Pemain asing keturunan Indonesia di Liga Indonesia: Radja Nainggolan, Jordy Wehrmann, Jasey Wehrmann, Jordy Tutuarima, Navarone Foor

Mantan pemain timnas Belgia, Radja Nainggolan, yang memiliki darah Indonesia (Batak Toba) dari ayahnya, memberikan kejutan besar saat bergabung dengan Bhayangkara FC pada November 2023. Eks gelandang Roma dan Inter Milan ini mencetak satu gol dalam masa bakti singkat selama setengah musim.

Nainggolan, yang mengantongi 30 caps bersama Belgia, mengaku sempat tidak tahu banyak tentang kompetisi domestik namun berjanji "memberikan yang terbaik agar Bhayangkara bertahan."

Kehadirannya menjadi pembuka jalan bagi bintang-bintang Eropa berdarah Indonesia lainnya untuk berkarier di tanah air.