AFP
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Pemain baru Manchester United siap menunjukkan kemampuannya; gelandang berusia 18 tahun itu akhirnya resmi bergabung dengan Old Trafford
Kedatangan yang telah lama dinantikan di Carrington
Penantian Orozco dan Man United akhirnya berakhir. Setelah beberapa bulan penuh antisipasi, gelandang muda asal Kolombia ini siap memulai perjalanannya di dunia sepak bola Inggris. Setan Merah awalnya telah mencapai kesepakatan dengan klub lama Orozco, Fortaleza CEIF, sembilan bulan lalu, namun peraturan transfer internasional untuk pemain di bawah umur mengharuskan pemain muda berbakat ini tetap tinggal di negaranya hingga ia genap berusia 18 tahun.
Dengan teratasinya hambatan hukum tersebut, Orozco siap bergabung dengan skuad di Carrington, dengan Manchester Evening News melaporkan bahwa transfer tersebut telah rampung. Pihak manajemen klub kini harus memutuskan jalur terbaik untuk perkembangannya, mengevaluasi apakah ia akan memulai adaptasinya di akademi muda atau apakah kemampuan teknisnya sudah memadai untuk langsung berlatih bersama skuad tim utama di bawah pengawasan Michael Carrick dan staf pelatih.
Orozco berbicara mengenai ambisinya bersama United
Saat berbicara kepada ESPN Colombia mengenai kepindahannya ini, Orozco menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuannya untuk menghadapi tantangan sepak bola Eropa. "Saya tahu kekuatan saya terletak pada fisik dan teknik," katanya. "Saya memiliki kualitas-kualitas itu, dan dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada saya, saya rasa ini tidak akan terlalu sulit. Namun, semuanya bergantung pada kemampuan beradaptasi. Saya masih sangat muda, dan itulah yang harus saya lakukan."
Remaja ini sudah fokus pada hal-hal praktis untuk bisa sukses di klub sebesar United, dengan menekankan komunikasi sebagai prioritas. "Saya berharap bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Saat berada di sana, saya menyadari betapa pentingnya hal itu," tambahnya. "Saya ingin segera beradaptasi dan belajar secepat mungkin. Itulah yang diperlukan agar saya bisa menunjukkan level permainan saya dan segala kemampuan yang saya miliki. Saya ingin beradaptasi dengan segala hal yang saya hadapi secepat mungkin.”
Strategi Ineos dalam praktiknya
Perekrutan Orozco merupakan indikasi jelas dari kebijakan transfer yang dipelopori oleh Ineos sejak mereka mengambil alih operasional sepak bola di Old Trafford. Alih-alih sekadar mengejar bintang-bintang ternama, klub ini secara agresif memburu talenta-talenta elit dari pasar-pasar yang sedang berkembang sebelum harga mereka melonjak tajam. Strategi ini sejalan dengan perekrutan terbaru talenta asal Mali, Sekou Kone, dan pemain muda asal Paraguay, Diego Leon.
- AFP
Mengikuti jejak Falcao di Old Trafford
Kedatangan Orozco juga membangkitkan kembali kenangan akan satu-satunya pemain Kolombia yang pernah mengenakan seragam Manchester United: Radamel Falcao. Penyerang tersebut membela klub tersebut pada musim 2014-15, meskipun cedera yang dialaminya sebelum pindah ke Inggris memengaruhi penampilannya, sehingga United akhirnya memutuskan untuk tidak mempermanenkan status peminjamannya pada akhir musim.
Kini, babak baru dimulai bagi generasi baru. Di usianya yang baru 18 tahun, Orozco akan berusaha merebut tempatnya di salah satu klub paling legendaris dalam dunia sepak bola dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemain Kolombia berikutnya yang meninggalkan jejak di Old Trafford.
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