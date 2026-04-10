Para Pemain AS di Luar Negeri: Christian Pulisic mendapat kesempatan lagi untuk mengakhiri paceklik gol saat para bintang Timnas AS menghadapi ujian berat melawan Arsenal dan Manchester United





Ini bukanlah pekan yang baik bagi Tim Nasional Sepak Bola Putra AS. Pekan ini menjadi pengingat menyedihkan bahwa, meski Piala Dunia sudah di depan mata, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Akibat cedera yang tak terduga, impian Patrick Agyemang untuk tampil di Piala Dunia pun pupus, dan hal itu kemungkinan besar akan membuat para pemain kunci di seluruh dunia merasa cemas menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.

Namun, pertunjukan tetap berlanjut, terutama bagi para pemain Amerika di luar negeri. Meskipun Piala Dunia semakin dekat, masih ada persaingan besar di Eropa yang harus diselesaikan sebelum musim berakhir. Beberapa pemain Amerika terbaik berada dalam posisi untuk menentukan hasil persaingan tersebut, terutama akhir pekan ini, karena tidak ada kekurangan pertandingan besar di lima liga teratas Eropa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL menyajikan ulasan mengenai sorotan utama di kalangan pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini.