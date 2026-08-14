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Pemain Amerika Serikat di Luar Negeri: Ricardo Pepi berupaya membantu PSV bangkit, Yunus Musah dari AC Milan berusaha terus mengesankan Ruben Amorim saat menghadapi Manchester United

FEATURES
Manchester United vs AC Milan
Manchester United
AC Milan
Club Friendlies
Excelsior vs PSV
Excelsior
PSV
Eredivisie
Middlesbrough vs Lincoln City
Middlesbrough
Lincoln City
Championship
USA
Y. Musah
R. Pepi

GOAL melihat sorotan terbesar dari para pemain Amerika Serikat di luar negeri, termasuk seorang mantan gelandang yang sempat sangat dipuji dan kini melakukan comeback.

Sepakbola tidak pernah berhenti, dan jeda sangat singkat antara Piala Dunia yang bisa dibilang paling dramatis sepanjang masa dan dimulainya musim klub Eropa kini mendekati akhir.

Liga Belanda, Skotlandia, dan Kroasia sudah bergulir, dengan La Liga ikut menyusul akhir pekan ini. Itu berarti beberapa bintang Amerika Serikat kembali beraksi, sementara yang lain bersiap memulai kampanye baru. Saat siklus Piala Dunia yang baru dimulai, para anggota skuad USMNT memiliki kesempatan untuk menunjukkan mengapa mereka layak tetap dilibatkan. Bagi mereka yang dulu terlalu muda untuk masuk skuad atau yang performanya belum cukup meyakinkan, ini menjadi awal yang baru.

Yunus Musah, misalnya, pernah dianggap sebagai pemain kunci USMNT, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di Italia. Di bawah manajer baru Ruben Amorim, ia mendapat kesempatan lain untuk membuktikan diri selama pramusim. Lalu ada Ricardo Pepi, yang mungkin seharusnya meninggalkan Eredivisie setelah musim lalu tetapi untuk saat ini masih bertahan di PSV. Setelah juara Belanda itu gagal meraih hasil positif pada laga pembuka musim mereka, Pepi dan Sergino Dest akan ditugaskan membantu tim asuhan Peter Bosz kembali ke jalur yang tepat. Jika tidak mampu, tekanan akan cepat mulai meningkat di Eindhoven.

Itu baru beberapa cerita yang patut diikuti. GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.

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    Pepi jadi penyelamat?

    PSV menjuarai kompetisi musim lalu dengan selisih 19 poin dan sedang memburu gelar Eredivisie keempat secara beruntun, jadi hasil imbang melawan Fortuna Sittard akhir pekan lalu kemungkinan besar hanya sebuah gangguan kecil.

    Meski begitu, apakah rasa puas diri, ditambah dampak kehilangan para bintang dari musim ke musim, mulai memakan korban? Rood-witten kehilangan bintang USMNT yang sedang naik daun, Malik Tillman, ke Bayer Leverkusen musim panas lalu, sementara Ismael Saibari menuntaskan kepindahan bernilai besar ke Bayern Munich pada musim panas ini. Ditambah lagi, sesama pemain Amerika Ricardo Pepi dan Sergino Dest juga dikaitkan dengan kepindahan, dan situasi ini sangat terasa seperti periode transisi bagi klub yang direktur sepak bolanya adalah mantan bintang USMNT, Earnie Stewart.

    Akhir pekan ini, Pepi dan PSV punya kesempatan untuk mengembalikan keadaan seperti biasa saat mereka bertandang menghadapi Excelsior. Klub Rotterdam itu lolos tipis dari degradasi musim lalu, tetapi memulai kampanye ini dengan impresif setelah mengalahkan Cambuur 4-0 pada laga pembuka.

    Sejujurnya, Pepi seharusnya mencetak gol akhir pekan lalu. Ia mencatat delapan sentuhan di dalam kotak penalti lawan, terbanyak dalam pertandingan, dan memimpin semua pemain dengan empat tembakan, tetapi gagal memaksimalkannya. Jika ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa diandalkan sebagai pencetak gol utama PSV, itulah peluang-peluang yang harus ia manfaatkan.

    Situasi Dest lebih tidak pasti. Ia absen pada hasil imbang di laga pembuka karena skorsing, tetapi berpeluang kembali saat melawan Excelsior. Bek kanan itu dilaporkan diminati Bayern Munich dan Bayer Leverkusen pada awal musim panas ini, meski tidak ada transfer yang terwujud dan kini ia tampak semakin mungkin bertahan di PSV. Klausul rilisnya yang dilaporkan senilai €23 juta akan kedaluwarsa setelah 15 Agustus, setelah itu PSV tidak lagi berkewajiban menjualnya dengan angka tersebut. Meski begitu, semakin cepat Dest kembali ke lapangan dan mulai tampil konsisten, semakin cepat pula peluang pindah kembali ke salah satu liga terbesar di Eropa bisa kembali terbuka.

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    Musah perlahan menunjukkan tren positif

    Musim 2025-26 menjadi mimpi buruk bagi Yunus Musah, yang datang ke Atalanta dengan status pinjaman dari AC Milan dengan ekspektasi tinggi serta opsi pembelian dalam kesepakatan tersebut. Ia mencatatkan 20 penampilan di Serie A, tetapi hanya lima kali menjadi starter, dengan kontribusi satu gol dan tanpa assist. Musah tidak pernah menemukan peran yang konsisten, dan Atalanta menolak mengaktifkan opsi pembeliannya, sehingga ia kembali ke Milan setelah masa peminjamannya berakhir.

