AA review Balogun Aaronson Pulisic
Ryan Tolmich

Ryan Tolmich

Pemain Amerika di Luar Negeri: Folarin Balogun tak terbendung, sementara Christian Pulisic dan AC Milan menyia-nyiakan peluang besar di Serie A

GOAL merangkum poin-poin penting dari penampilan para pemain Amerika di Eropa, termasuk satu gol lagi dari sang bintang bernomor punggung 9.

Skuad tim nasional pria AS untuk bulan Maret akan diumumkan minggu ini. Artinya, waktu semakin menipis. Jika para pemain ingin membuat Mauricio Pochettino dan stafnya terkesan, akhir pekan ini adalah kesempatan terakhir untuk melakukannya. Daftar pemain hampir pasti sudah hampir final, tetapi ini adalah kesempatan terakhir untuk memberikan bahan pertimbangan bagi sang pelatih.

Bintang akhir pekan ini adalah seseorang yang telah menunjukkan performa impresif selama berminggu-minggu: Folarin Balogun. Penyerang Monaco ini telah mencetak gol demi gol dalam beberapa pekan terakhir, dan tren itu berlanjut dalam pertandingan terbarunya. Ia kembali mencetak gol dalam kemenangan timnya. Ada beberapa pemain dalam performa terbaik di skuad USMNT, tetapi sedikit yang bisa menandingi level Balogun saat ini.

Beberapa pemain kunci lainnya juga menampilkan performa yang kuat. Joe Scally mencatatkan assist penting untuk Borussia Mönchengladbach. Aidan Morris menjadi bintang dalam kemenangan Middlesbrough. Tim Weah tampil gemilang untuk Marseille, sementara Chris Richards menjadi tumpuan pertahanan dalam kemenangan tanpa kebobolan Crystal Palace.

Segera, fokus akan beralih ke jeda internasional. Namun, akhir pekan ini berfokus pada penampilan di level klub, terutama bagi mereka yang berjuang untuk sesuatu di sisa musim ini.

GOAL meninjau penampilan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini...

  Balogun terus melaju

    Balogun terus melaju

    Ada yang disebut "dalam performa terbaik", dan ada pula apa yang telah ditunjukkan Folarin Balogun selama sebulan terakhir. Dengan golnya melawan Brest akhir pekan ini, ia kini telah mencetak enam gol dalam enam pertandingan. Ia semakin bersinar di saat yang tepat menjelang pemusatan latihan bulan Maret.

    Ada banyak hal yang patut dikagumi selama rentetan gol ini, yang bertepatan dengan kemenangan dalam empat dari lima pertandingan terakhir Monaco, termasuk kemenangan atas PSG. Yang paling menonjol, gol-gol tersebut tersebar merata. Balogun hanya sekali gagal mencetak gol dalam enam pertandingan tersebut, yang berarti ia menemukan cara untuk memberikan dampak dari minggu ke minggu, bukan hanya mengandalkan satu penampilan gemilang. Ditambah fakta bahwa Balogun bukanlah penendang penalti Monaco, gambaran ini menjadi semakin jelas: striker USMNT ini menciptakan ancaman setiap kali ia turun ke lapangan.

    Hal ini mungkin cukup untuk memberinya menit bermain yang lebih banyak selama jendela internasional bulan Maret, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisinya untuk menjadi starter di Piala Dunia. Persaingan memang ketat, tetapi Balogun mulai unggul dengan terus mencetak gol demi gol.

  Pulisic dan Milan menyia-nyiakan peluang emas

    Pulisic dan Milan menyia-nyiakan peluang emas

    Ini adalah kesempatan bagi Milan untuk benar-benar meningkatkan tekanan. Setelah mengalahkan Inter akhir pekan lalu, Rossoneri menyaksikan pada Sabtu lalu saat rival sekota mereka kehilangan poin melawan Napoli. Selisih 10 poin yang ada akhir pekan lalu bisa saja dengan cepat menyusut menjadi lima jika Milan mampu menyelesaikan tugasnya.

    Pada akhirnya, itu tetap menjadi “jika”, karena Milan tidak mampu mewujudkannya di lapangan. Mereka menderita kekalahan 1-0 dari Lazio, hasil yang membuat mereka tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen dan mencari jawaban. Perburuan Scudetto kini terasa lebih jauh daripada saat memasuki pekan ini, hasil yang mematahkan semangat bagi tim yang sempat begitu dekat untuk menekan rival abadinya.

    Seperti biasa, Christian Pulisic menjadi starter untuk Milan. Dan seperti biasa, ia tampil berbahaya. Ia menciptakan tiga peluang, melepaskan satu tembakan tepat sasaran, dua tembakan melenceng, dan dua diblok. Pulisic terus berusaha, namun upayanya tak kunjung membuahkan hasil.

    Itulah tema musim ini bagi bintang USMNT tersebut. Jeda internasional bulan Maret mungkin datang pada waktu yang tepat. Perubahan suasana mungkin adalah hal yang dibutuhkan Pulisic, meskipun ia masih memiliki satu pertandingan lagi sebelum jeda untuk mengakhiri puasa golnya selama tiga setengah bulan.

