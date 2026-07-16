Pemain baru Manchester United siap menunjukkan kemampuannya; gelandang berusia 18 tahun itu akhirnya resmi bergabung dengan Old Trafford

Saat berbicara kepada ESPN Colombia mengenai kepindahannya ini, Orozco menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap kemampuannya untuk menghadapi tantangan sepak bola Eropa. "Saya tahu kekuatan saya terletak pada fisik dan teknik," katanya. "Saya memiliki kualitas-kualitas itu, dan dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada saya, saya rasa ini tidak akan terlalu sulit. Namun, semuanya bergantung pada kemampuan beradaptasi. Saya masih sangat muda, dan itulah yang harus saya lakukan."

Remaja ini sudah fokus pada hal-hal praktis untuk bisa sukses di klub sebesar United, dengan menekankan komunikasi sebagai prioritas. "Saya berharap bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Saat berada di sana, saya menyadari betapa pentingnya hal itu," tambahnya. "Saya ingin segera beradaptasi dan belajar secepat mungkin. Itulah yang diperlukan agar saya bisa menunjukkan level permainan saya dan segala kemampuan yang saya miliki. Saya ingin beradaptasi dengan segala hal yang saya hadapi secepat mungkin.”



