhirnya di Serie A, dan ia harus menunjukkan banyak peningkatan di bawah asuhan Enzo Maresca jika ingin sukses dalam kariernya di City.

    15Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) - £26 juta

    Sebagai penyerang produktif di Ligue 1 selama empat musim terakhir, Forest berhasil mengalahkan persaingan dari klub-klub Liga Premier lainnya untuk mendapatkan tanda tangan Arnaud Kalimuendo pada musim panas lalu. Namun, ia tak lama kemudian menjadi pemain yang terlupakan di mata para pendukung City Ground.

    Kalimuendo tidak pernah menjadi starter dalam satu pun pertandingan liga selama paruh pertama musim ini, dengan total 88 menit bermain dari sembilan penampilan sebagai pemain pengganti, dan kemudian dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt pada Januari. Harapan di Forest adalah agar klub Bundesliga tersebut menggunakan opsi untuk menjadikan transfernya permanen dalam beberapa minggu ke depan.

    14Brennan Johnson (Crystal Palace) - £35 juta

    Brennan Johnson mengakhiri musim lalu dengan mencatatkan namanya dalam sejarah Tottenham setelah mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Europa, sehingga membawa klub tersebut meraih trofi Eropa pertama mereka dalam 41 tahun. Namun, setelah Ange Postecoglou hengkang dan Thomas Frank mengambil alih, pemain internasional Wales itu segera kehilangan tempatnya di London Utara dan karenanya membutuhkan awal yang baru pada Januari.

    Crystal Palace bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Johnson tepat di awal jendela transfer, namun kesepakatan tersebut belum membuahkan hasil hingga saat ini. Dalam 18 penampilan di Liga Premier bersama The Eagles, Johnson belum mencetak gol dan hanya memberikan satu assist. Pengganti Oliver Glasner, karenanya, dihadapkan pada tantangan untuk membantu Johnson menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah musim yang tak terlupakan.

    13Nick Woltemade (Newcastle) - £65 juta

    Newcastle tampaknya telah melakukan salah satu perekrutan paling cerdas musim panas ini ketika mereka memutuskan untuk mendatangkan Nick Woltemade—yang juga menjadi incaran Bayern Munich—untuk menggantikan Alexander Isak, dan mantan pemain Stuttgart itu memulai kariernya di Tyneside dengan gemilang, mencetak empat gol dalam lima penampilan pertamanya di Liga Premier.

    Namun, momen penentu musim debut Woltemade tak diragukan lagi terjadi pada Desember, ketika ia secara tak sengaja menyundul bola ke gawangnya sendiri dan memberikan kemenangan bagi Sunderland dalam derby Wear-Tyne. Ia memang bangkit kembali dengan mencetak dua gol melawan Chelsea pada pekan berikutnya, namun kemudian mengalami paceklik gol selama 17 pertandingan di Liga Premier sebelum akhirnya mencetak gol melawan West Ham pada bulan Mei.

    Mungkin yang lebih mengkhawatirkan bagi harapan Woltemade untuk menghidupkan kembali kariernya di Newcastle adalah bahwa pemain yang didatangkan untuk menggantikan Isak di lini depan ini justru menghabiskan sebagian besar paruh kedua musim ini bermain dari lini tengah, karena Eddie Howe tidak yakin dengan kemampuan pemain internasional Jerman ini untuk memimpin lini depan.

    12Dan Ndoye (Nottingham Forest) - £34 juta

    Dan Ndoye mengawali kariernya di Nottingham Forest dengan gemilang setelah bergabung dari Bologna; pemain sayap asal Swiss itu mencetak gol pada debutnya melawan Brentford sebelum memberikan assist saat melawan Crystal Palace pada pekan berikutnya. Namun, itu tetap menjadi satu-satunya kontribusi ofensifnya di Liga Premier hingga saat ini, karena Ndoye menjadi korban dari kekacauan yang sesekali melanda City Ground musim ini.

    Pemain berusia 25 tahun ini belum pernah menjadi starter dalam pertandingan liga sejak 6 Desember, dengan sebagian besar penampilannya terjadi di Liga Europa saat Forest mencapai babak semifinal. Dengan skuad asuhan Vitor Pereira yang kemungkinan besar harus dipangkas karena tidak ada kompetisi Eropa yang harus dihadapi musim depan, Ndoye merasa dirinya menjadi kandidat utama untuk dilepas setelah satu musim yang tak terlupakan.

    11James Trafford (Manchester City) - £27 juta

    James Trafford tampaknya akan bergabung dengan Newcastle sebelum Manchester City mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontraknya bersama Burnley untuk membawa kiper tersebut kembali ke Etihad Stadium, dan pada awalnya hal itu tampak seperti langkah impian bagi lulusan akademi tersebut. Dengan kepergian Ederson, jalan tampak terbuka bagi Trafford untuk mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama City dan mungkin membuktikan dirinya sebagai alternatif bagi Jordan Pickford di timnas Inggris.

    Namun, setelah debut kandang yang buruk melawan Tottenham, Trafford mendapati dirinya tergeser oleh kedatangan Gianluigi Donnarumma, dan ia belum pernah tampil di Liga Premier sejak Agustus. Menjadi 'kiper piala' Pep Guardiola telah memungkinkan Trafford memainkan peran penting dalam memenangkan dua trofi, tetapi ia pasti akan hengkang dari City lagi musim panas ini agar akhirnya bisa mendapatkan menit bermain reguler di level teratas.

    10Milos Kerkez (Liverpool) - £40 juta

    Meskipun kontrak Andy Robertson masih tersisa satu tahun lagi, Liverpool bertekad untuk memperkuat posisi bek kiri menjelang kemungkinan kepergian pemain asal Skotlandia itu, sehingga mereka mendatangkan Milos Kerkez dari Bournemouth. Namun, para pendukung setia Anfield belum terkesan, dan Kerkez harus berjuang keras untuk meyakinkan para pengkritiknya ke depannya.

    Tanda-tandanya sudah terlihat jelas ketika pemain internasional Hungaria itu dikalahkan oleh mantan rekan setimnya, Antoine Semenyo, pada malam pembukaan musim, dan manajer lawan secara rutin menargetkan Kerkez sebagai titik lemah di lini belakang The Reds. Dia memang menunjukkan beberapa peningkatan seiring berjalannya musim, tetapi Kerkez masih harus menempuh jalan panjang jika ingin menyamai kontribusi Robertson bagi Liverpool.

    9Florian Wirtz (Liverpool) - £100 juta

    Meskipun Bayern Munich dan Manchester City tampaknya berada di barisan terdepan untuk merekrut Florian Wirtz pada awal musim panas lalu, Liverpool berhasil menyelinap di depan mereka dan mengamankan penandatanganan bintang Bayer Leverkusen tersebut dalam kesepakatan yang saat itu menjadi rekor transfer klub. Wirtz pun diharapkan akan langsung mencuri perhatian di Liga Premier, namun penampilannya sejauh ini berjalan lambat—dan itu mungkin masih terlalu baik.

    Wirtz baru mencetak assist pertamanya di liga utama Inggris pada awal Desember, dengan gol pertamanya akhirnya tercipta beberapa minggu kemudian. Gelandang serang asal Jerman ini kesulitan beradaptasi dengan intensitas fisik di Premier League, sementara Arne Slot gagal membangun tim yang solid di sekitar salah satu gelandang serang terbaik Eropa. Dengan demikian, catatan Wirtz yang hanya mencetak lima gol dan empat assist dengan satu pertandingan tersisa jauh dari ekspektasi banyak orang terhadapnya pada musim 2025-26.

    8Tyler Dibling (Everton) - £35 juta

    Meskipun Southampton nyaris memecahkan rekor jumlah poin terendah dalam satu musim Liga Premier pada musim 2024-25, pemain sayap remaja Tyler Dibling menuai banyak pujian berkat sikapnya yang tak kenal takut serta penampilan gemilangnya di sepertiga akhir lapangan. Akibatnya, sejumlah klub berebut untuk memboyongnya dari St. Mary's, dan Everton akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut karena David Moyes ingin memperkuat lini serangnya.

    Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana bagi Dibling. Ia baru empat kali menjadi starter di Liga Premier sejak tiba di Merseyside, dan hanya sekali masuk sebagai pemain pengganti, yaitu pada masa tambahan waktu babak kedua saat melawan Burnley, sebagai bukti usahanya sejak awal Februari. Kembalinya Jack Grealish melalui kesepakatan pinjaman lain dari Manchester City juga bukan pertanda baik bagi prospek masa depan Dibling.

    7Liam Delap (Chelsea) - £30 juta

    Kutukan jersey nomor 9 Chelsea tampaknya tak kunjung mereda setelah Liam Delap menjadi penyerang ternama terbaru yang mengenakan jersey tersebut dan seolah-olah kehilangan seluruh kemampuan mencetak golnya. The Blues berhasil mengalahkan persaingan ketat untuk merekrut penyerang Ipswich Town itu pada awal musim panas lalu, namun ia hanya mampu mencetak satu gol di Liga Premier dalam 27 penampilannya karena kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di salah satu klub terbesar di Eropa.

    Delap memang terhambat oleh cedera hamstring yang dideritanya pada bulan Agustus yang membuatnya absen selama dua bulan, yang berarti ia kehilangan kesempatan penting untuk membangun chemistry dengan rekan-rekan setim barunya. Namun, kurangnya disiplin dan beberapa peluang yang terbuang percuma telah menjadi ciri khas tahun pertamanya di London barat.

    6Alejandro Garnacho (Chelsea) - £40 juta

    Alejandro Garnacho mengawali musim ini di skuad cadangan Manchester United setelah berselisih dengan manajer Ruben Amorim pasca final Liga Europa 2025, namun Chelsea tetap bersedia membayar £40 juta untuk seorang pemain sayap yang telah membuktikan dirinya sebagai pembeda sejak muncul dari jajaran akademi di Old Trafford.

    Namun, perubahan suasana tidak banyak membantu Garnacho untuk tampil lebih baik. Satu-satunya golnya di Liga Premier untuk The Blues tercipta pada bulan Oktober lalu, sementara ia hanya memberikan empat assist di liga utama, dengan sebagian besar penampilan terbaiknya dalam seragam Chelsea terjadi di pertandingan piala. Sikap dan etos kerjanya juga dipertanyakan oleh para penggemar yang semakin frustrasi dengan kurangnya produktivitas pemain internasional Argentina tersebut.

    5Anthony Elanga (Newcastle) - £52 juta

    Anthony Elanga tak diragukan lagi menjadi salah satu bintang utama musim Nottingham Forest pada 2024-25, di mana sayap lincah ini terbukti menjadi mimpi buruk bagi para bek saat tim asuhan Nuno Espirito Santo berjuang mengejar tiket ke kompetisi Eropa. Newcastle pun sangat ingin menambahkan dinamisme semacam itu ke dalam skuad Howe, namun performa Elanga merosot drastis sejak ia bergabung ke Tyneside dengan biaya transfer yang fantastis.

    Pemain yang menyumbang 31 gol dan assist di Liga Premier selama dua musimnya di City Ground ini sama sekali gagal mencetak gol di liga untuk The Magpies, sementara hanya mencatatkan satu assist, yang terjadi pada bulan November lalu. Terlepas dari harga belinya, Elanga hanya menjadi starter di kurang dari setengah pertandingan liga Newcastle, begitu buruknya penampilannya.

    4Harvey Elliott (Aston Villa) - pinjaman

    Musim ini seharusnya menjadi musim di mana Harvey Elliott akhirnya menunjukkan kepada para penggemar Liga Premier apa yang mampu ia lakukan setiap pekannya. Setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Turnamen saat Inggris menjuarai Kejuaraan Eropa U-21, Elliott sangat ingin mendapatkan menit bermain reguler setelah menjalani musim yang mengecewakan di mana ia kebanyakan menghabiskan waktunya di bangku cadangan Liverpool, dan peminjaman ke Aston Villa tampak sebagai pilihan yang ideal.