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-LEEDSAFP

    Tak ada yang memisahkan Leeds asuhan Aaronson dan Palace asuhan Richards

    Meskipun berakhir imbang 0-0, laga Crystal Palace melawan Leeds berlangsung penuh insiden. Tendangan penalti yang gagal, kartu merah, dan gol yang dianulir membuat pertandingan ini tak kekurangan drama, meski golnya sendiri minim.

    Baik Palace maupun Leeds memiliki pemain asal Amerika Serikat. Bagi Palace, Chris Richards menghabiskan sebagian besar babak pertama dengan melempar bola ke kotak penalti Leeds dari pinggir lapangan. Bek tengah asal Amerika Serikat itu pada akhirnya menampilkan performa yang solid, membantu Palace menjaga gawang tetap bersih sekaligus menciptakan beberapa peluang di sisi lain lapangan.

    Brenden Aaronson dan Leeds, di sisi lain, pasti kecewa. Dominic Calvert-Lewin membuang peluang emas dari titik penalti dan, beberapa saat kemudian, Leeds kehilangan satu pemain setelah mendapat kartu merah pada masa tambahan waktu babak pertama. Aaronson sayangnya harus diganti akibat hal tersebut, keluar pada babak pertama saat Leeds berusaha mempertahankan keunggulan.

    Mereka akhirnya berhasil melakukannya, sehingga pertandingan besar antara para pemain USMNT pada hari Minggu ini berakhir imbang saat peluit akhir dibunyikan.

  Scally mencuri perhatian berkat assistnya

    Scally mencuri perhatian berkat assistnya

    Semua orang tahu reputasi Joe Scally sebagai pemain bertahan. Justru sisi menyerangnya yang sering menjadi bahan pembicaraan. Pertandingan Sabtu lalu membuktikan bahwa ia mampu berkontribusi dalam serangan — dan itu pun secara signifikan.

    Memulai pertandingan dari posisi bek sayap seperti biasa, Scally memberikan assist untuk gol kedua Borussia Mönchengladbach, yang secara efektif memastikan kemenangan 2-0 atas St. Pauli. Dalam permainan tersebut, Scally melakukan overlap ke ruang kosong, berlari mengejar bola, dan menahan bek lawan yang mendekat. Kemudian, dengan ruang gerak yang terbatas dan terdesak ke garis akhir, ia meluncurkan umpan tepat ke Franck Honorat untuk diselesaikan dengan tendangan pertama. Honorat mencetak gol, tetapi hal itu tidak akan terjadi tanpa peran Scally.

    Pemain asal Amerika Serikat itu, tentu saja, melakukan lebih dari itu. Ia juga melakukan dua tekel dan dua sapuan, membantu menjaga gawang tetap bersih. Ini adalah penampilan yang sangat baik dari Scally, yang membutuhkan beberapa penampilan seperti ini menjelang musim panas.

  Momen-momen yang mungkin terlewatkan

    Momen-momen yang mungkin terlewatkan

    + Weston McKennie tampil sebagai bek sayap kanan dalam kemenangan 1-0 Juventus atas Udinese

    + Aidan Morris menampilkan performa layaknya Pemain Terbaik Pertandingan di lini tengah dan membawa Middlesbrough meraih hasil imbang 1-1 melawan Bristol City

    + Tanner Tessman menjadi starter dan bermain sebagai bek tengah dalam hasil imbang tanpa gol Lyon melawan Le Havre

    + Mark McKenzie dan Toulouse memenangkan laga dramatis 4-3 atas Metz berkat gol penentu di menit ke-99

    + Malik Tillman bermain penuh selama 90 menit sebagai salah satu dari dua gelandang serang Bayer Leverkusen dalam hasil imbang 1-1 melawan Bayern Munich yang bermain dengan sembilan pemain

    + Alex Freeman masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir saat Villarreal bermain imbang 1-1 dengan Alaves

    + Benja Cremaschi terpaksa ditarik keluar hanya 11 menit setelah Parma kalah 4-1 dari Torino akibat mengalami robekan meniskus

    + Tim Weah tampil mengesankan di sisi kanan untuk membantu Marseille meraih kemenangan tipis 1-0 atas Auxerre

    + Charlie Kelman mencetak gol penalti pada menit ke-93 untuk membawa Charlton United bermain imbang 1-1 dengan Oxford United

    + Gianluca Busio mengendalikan permainan dari lini tengah, namun Venezia tak mampu mencetak gol dalam hasil imbang tanpa gol melawan Sampdoria

    + Ricardo Pepi diturunkan sebagai penyerang utama dalam kekalahan 3-2 PSV dari NEC Nijmegen, sebuah pertandingan langka di mana sang striker gagal mencetak gol

    + Haji Wright juga gagal mencetak gol saat Coventry menelan kekalahan 2-1 dari Southampton

    + Yunus Musah tidak diturunkan dalam hasil imbang 1-1 Atalanta melawan Inter

    + Damion Downs bermain selama 67 menit dalam hasil imbang 1-1 Hamburg melawan mantan klubnya, FC Koln

    + Antonee Robinson bermain penuh selama 90 menit dan mendapat kartu kuning dalam hasil imbang 0-0 Fulham melawan Nottingham Forest

    + Daryl Dike dan George Campbell sama-sama tampil dalam kemenangan telak 3-0 West Brom atas Hull City yang bermain dengan 10 orang

