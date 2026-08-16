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Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Pemain Amerika di luar negeri: Sebastian Berhalter kembali tampil mengesankan, Auston Trusty mencetak gol langka, dan Ricardo Pepi kembali menemukan sentuhannya

FEATURES
Analysis
Championship
S. Berhalter
R. Pepi
A. Trusty
USA

Musim klub Eropa memang belum sepenuhnya berjalan, tetapi sudah ada kilasan menjanjikan dari para pemain Amerika di seluruh benua.

Musim klub di Eropa belum sepenuhnya berjalan dengan kecepatan penuh. Sejujurnya, ini mungkin menjadi awal yang agak aneh.

Selalu ada semacam efek sisa Piala Dunia, jejak yang terbawa ke awal musim domestik setelah turnamen besar pada musim panas. Hal itu mungkin terutama berlaku bagi USMNT, yang para pemainnya harus menghadapi beban fisik, mental, dan mungkin emosional dari Piala Dunia yang melelahkan.

Namun, sepakbola tidak memberi banyak waktu untuk pemulihan. Kalender begitu kejam, dan perhatian sudah beralih kembali ke sepakbola klub.

Itu berarti sudah ada banyak aksi dari pemain Amerika Serikat ternama di Eropa. Kepindahan Sebastian Berhalter ke Middlesbrough pada musim panas ini sudah banyak dibicarakan. Saat itu, transfer tersebut memang terasa agak aneh. Namun, ia tampil mengesankan untuk pekan kedua berturut-turut dan beradaptasi dengan baik dengan sepakbola Inggris. Auston Trusty juga menjalani akhir pekan yang bagus, yang ditandai dengan gol langka. Lalu ada PSV, yang mendapatkan dorongan khas Amerika seperti biasanya.

GOAL mengulas semua itu dan lainnya dalam rangkuman terbaru aksi para pemain Amerika Serikat di luar negeri...

  • Auston TrustyGetty

    Auston Trusty melanjutkan momentum mencetak gol

    Amerika Serikat mendapat gol dari Trusty di Piala Dunia musim panas ini, dan ia tampaknya juga membawa momentum itu ke Celtic.

    Trusty mencetak gol pembuka dalam kemenangan 4-0 Celtic atas Dundee United pada babak 16 besar Piala Liga Skotlandia. Berkat kemenangan itu, Trusty dan Celtic kini telah memenangi masing-masing dari tiga pertandingan pertama mereka musim ini dengan agregat skor 10-1.

    Gol pemain Amerika Serikat itu tercipta pada menit ke-22. Gol itu berawal dari sundulan terusan hasil sepak pojok Benjamin Nygren, dengan Trusty menempatkan posisinya dengan tepat untuk mencetak gol pertamanya pada musim baru.

    Trusty mencetak dua gol musim lalu dan satu gol pada tahun sebelumnya. Kini, dengan satu gol yang sudah dikantongi dan jelas sedang menunggangi momentum Piala Dunia, bek tengah itu memulai musim ini dengan cara yang tepat.

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  • Max ArfstenGetty

    Anak-anak Boro tim nasional putra Amerika Serikat menuntaskan tugasnya

    Setelah membantu terciptanya gol pada debutnya, Sebastian Berhalter menunjukkan bahwa dia bukan keajaiban semalam di Inggris. Jika dua pertandingan pertama ini bisa menjadi acuan, dia bisa menjadi bagian penting dari rencana Boro musim ini.

    Mantan gelandang Vancouver Whitecaps itu menjadi starter untuk pertandingan keduanya secara beruntun dan bermain penuh 90 menit untuk Boro. Setelah tertinggal lebih dulu, klub itu bangkit dengan Will Lankshear mencetak dua gol, dengan sang striker mencetak gol pada menit ke-62 dan kembali mencetak gol pada masa injury time.

    Meski kali ini dia tidak membuat assist, Berhalter kembali memainkan perannya. Dia menyelesaikan 85 persen umpannya dan empat dari sembilan umpannya ke kotak penalti, sekali lagi menunjukkan betapa berbahayanya dia saat menguasai bola.

    Sementara itu, Max Arfsten masuk dari bangku cadangan, sedangkan Aidan Morris kembali absen karena cedera. Artinya, untuk pekan kedua secara beruntun, Berhalter menjadi bintang bagi tim Championship favorit baru sepak bola Amerika. Penantian untuk melihat ketiganya bermain bersama masih berlanjut, tetapi ada alasan untuk antusias dengan prospek itu, khususnya dengan Berhalter bermain di level ini untuk klub barunya.

  • Ricardo PepiGetty

    PSV mendapat dorongan dari para pemain tim nasional Amerika Serikat

    Akhir pekan ini ada gol sesama pemain Amerika untuk PSV, dan itu bisa membantu klub tersebut mulai melaju setelah start yang lambat.

    Ricardo Pepi dan Sergino Dest bekerja sama pada momen yang tepat, membantu PSV meraih kemenangan 2-1 atas Excelsior. Setelah mencetak gol pada menit kelima, PSV kebobolan pada menit ke-54. Namun, hanya tiga menit kemudian, Pepi muncul pada saat yang dibutuhkan, menuntaskan assist dari rekan setimnya di USMNT untuk memastikan raksasa Belanda itu meraih tiga poin penuh.

    Mereka memang belum terlihat seperti raksasa pada musim ini. Setelah kalah 4-0 dari AZ di Piala Super, mereka bermain imbang 2-2 dengan Fortuna Sittard pada laga pembuka. Karena itu, kemenangan ini bisa membuat mereka kembali ke jalur yang tepat, dan mereka patut berterima kasih kepada duet Amerika mereka yang bekerja keras untuk meraihnya.

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  • George CampbellGetty

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