    Bagi Musah, itu menjadi kemunduran yang membuat frustrasi lagi. Pada 2019, The Guardian memasukkannya di antara 60 talenta muda terbaik di sepakbola dunia, dan masa depannya tampak lebih cerah dari sebelumnya ketika ia meninggalkan Valencia untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia, Milan, empat tahun kemudian. Namun, sejak tiba di Italia, kombinasi gejolak pergantian pelatih dan inkonsistensinya sendiri membuatnya gagal mengamankan peran yang jelas. Ia kemudian absen di Piala Dunia 2026 setelah tampil menonjol untuk USMNT pada turnamen 2022.

    Sekarang, bersama manajer Milan kelimanya dalam tiga tahun, Musah kembali mendapat awal baru di bawah Ruben Amorim. Pemain berusia 23 tahun itu tampil secara reguler selama pramusim, dan laporan di Italia mengindikasikan Amorim berencana mempertahankannya, karena menghargai kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuannya membawa bola melewati lini tengah. Menit bermain di pramusim memang bukan jaminan peran besar ketika laga kompetitif dimulai, tetapi keputusan Milan yang tampaknya ingin mempertahankannya menunjukkan ada tempat baginya dalam rencana Amorim.

    Musah kini memiliki kesempatan lain untuk membuktikan diri melawan, ya benar, Manchester United, klub yang ditinggalkan Amorim setelah perpisahan yang panas pada Januari. Ini menjadi peluang lain bagi pemain serbabisa yang masih memiliki begitu banyak potensi untuk menunjukkan mengapa ia layak berada di level ini.

    Rekan setimnya, Christian Pulisic, akan tetap menepi selagi melanjutkan pemulihan dari memar tulang dan mikrofraktur di kaki kanannya yang ia alami saat USMNT tersingkir dari Piala Dunia melawan Belgia.

  • SOCCER FRIENDLY BEERSCHOT VS VENEZIAAFP

    Jangan lupakan Busio


    Pada satu titik, Gianluca Busio, seperti halnya Musah, dipandang sebagai bagian penting dari masa depan USMNT. Ia menjalani debut senior internasionalnya pada usia 19 tahun, tetapi naik-turunnya Venezia di antara dua divisi teratas Italia berulang kali membuatnya kesulitan membangun momentum yang berkelanjutan di level tertinggi. Meski tetap menjadi pemain reguler di klubnya, Busio sebagian besar hanya menjadi pemain pelapis untuk USMNT, dengan mencatatkan 17 caps dan tidak ada satu pun sejak November 2024.

    Itu bisa segera berubah. Busio diam-diam menjalani kampanye 2025-26 yang luar biasa, membukukan tujuh gol dan empat assist dalam 37 penampilan liga sambil membantu Venezia menjuarai Serie B dan memastikan langsung kembali ke kasta tertinggi. Performa dan pengaruhnya yang terus berkembang mendapat ganjaran musim panas ini ketika pemain berusia 24 tahun itu ditunjuk sebagai kapten klub.

    Sebelum Venezia membuka kampanye Serie A mereka di kandang melawan Lecce pada 23 Agustus, Busio akan menjalani ujian kompetitif pertamanya musim ini pada Sabtu melawan Modena di putaran pembuka Coppa Italia. Venezia seharusnya lebih difavoritkan di kandang melawan lawan dari Serie B, dan laga ini memberi Busio kesempatan untuk memulai masa kaptennya dengan kemenangan sambil membawa momentum musim lalu ke kampanye baru.

    Berdasarkan performa, peran kepemimpinan, dan kembalinya ke Serie A saja, Busio seharusnya masuk dalam persaingan untuk skuad Mauricio Pochettino pada September. Start kuat di kasta tertinggi bisa membuatnya semakin sulit diabaikan.

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  • imago-sport-1080769337.jpgNurPhoto

    Tim Amerika beraksi lagi

    Mari akui saja: ada sesuatu yang menyenangkan dari klub di Britania yang dipenuhi pemain Amerika. Fulham pernah memiliki Brian McBride, Kasey Keller, Clint Dempsey, dan Eddie Johnson; Rangers memiliki Carlos Bocanegra, Alejandro Bedoya, dan Maurice Edu; dan, yang lebih baru, Leeds asuhan Jesse Marsch diperkuat Tyler Adams, Brenden Aaronson, dan Weston McKennie. Kini, Middlesbrough telah merangkai trio USMNT mereka sendiri dalam diri Sebastian Berhalter, Aidan Morris, dan Max Arfsten.

    Itu saja sudah memberi para penggemar Amerika alasan lain untuk menyaksikan divisi kedua Inggris. Championship juga menampilkan George Campbell dari West Brom, Damion Downs dari Southampton, dan Charlie Kelman dari Charlton, sementara striker Derby County Patrick Agyemang masih menepi karena cedera Achilles.

    Musim kompetitif Boro sudah dimulai. Berhalter dan Arfsten sama-sama menjadi starter dalam kemenangan 1-0 atas Wrexham di Carabao Cup pada Jumat lalu, dan Middlesbrough kini menjamu tim promosi Lincoln City pada laga pembuka Championship mereka, Sabtu.

    Setelah gagal promosi dengan cara yang menyakitkan musim lalu, kebobolan pada menit ke-95 dalam kekalahan 1-0 di final play-off dari Hull City, Boro kini membidik upaya lain untuk mencapai Premier League. Awal yang kuat di Riverside akan sangat membantu dalam menentukan nadanya.