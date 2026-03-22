Perayaan gol sering kali digunakan untuk menyampaikan pesan, dan perayaan Milan pada Sabtu lalu memang melakukan hal itu. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali pembicaraan mengenai kondisi tim dan hubungan antara Christian Pulisic dan Rafael Leao. Perayaan tersebut, karenanya, adalah sebuah isyarat kecil, namun sangat jelas.

Leao tidak bermain pada hari Sabtu, tetapi Pulisic ada di sana, memberikan assist dalam kemenangan 3-2 atas Torino. Setelah salah satu gol tercipta, tim Milan berkumpul. Setengah dari mereka melakukan perayaan khas Pulisic, sementara setengah lainnya melakukan perayaan Leao. Itu adalah pernyataan persatuan, tidak hanya dari para pemain yang menjadi sorotan, tetapi dari tim secara keseluruhan. Pernyataan semacam itu memiliki makna, dan hal itu terlihat jelas di wajah Pulisic.









Pulisic bukan satu-satunya pemain yang punya alasan untuk tersenyum. Malik Tillman mencetak golnya sendiri, dan meskipun itu terjadi dalam hasil imbang yang mengecewakan, hal itu pasti akan menjadi pembangkit momentum. Gol tersebut berarti bahwa dua gelandang serang terbaik Tim Nasional Pria AS (USMNT) telah memberikan kontribusi gol besar hanya beberapa hari sebelum pemusatan latihan USMNT. Ada kemungkinan yang sangat nyata pula bahwa duet Pulisic-Tillman akan bermain bersama dalam pertandingan-pertandingan ini. Jika hal itu terjadi, keduanya akan memiliki alasan untuk lebih percaya diri daripada saat mereka memasuki akhir pekan ini, yang merupakan dorongan kecil yang menyenangkan bagi tim Mauricio Pochettino.

GOAL meninjau penampilan para pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini...