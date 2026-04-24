Pemain Amerika di Luar Negeri: Christian Pulisic dan Weston McKennie Bertemu di Serie A, Sementara Folarin Balogun Berhadapan dengan Mark McKenzie

Seluruh perhatian dunia sepak bola Italia akan tertuju pada laga antara AC Milan dan Juventus akhir pekan ini. Pertandingan ini berpotensi menentukan perebutan tiket ke Liga Champions. Dua klub legendaris ini akan saling berhadapan dalam laga yang memiliki konsekuensi sangat nyata, dan mereka akan melakukannya dengan dua pemain asal Amerika Serikat yang pasti akan memainkan peran penting dalam momen krusial ini.

Christian Pulisic dan Weston McKennie akan saling berhadapan akhir pekan ini dalam salah satu dari dua pertarungan besar antara bintang-bintang Tim Nasional Pria AS. Ada satu lagi di Prancis, di mana Mark McKenzie menjadi bek terbaru yang ditugaskan untuk menghentikan Folarin Balogun yang sedang dalam performa terbaiknya. Pertandingan itu juga memiliki konsekuensi Eropa yang nyata bagi Monaco, karena Balogun berusaha membawa timnya menuju kompetisi sepak bola kontinental.

Sementara itu di Inggris, Brenden Aaronson dan Leeds tidak sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions, tetapi mereka bisa memastikan tempat di final Piala FA akhir pekan ini. Chris Richards dan Crystal Palace, di sisi lain, sedang mempersiapkan diri untuk ujian besar mereka sendiri melawan juara bertahan Liga Premier.

