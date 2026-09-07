Transisi menuju kehidupan di klub baru kerap menjadi prospek yang menakutkan, tetapi Konsa tampaknya beradaptasi dengan lingkungan Arsenal dengan kemudahan yang luar biasa. Menjalani debut kandang penuhnya, mantan pemain Aston Villa itu tampil seperti veteran berpengalaman di lini pertahanan Mikel Arteta. Terlepas dari tekanan derbi London, Konsa berkembang bersama Gabriel, memberikan kehadiran fisik dan disiplin taktis yang dibutuhkan untuk meredam serangan berbahaya Chelsea yang sempat unggul sangat cepat melalui Morgan Rogers.

Merefleksikan atmosfer dan pentingnya kemenangan tersebut, Konsa cepat memberikan kredit kepada para pendukung Arsenal atas peran mereka dalam kebangkitan itu. "Saya benar-benar menikmati momen ini. Derbi London pertama saya dan saya pikir para fans luar biasa, fantastis," kata bek itu. "Mereka terus mendukung kami sepanjang pertandingan; tanpa mereka, laga seperti ini mustahil. Kebobolan terlalu awal jelas tidak bagus, dan saya tahu kami sangat bangga di sini dalam mencatatkan clean sheet, tetapi saya pikir respons kami tidak ada duanya, itu fantastis. Ini menunjukkan karakter dan mentalitas tim ini."