Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Ryan Tolmich dan Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Pemain AS di Luar Negeri: Christian Pulisic mencetak gol pertamanya pada tahun 2026 untuk AC Milan, sementara Malik Tillman dari Leverkusen mengakhiri puasa golnya menjelang pemusatan latihan Timnas AS

GOAL merangkum poin-poin penting dari para pemain Amerika yang berkarier di Eropa, termasuk momen-momen krusial dari dua gelandang kreatif andalan Timnas AS

Perayaan gol sering kali digunakan untuk menyampaikan pesan, dan perayaan Milan pada Sabtu lalu memang melakukan hal itu. Dalam beberapa hari terakhir, banyak sekali pembicaraan mengenai kondisi tim dan hubungan antara Christian Pulisic dan Rafael Leao. Perayaan tersebut, karenanya, adalah sebuah isyarat kecil, namun sangat jelas.

Leao tidak bermain pada hari Sabtu, tetapi Pulisic ada di sana, memberikan assist dalam kemenangan 3-2 atas Torino. Setelah salah satu gol tercipta, tim Milan berkumpul. Setengah dari mereka melakukan perayaan khas Pulisic, sementara setengah lainnya melakukan perayaan Leao. Itu adalah pernyataan persatuan, tidak hanya dari para pemain yang menjadi sorotan, tetapi dari tim secara keseluruhan. Pernyataan semacam itu memiliki makna, dan hal itu terlihat jelas di wajah Pulisic.



Pulisic bukan satu-satunya pemain yang punya alasan untuk tersenyum. Malik Tillman mencetak golnya sendiri, dan meskipun itu terjadi dalam hasil imbang yang mengecewakan, hal itu pasti akan menjadi pembangkit momentum. Gol tersebut berarti bahwa dua gelandang serang terbaik Tim Nasional Pria AS (USMNT) telah memberikan kontribusi gol besar hanya beberapa hari sebelum pemusatan latihan USMNT. Ada kemungkinan yang sangat nyata pula bahwa duet Pulisic-Tillman akan bermain bersama dalam pertandingan-pertandingan ini. Jika hal itu terjadi, keduanya akan memiliki alasan untuk lebih percaya diri daripada saat mereka memasuki akhir pekan ini, yang merupakan dorongan kecil yang menyenangkan bagi tim Mauricio Pochettino.

GOAL meninjau penampilan para pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini...

  • AC Milan v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Pulisic tampil gemilang saat Milan menunjukkan kekompakan

    Itu bukanlah gol yang sangat ia idam-idamkan, tapi ini adalah awal yang baik. Pulisic kembali menunjukkan performa terbaiknya, dan itu adalah kabar baik bagi AC Milan maupun Tim Nasional AS.

    Berduet di lini depan bersama Nicholas Fullkrug sebagai penyerang, Pulisic memberikan assist dalam kemenangan 3-2 Milan atas Torino. Momen penting sang pemain Amerika itu terjadi pada gol kedua Milan, saat umpan silangnya ke kotak penalti disambut oleh Adrien Rabiot untuk membawa Milan memimpin. Ini adalah kontribusi gol pertamanya tahun ini, dan hal itu pasti terasa seperti beban yang terangkat dari pundaknya mengingat pembicaraan dalam beberapa pekan terakhir.

    Mengingat perayaan Milan, masalah Leao juga bisa menjadi beban lain yang terangkat. Sepanjang pekan, hubungan keduanya dibedah setelah Leao tertangkap kamera mengungkapkan frustrasinya terhadap pemain Amerika itu. Namun, ini adalah kejadian umum yang sering terjadi di level elit. Ini adalah dua bintang top yang saling mendorong untuk menjadi lebih baik dan berprestasi lebih baik. Itulah mengapa mereka kemungkinan besar bisa tertawa menghadapinya hanya beberapa hari kemudian.

    Dengan persaingan Scudetto yang masih berlangsung, Milan akan membutuhkan baik Pulisic maupun Leao untuk mengejar ketertinggalan dari Inter - yang memimpin enam poin dengan delapan pertandingan tersisa. Pada Sabtu, setidaknya, Pulisic tampaknya kembali ke jalurnya saat klub memasuki bulan-bulan terakhir persaingan tersebut.

  • 1. FC Heidenheim 1846 v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Tendangan akhir yang rapi dari Tillman

    Sabtu lalu memang bukan penampilan terbaik Tillman, namun pertandingan itu menunjukkan apa yang mampu ia lakukan saat sedang dalam performa terbaiknya. Saat diberi kesempatan untuk mengubah jalannya pertandingan, Tillman tampil tenang dan terkendali, serta membuat gol yang sulit terlihat mudah pada menit ke-22 saat Leverkusen bertandang ke Heidenheim. Pemain asal Amerika Serikat itu berlari mengejar bola lambung di tiang jauh, lalu mencetak gol dengan tendangan pertama yang terlihat jauh lebih mudah daripada yang sebenarnya.

    Sayangnya bagi Tillman, meski memimpin sebagian besar pertandingan, Leverkusen membuang hasil tersebut, bermain imbang 3-3 sehingga gol Tillman menjadi sia-sia.



    Namun, hal ini akan membantunya secara pribadi saat ia bersiap untuk tugas bersama USMNT. Ia akan menghadapi persaingan untuk posisi starter, terutama jika Weston McKennie dimasukkan dalam daftar gelandang serang seperti yang diharapkan. Cara terbaik untuk mengamankan posisi gelandang serang adalah dengan menunjukkan momen-momen kehebatan menyerang, yang dilakukan Tillman untuk Leverkusen pada Sabtu lalu. Bisakah ia melakukannya untuk USMNT dalam pertandingan-pertandingan mendatang?

  • Folarin Balogun 2026Getty

    Folarin Balogun mencetak gol penentu

    Dalam duel antara dua rekan setim di timnas AS, Folarin Balogun dan Tanner Tessmann, salah satu di antaranya jelas keluar sebagai pemenang. Pertandingan Monaco melawan Lyon adalah salah satu laga musim semi yang aneh: sangat berarti, namun bisa jadi tak terlalu berpengaruh. Kedua tim sedang bersaing memperebutkan tiket Liga Champions, dan sangat membutuhkan kemenangan di sini. Namun, ada perasaan bahwa mereka mungkin saja kalah cukup banyak di laga-laga liga lainnya sehingga pertandingan bernilai enam poin ini terasa tak relevan.

    Dan hal itu mungkin masih bisa terjadi. Namun pada Minggu, Monaco tampil lebih unggul dan sepenuhnya menguasai permainan—meski bermain di kandang lawan. Mereka melepaskan lebih banyak tembakan, menguasai bola lebih lama, dan secara keseluruhan mengungguli tuan rumah dalam kemenangan 2-1 yang nyaman. Balogun memainkan peran kunci pada malam itu, mencetak gol penalti untuk membawa timnya unggul 2-1 - keunggulan yang mereka pertahankan hingga akhir pertandingan. Balogun kini telah mencetak 15 gol musim ini, dan Anda pasti akan mendukungnya untuk mencetak beberapa gol lagi.

  • Johnny Cardoso Atletico MadridGetty

    Johnny Cardoso menampilkan penampilan yang penuh semangat selama satu jam

    Hari Minggu menjadi kesempatan bagi Johnny Cardoso untuk membuktikan diri. Gelandang ini kesulitan mendapatkan peran tetap di bawah asuhan Diego Simeone musim ini, sebagian karena cedera, dan belum sepenuhnya mampu menunjukkan kemampuannya di Atletico Madrid. Laga derby melawan Real Madrid, meski taruhannya tidak terlalu besar, tetap menawarkan panggung yang belum sepenuhnya ia manfaatkan.

    Mereka tampil luar biasa di babak pertama, dan Cardoso adalah salah satu alasannya. Rencananya, jelas, adalah agar Atleti mempersulit lawan di lini tengah, lalu melakukan serangan balik. Cardoso menjalankan tugas pertama itu dengan tenang, melakukan tekel-tekel keras, memotong alur permainan, dan sedikit menggunakan trik-trik kotor, dengan beberapa tekel licik yang tidak diwasiti.

    Saat menguasai bola, ia tidak banyak berkontribusi - namun itu bukanlah tugas utamanya pada hari itu. Pada akhirnya, ia menjadi korban perubahan sistem. Atleti harus bermain lebih menyerang saat tuan rumah memimpin, dan itu berarti mengorbankan seorang gelandang tengah. Cardoso, meski tidak benar-benar melakukan kesalahan, menjadi pemain yang terpinggirkan. Atleti akhirnya kalah 3-2, tetapi pemain asal Amerika itu setidaknya menunjukkan bahwa ia dapat diandalkan dalam pertandingan-pertandingan besar.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    Momen-momen yang mungkin terlewatkan

    + Weston McKennie tampil kurang menonjol dalam laga imbang 1-1 Juventus melawan Sassuolo

    + Mark McKenzie dan Toulouse berhasil menjaga gawang tetap bersih dalam kemenangan 1-0 atas Lorient

    + Joe Scally bermain selama 88 menit sementara Gio Reyna tetap di bangku cadangan dalam hasil imbang 3-3 Borussia Monchengladbach melawan FC Koln

    + Antonee Robinson bermain selama 67 menit saat Fulham menghancurkan Burnley dengan skor 3-1

    + Brenden Aaronson tampil tenang selama 68 menit dalam hasil imbang tanpa gol antara Leeds dan Brentford

    + Penampilan menonjol lainnya dari Aidan Morris, yang tampil dominan dalam hasil imbang 0-0 Middlesbrough melawan Blackburn Rovers

    + Patrick Agyemang bermain selama 84 menit dan mendapat kartu kuning dalam kemenangan 1-0 Derby County atas Birmingham City

    + Cole Campbell melakukan debutnya untuk Hoffenheim, masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 5-0 dari RB Leipzig

    + Rokas Pukstas mencetak gol dalam kemenangan telak 6-0 untuk Hajduk Split

    + Damion Downs menjadi pemain pertama yang masuk sebagai pengganti, namun Hamburg membuang keunggulan 2-0 dan kalah 3-2 dari Dortmund

    + Gianluca Busio tampil solid di lini tengah dalam hasil imbang 1-1 Venezia melawan Monza