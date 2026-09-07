Premier League menampilkan banyak talenta dari konfederasi Asia, dengan Jepang menyuplai inti bintang yang tangguh. Zion Suzuki menjaga gawang Aston Villa, sementara Kaoru Mitoma tetap menjadi ancaman serangan utama bagi Brighton & Hove Albion. Crystal Palace mengandalkan Daichi Kamada dan Takehiro Tomiyasu, sementara Daizen Maeda bermain untuk Ipswich Town dan Wataru Endo memberikan kedalaman berpengalaman di lini tengah Liverpool.

Kontingen Jepang di Inggris juga meluas ke tim-tim Championship, dengan Hidemasa Morita di Hull City, Tatsuhiro Sakamoto mewakili Coventry City, dan Ao Tanaka mengatur lini tengah Leeds United.

Korea Selatan diwakili oleh prospek muda lini pertahanan Kim Ji-soo di Brentford, sementara bek Uzbekistan Abdukodir Khusanov bermain untuk Manchester City.