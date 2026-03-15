Pemain Amerika di Luar Negeri: Folarin Balogun tak terbendung, sementara Christian Pulisic dan AC Milan menyia-nyiakan peluang besar di Serie A

Skuad tim nasional pria AS untuk bulan Maret akan diumumkan minggu ini. Artinya, waktu semakin menipis. Jika para pemain ingin membuat Mauricio Pochettino dan stafnya terkesan, akhir pekan ini adalah kesempatan terakhir untuk melakukannya. Daftar pemain hampir pasti sudah hampir final, tetapi ini adalah kesempatan terakhir untuk memberikan bahan pertimbangan bagi sang pelatih.

Bintang akhir pekan ini adalah seseorang yang telah menunjukkan performa impresif selama berminggu-minggu: Folarin Balogun. Penyerang Monaco ini telah mencetak gol demi gol dalam beberapa pekan terakhir, dan tren itu berlanjut dalam pertandingan terbarunya. Ia kembali mencetak gol dalam kemenangan timnya. Ada beberapa pemain dalam performa terbaik di skuad USMNT, tetapi sedikit yang bisa menandingi level Balogun saat ini.

Beberapa pemain kunci lainnya juga menampilkan performa yang kuat. Joe Scally mencatatkan assist penting untuk Borussia Mönchengladbach. Aidan Morris menjadi bintang dalam kemenangan Middlesbrough. Tim Weah tampil gemilang untuk Marseille, sementara Chris Richards menjadi tumpuan pertahanan dalam kemenangan tanpa kebobolan Crystal Palace.

Segera, fokus akan beralih ke jeda internasional. Namun, akhir pekan ini berfokus pada penampilan di level klub, terutama bagi mereka yang berjuang untuk sesuatu di sisa musim ini.

GOAL meninjau penampilan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini...