Sepakbola tidak pernah berhenti, dan jeda sangat singkat antara Piala Dunia yang bisa dibilang paling dramatis sepanjang masa dan dimulainya musim klub Eropa kini mendekati akhir.

Liga Belanda, Skotlandia, dan Kroasia sudah bergulir, dengan La Liga ikut menyusul akhir pekan ini. Itu berarti beberapa bintang Amerika Serikat kembali beraksi, sementara yang lain bersiap memulai kampanye baru. Saat siklus Piala Dunia yang baru dimulai, para anggota skuad USMNT memiliki kesempatan untuk menunjukkan mengapa mereka layak tetap dilibatkan. Bagi mereka yang dulu terlalu muda untuk masuk skuad atau yang performanya belum cukup meyakinkan, ini menjadi awal yang baru.

Yunus Musah, misalnya, pernah dianggap sebagai pemain kunci USMNT, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di Italia. Di bawah manajer baru Ruben Amorim, ia mendapat kesempatan lain untuk membuktikan diri selama pramusim. Lalu ada Ricardo Pepi, yang mungkin seharusnya meninggalkan Eredivisie setelah musim lalu tetapi untuk saat ini masih bertahan di PSV. Setelah juara Belanda itu gagal meraih hasil positif pada laga pembuka musim mereka, Pepi dan Sergino Dest akan ditugaskan membantu tim asuhan Peter Bosz kembali ke jalur yang tepat. Jika tidak mampu, tekanan akan cepat mulai meningkat di Eindhoven.

Itu baru beberapa cerita yang patut diikuti. GOAL mengulas alur cerita utama yang melibatkan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.