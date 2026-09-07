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Pemain Asia di lima liga top Eropa: bintang Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan ASEAN terdaftar
- AFP
Kehadiran beragam Asia di Premier League
Premier League menampilkan banyak talenta dari konfederasi Asia, dengan Jepang menyuplai inti bintang yang tangguh. Zion Suzuki menjaga gawang Aston Villa, sementara Kaoru Mitoma tetap menjadi ancaman serangan utama bagi Brighton & Hove Albion. Crystal Palace mengandalkan Daichi Kamada dan Takehiro Tomiyasu, sementara Daizen Maeda bermain untuk Ipswich Town dan Wataru Endo memberikan kedalaman berpengalaman di lini tengah Liverpool.
Kontingen Jepang di Inggris juga meluas ke tim-tim Championship, dengan Hidemasa Morita di Hull City, Tatsuhiro Sakamoto mewakili Coventry City, dan Ao Tanaka mengatur lini tengah Leeds United.
Korea Selatan diwakili oleh prospek muda lini pertahanan Kim Ji-soo di Brentford, sementara bek Uzbekistan Abdukodir Khusanov bermain untuk Manchester City.
Kontingen Serie A dan La Liga
Di Serie A Italia, Yukinari Sugawara dari Jepang mengawal sisi sayap untuk Cagliari. Indonesia memiliki perwakilan menonjol lewat bek Jay Idzes di Sassuolo.
Beralih ke La Liga Spanyol, Takefusa Kubo dari Jepang terus bersinar sebagai sosok kunci bagi Real Sociedad, didampingi kompatriot mudanya Ryunosuke Sato di Valencia. Kehadiran utama Korea Selatan dipimpin oleh playmaker Atletico Madrid, Lee Kang-in.
Indonesia memastikan keterwakilannya di La Liga dengan kiper Emil Audero yang bermain untuk Rayo Vallecano.
Pusat talenta Bundesliga dan Ligue 1
Bundesliga Jerman menjadi pusat besar bagi personel Asia. Daftar panjang Jepang mencakup Yuito Suzuki, Rihito Yamamoto, dan Keisuke Goto di SC Freiburg, Hiroki Ito di Bayern Munich, serta Ko Itakura, Daichi Hashioka, Zento Uno, dan Shuto Machino di Borussia Mönchengladbach. Mainz 05 memainkan Kaishu Sano dan Sota Kawasaki, sementara Koki Machida tampil untuk Hoffenheim, Eintracht Frankfurt menurunkan Ritsu Doan dan Keita Kosugi, dan Satoshi Tanaka mewakili Schalke 04.
Korea Selatan menyamai pengaruh di Bundesliga itu dengan Kim Min-jae di Bayern Munich, Jens Castrop di Borussia Mönchengladbach, Seol Young-woo di FC Augsburg, Hwang Hee-chan di Schalke 04, Jeong Woo-yeong di Union Berlin, dan Lee Jae-sung di Mainz 05. Kevin Diks dari Indonesia memperkuat Borussia Mönchengladbach, sementara Asia Tenggara menambah Nicholas Mickelson (Elversberg) dan Raphael Obermair (Paderborn 07).
Di Ligue 1 Prancis, Jepang memiliki Keito Nakamura di Lyon, Ayumu Seko, Nakamura Sota, dan Kaito Mizuta di Le Havre, Ayase Ueda di LOSC Lille, dan Takumi Minamino di AS Monaco. Calvin Verdonk dari Indonesia bermain untuk Lille, Arab Saudi memiliki Saud Abdulhamid di Lens, dan China diwakili oleh Wei Xiangxin di Auxerre.
Kehadiran AFC Australia, skandal Garces, dan ringkasan
Sebagai anggota integral Konfederasi Sepak Bola Asia, Australia menambah kedalaman yang signifikan di seluruh Eropa melalui Lucas Herrington di Hull City, Cristian Volpato di Sassuolo, kiper veteran Mathew Ryan di Levante, Paul Okon-Engstler di Koln, dan Patrick Beach di Troyes. Perlu dicatat bahwa meskipun Israel secara geografis berada di Asia Barat, negara itu berkompetisi di bawah UEFA, bukan AFC, dalam konteks sepak bola internasional.
Sementara itu, disiplin regulasi tetap ditegakkan secara ketat, seperti terlihat ketika Facundo Garces yang lahir di Argentina menerima larangan bermain dari FIFA selama 12 bulan karena bermain dalam kualifikasi Piala Asia AFC 2027 Malaysia dengan menggunakan dokumen leluhur yang dipalsukan.
Singkatnya, Jepang menjadi negara yang paling banyak terwakili, dengan Bundesliga sebagai tujuan liga utama. Figur-figur top Asia termasuk Kim Min-jae dan Hiroki Ito di Bayern Munich, Abdukodir Khusanov di Manchester City, Takumi Minamino di AS Monaco, serta Ayase Ueda di Lille terus tampil menonjol di klub-klub elite Eropa dan Liga Champions.
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