    Namun, Unai Emery memiliki pandangan berbeda, dan segera memutuskan bahwa ia tidak ingin membayar £35 juta yang harus dikeluarkan Villa untuk Elliott jika ia bermain dalam 10 pertandingan liga untuk mereka, yang berarti ia segera menjadi pemain yang terlupakan di Villa Park. Elliott hanya tampil empat kali di Liga Premier, dan baru lima kali masuk dalam skuad pertandingan sejak awal Oktober.

    Sementara itu, peraturan FIFA menghalangi gelandang tersebut untuk bergabung dengan klub Eropa lain pada Januari, yang berarti ia sebagian besar dibiarkan menganggur setelah kepindahan yang digambarkan Emery sebagai "memalukan" bagi semua pihak yang terlibat.

    3Jamie Gittens (Chelsea) - £48,5 juta

    Setelah menghabiskan waktu di akademi Man City sebelum mulai mencuri perhatian di Borussia Dortmund, Jamie Gittens pernah dijuluki 'Jadon Sancho baru' mengingat jalur karier mereka yang nyaris identik. Meskipun keduanya mengambil jalur yang berbeda sebelum akhirnya bergabung dengan Chelsea, tampaknya Gittens, seperti Sancho, akan kesulitan menerjemahkan penampilannya di Bundesliga ke dalam Premier League.

    Selalu ada risiko bahwa Gittens akan tersisih mengingat banyaknya pemain sayap yang dimiliki Chelsea, tetapi fakta bahwa ia hanya tampil sebagai starter dalam lima pertandingan Liga Premier sebelum musimnya berakhir lebih awal akibat cedera otot paha belakang pada Januari tetap sangat mengecewakan. Pemain berusia 21 tahun ini harus bekerja keras untuk menyelamatkan kariernya di Stamford Bridge saat Xabi Alonso bersiap untuk mengambil alih kursi pelatih.

    2Yoane Wissa (Newcastle) - £50 juta

    Jendela transfer musim panas Newcastle yang sangat mengecewakan tak diragukan lagi menjadi faktor utama di balik musim yang mengecewakan ini, di mana tim yang finis di peringkat kelima musim lalu kini tampaknya akan berakhir di papan tengah klasemen. Tak diragukan lagi, pemain baru yang paling mengecewakan adalah Yoane Wissa, yang tampil jauh dari bayang-bayang pemain yang mencetak 19 gol untuk Brentford pada musim 2024-25.

    Wissa melakukan mogok selama pramusim dalam upaya memaksa kepindahannya ke Tyneside, namun ia tiba di St. James' Park dalam kondisi cedera lutut yang akhirnya menunda debutnya hingga Desember. Gol pertamanya di Liga Premier untuk The Magpies tercipta pada bulan yang sama, namun ia gagal mencetak gol lagi sejak saat itu dan terlihat sama sekali tidak dalam performa terbaiknya. Sejak 7 Februari, Wissa belum pernah menjadi starter dalam pertandingan liga, dan kemungkinan besar akan hengkang setelah mewakili Kongo Demokratik di Piala Dunia.

    1Alexander Isak (Liverpool) - £125 juta

    Tak ada klub Inggris yang pernah membayar sebesar yang dikeluarkan Liverpool untuk mendatangkan Alexander Isak. Sebuah drama yang berlangsung hingga hari terakhir bursa transfer, The Reds akhirnya berhasil memboyong Isak dari Newcastle setelah musim panas di mana pemain internasional Swedia itu mogok dan menolak berlatih bersama The Magpies. Sayangnya bagi Liverpool, kurangnya ketajaman Isak dalam pertandingan langsung terlihat.

    Penyerang tengah ini sedikit kurang beruntung karena cedera selama musim debutnya di Anfield, terutama ketika ia mengalami patah tulang fibula saat mencetak gol melawan Tottenham pada bulan Desember, tetapi tetap tidak ada alasan yang dapat membenarkan pencapaiannya yang hanya mencetak tiga gol di Liga Premier dalam 14 penampilan. Pemain berusia 26 tahun ini sering kali hanya menjadi pemain cadangan saat ia tersedia untuk Arne Slot, dengan formasi The Reds yang sama sekali tidak sesuai dengan kekuatan Isak.

    Jika keadaan tidak segera membaik musim depan, ia berisiko besar dicatat sebagai salah satu kegagalan transfer terbesar sepanjang masa.