Musim klub di Eropa belum sepenuhnya berjalan dengan kecepatan penuh. Sejujurnya, ini mungkin menjadi awal yang agak aneh.

Selalu ada semacam efek sisa Piala Dunia, jejak yang terbawa ke awal musim domestik setelah turnamen besar pada musim panas. Hal itu mungkin terutama berlaku bagi USMNT, yang para pemainnya harus menghadapi beban fisik, mental, dan mungkin emosional dari Piala Dunia yang melelahkan.

Namun, sepakbola tidak memberi banyak waktu untuk pemulihan. Kalender begitu kejam, dan perhatian sudah beralih kembali ke sepakbola klub.

Itu berarti sudah ada banyak aksi dari pemain Amerika Serikat ternama di Eropa. Kepindahan Sebastian Berhalter ke Middlesbrough pada musim panas ini sudah banyak dibicarakan. Saat itu, transfer tersebut memang terasa agak aneh. Namun, ia tampil mengesankan untuk pekan kedua berturut-turut dan beradaptasi dengan baik dengan sepakbola Inggris. Auston Trusty juga menjalani akhir pekan yang bagus, yang ditandai dengan gol langka. Lalu ada PSV, yang mendapatkan dorongan khas Amerika seperti biasanya.

GOAL mengulas semua itu dan lainnya dalam rangkuman terbaru aksi para pemain Amerika Serikat di luar negeri...