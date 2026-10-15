AFP
Diterjemahkan oleh
Pemain asing keturunan Indonesia di Liga Indonesia: Radja Nainggolan, Jordy Wehrmann, Jasey Wehrmann, Jordy Tutuarima, Navarone Foor
- AFP
Radja Nainggolan – Legenda Serie A pimpin deretan pemain keturunan
Mantan pemain timnas Belgia, Radja Nainggolan, yang memiliki darah Indonesia (Batak Toba) dari ayahnya, memberikan kejutan besar saat bergabung dengan Bhayangkara FC pada November 2023. Eks gelandang Roma dan Inter Milan ini mencetak satu gol dalam masa bakti singkat selama setengah musim.
Nainggolan, yang mengantongi 30 caps bersama Belgia, mengaku sempat tidak tahu banyak tentang kompetisi domestik namun berjanji "memberikan yang terbaik agar Bhayangkara bertahan."
Kehadirannya menjadi pembuka jalan bagi bintang-bintang Eropa berdarah Indonesia lainnya untuk berkarier di tanah air.
- ANP
Jordy dan Jasey Wehrmann – Kakak beradik Belanda perkuat Madura United
Gelandang kelahiran Belanda, Jordy Wehrmann, yang memiliki garis keturunan Indonesia, bergabung dengan Madura United pada Juli 2024 usai menimba ilmu di akademi Feyenoord dan membela timnas muda Belanda. Jordy langsung beradaptasi cepat hingga lancar berbahasa Indonesia pada musim pertamanya.
Jejaknya diikuti sang adik, Jasey Wehrmann, yang resmi dikontrak Madura United setelah menjalani masa uji coba jelang musim 2025/26.
Jasey bahkan mengukir sejarah sebagai pemain asing pertama yang tampil di ajang Elite Pro Academy sebelum melakoni debut profesionalnya di tim utama.
- Pro Shots
Jordy Tutuarima – Bek jebolan timnas muda Belanda perkuat Persis Solo
Mantan pemain timnas muda Belanda, Jordy Tutuarima, diresmikan sebagai pemain asing Persis Solo pada Januari 2025. Lahir di Belanda dengan darah Maluku, bek kiri ini membawa pengalaman berharga usai membela klub-klub Eredivisie seperti NEC, De Graafschap, dan PEC Zwolle.
Tutuarima sempat mencatatkan empat penampilan bersama timnas Belanda U-17 di awal kariernya sebelum fokus membela klub-klub Eropa.
Karier total semusimnya (dua kali setengah musim di musim berbeda) di Solo semakin menegaskan daya tarik liga domestik bagi pemain bertahan berdarah Maluku.
- Getty Images Sport
Navarone Foor – Juara KNVB Beker merapat ke PSM Makassar
Mantan gelandang Vitesse dan NEC, Navarone Foor, resmi bergabung dengan PSM Makassar pada Agustus 2026 untuk menambah kualitas di lini tengah tim asal Sulawesi Selatan tersebut. Lahir di Opheusden, pemain keturunan Indonesia ini pernah membela timnas Belanda dari kelompok umur U-19 hingga U-21.
Foor membawa rekam jejak mentereng setelah membantu Vitesse menjuarai KNVB Beker 2017 sekaligus mengukir sejarah trofi mayor pertama bagi klub tersebut.
Kepindahannya ke PSM mempertegas tren pemain berpengalaman Eropa yang memilih melanjutkan karier di negara asal leluhur mereka.
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