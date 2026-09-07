Getty Images Sport
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Pemain baru Arsenal Ezri Konsa bereaksi atas debut derby London yang 'luar biasa' setelah tampil menonjol dalam kemenangan comeback atas Chelsea
Memenangi pertarungan di Emirates
Transisi menuju kehidupan di klub baru kerap menjadi prospek yang menakutkan, tetapi Konsa tampaknya beradaptasi dengan lingkungan Arsenal dengan kemudahan yang luar biasa. Menjalani debut kandang penuhnya, mantan pemain Aston Villa itu tampil seperti veteran berpengalaman di lini pertahanan Mikel Arteta. Terlepas dari tekanan derbi London, Konsa berkembang bersama Gabriel, memberikan kehadiran fisik dan disiplin taktis yang dibutuhkan untuk meredam serangan berbahaya Chelsea yang sempat unggul sangat cepat melalui Morgan Rogers.
Merefleksikan atmosfer dan pentingnya kemenangan tersebut, Konsa cepat memberikan kredit kepada para pendukung Arsenal atas peran mereka dalam kebangkitan itu. "Saya benar-benar menikmati momen ini. Derbi London pertama saya dan saya pikir para fans luar biasa, fantastis," kata bek itu. "Mereka terus mendukung kami sepanjang pertandingan; tanpa mereka, laga seperti ini mustahil. Kebobolan terlalu awal jelas tidak bagus, dan saya tahu kami sangat bangga di sini dalam mencatatkan clean sheet, tetapi saya pikir respons kami tidak ada duanya, itu fantastis. Ini menunjukkan karakter dan mentalitas tim ini."
- Getty Images Sport
Mendominasi duel-duel individu
Secara statistik, penampilan Konsa benar-benar berada di level elite. Ia terlibat dalam 12 duel sepanjang pertandingan, lebih banyak daripada pemain Arsenal mana pun yang berada di lapangan, dan berhasil memenangkan delapan di antaranya. Salah satu momen yang membuat publik Emirates berdiri adalah tekel geser keras ke arah Morgan Rogers, yang menghentikan serangan balik Chelsea seketika.
Bagi Konsa, duel-duel individu ini adalah inti dari perannya di lapangan. "Saya suka duel. Sebagai bek, saya pikir ini adalah hal-hal yang harus Anda nikmati. Secara pribadi, saya suka tantangan. Saya suka berada dalam duel. Saya menjalani beberapa duel hari ini dan saya senang bisa keluar sebagai pemenang," jelas Konsa.
"[Rogers] adalah teman baik saya, tetapi di lapangan, ceritanya berbeda. Saya melihat peluang untuk masuk dan melakukan tekel, dan itu berhasil."
Tampil lebih baik saat Mosquera absen
Masuknya Konsa ke susunan pemain inti menjadi sebuah keharusan setelah Cristhian Mosquera, yang menjadi andalan pada fase awal musim, mengalami cedera otot saat kemenangan sebelumnya atas Aston Villa. Kehilangan pemain inti reguler tentu tidak pernah ideal, tetapi cara mulus Konsa berintegrasi ke dalam tim menunjukkan betapa dalamnya skuad di Emirates. Pemain berusia 28 tahun itu baru beberapa pekan bergabung dengan klub, tetapi ia sudah menyerap nuansa taktik yang dibutuhkan untuk bermain dalam sistem pressing tinggi racikan Arteta.
Arteta sangat terkesan dengan cara rekrutan barunya itu menangani peningkatan tanggung jawab. Sang manajer mencatat bahwa meski memiliki waktu latihan yang terbatas bersama grup utama, bek tersebut mampu tampil pada level yang jauh melampaui ekspektasi untuk seorang pendatang baru. "Apa yang dilakukan Ezri, dia bermain 11 menit; dia menjalani lima atau enam sesi latihan dan cara dia bermain satu lawan satu menghadapi lawan seperti Joao Pedro, saya pikir dia fenomenal," ujar Arteta.
- AFP
Beradaptasi dengan gaya Arteta
Bagi banyak pemain, beradaptasi dengan filosofi taktik baru membutuhkan waktu berbulan-bulan di lapangan latihan. Namun, Konsa merasa gaya bermain Arsenal sangat cocok dengan atribut yang ia miliki. Penekanan pada penguasaan bola, garis pertahanan tinggi, dan pertahanan satu lawan satu yang agresif sangat selaras dengan apa yang ia senangi lakukan di lapangan sepak bola.
"Saya langsung merasa seperti di rumah sejak hari pertama," kata Konsa. “Anak-anak tampil luar biasa, staf juga luar biasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya dalam wawancara-wawancara terdahulu, gaya ini benar-benar cocok untuk saya, saya menyukai cara bermain sang pelatih. Banyaknya kualitas yang kami miliki dan banyaknya kualitas yang ada di sekitar saya membuat segalanya lebih mudah," tutup Konsa.
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