Ryan Tolmich

Pemain Amerika di Luar Negeri: Christian Pulisic dan Weston McKennie Bertemu di Serie A, Sementara Folarin Balogun Berhadapan dengan Mark McKenzie

GOAL mengulas berita-berita utama seputar para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri, termasuk beberapa pertemuan penting para bintang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS

Seluruh perhatian dunia sepak bola Italia akan tertuju pada laga antara AC Milan dan Juventus akhir pekan ini. Pertandingan ini berpotensi menentukan perebutan tiket ke Liga Champions. Dua klub legendaris ini akan saling berhadapan dalam laga yang memiliki konsekuensi sangat nyata, dan mereka akan melakukannya dengan dua pemain asal Amerika Serikat yang pasti akan memainkan peran penting dalam momen krusial ini.

Christian Pulisic dan Weston McKennie akan saling berhadapan akhir pekan ini dalam salah satu dari dua pertarungan besar antara bintang-bintang Tim Nasional Pria AS. Ada satu lagi di Prancis, di mana Mark McKenzie menjadi bek terbaru yang ditugaskan untuk menghentikan Folarin Balogun yang sedang dalam performa terbaiknya. Pertandingan itu juga memiliki konsekuensi Eropa yang nyata bagi Monaco, karena Balogun berusaha membawa timnya menuju kompetisi sepak bola kontinental.

Sementara itu di Inggris, Brenden Aaronson dan Leeds tidak sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions, tetapi mereka bisa memastikan tempat di final Piala FA akhir pekan ini. Chris Richards dan Crystal Palace, di sisi lain, sedang mempersiapkan diri untuk ujian besar mereka sendiri melawan juara bertahan Liga Premier.

GOAL menyajikan ulasan tentang cerita utama para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini.

    Pulisic dan McKennie bersaing ketat dalam perebutan gelar Serie A

    Pulisic dan McKennie sudah terbiasa bermain bersama di lapangan, terutama karena mereka sudah melakukannya sejak masih kecil. Akhir pekan ini, tentu saja, situasinya berbeda. Akhir pekan ini, mereka menjadi lawan.

    Tidak berlebihan jika dikatakan betapa pentingnya pertandingan ini dalam perebutan gelar Serie A. Milan memasuki akhir pekan ini di posisi kedua, dengan gelar juara sudah jauh dari jangkauan, karena Inter unggul 12 poin dengan lima pertandingan tersisa. Hal itu membuat fokus mereka tertuju pada perebutan tempat di Liga Champions musim depan.

    McKennie dan Juventus, di sisi lain, memiliki tujuan yang sama. Mereka saat ini berada di peringkat keempat, tetapi hanya tertinggal tiga poin dari Milan dengan selisih gol yang jauh lebih baik. Kemenangan bisa mengangkat mereka langsung ke peringkat kedua. Kekalahan, ditambah dengan kemenangan dari Como atau Roma, akan mengancam posisi keempat mereka secara nyata.

    Kedua tim benar-benar membutuhkan poin. Kedua pemain pun membutuhkan penampilan yang bagus. Pulisic akan berusaha mencetak gol dan membungkam para skeptis tentang performa terbarunya. Di sisi lain, McKennie ingin mempertahankan performa tersebut sambil mempersiapkan diri menuju Piala Dunia.

    Jadi, jangan salah, ini adalah pertandingan akhir pekan yang paling dinantikan oleh para penggemar USMNT karena dua bintang teratas sepak bola Amerika akan bertarung dalam pertandingan yang sangat menentukan.

    Balogun bertekad untuk mempertahankan tren positifnya saat menghadapi McKenzie

    Balogun tak terbendung dalam beberapa bulan terakhir. Ia telah mencetak gol dalam delapan pertandingan liga berturut-turut. Ia juga telah mencetak 10 gol dalam 10 pertandingan terakhirnya. Tim mana yang kini ditugaskan untuk menghentikan rekor tersebut? Toulouse, yang berarti bintang USMNT lainnya, McKenzie, akan hadir untuk berduel dengan Balogun.

    Secara historis, Toulouse tidak pernah menang melawan Monaco, setelah kalah dalam setiap pertandingan kandang melawan mereka sejak Oktober 2016. Mereka juga sedang dalam performa yang buruk, setelah kalah dalam empat pertandingan terakhir mereka sambil kebobolan 14 gol. Monaco tampaknya menghadapi mereka pada waktu yang tepat, terutama jika mempertimbangkan tren Balogun baru-baru ini.

    Namun, ada tekanan yang sangat nyata bagi Monaco untuk terus mempertahankan performa mereka. Setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan terakhir, mereka kini tertinggal dua poin dari zona Conference League, tiga poin dari zona Liga Europa, dan empat poin dari zona Liga Champions. Jika klub ingin bermain di kompetisi Eropa musim depan, mereka harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin dalam empat pertandingan terakhir musim ini.

    Aaronson dan Leeds memburu peluang meraih trofi

    Ketika sudah sampai sejauh ini di Piala FA, segalanya bisa terjadi. Tim Crystal Palace musim lalu bisa dijadikan contohnya. Mungkinkah Aaronson dan Leeds mengikuti jejak mereka musim ini?

    Upaya mereka untuk mencapai hal itu berlanjut akhir pekan ini saat mereka menghadapi Chelsea di Wembley, dengan harapan bisa kembali bermain di stadion besar tersebut di masa mendatang. Leeds sebenarnya tampil bagus saat melawan The Blues, menang 3-1 pada bulan Desember sebelum bermain imbang 2-2 di Stamford Bridge pada bulan Februari. Keyakinan diri mereka mungkin juga meningkat karena kekacauan yang saat ini dialami oleh tim lawan mereka, karena Chelsea kurang stabil dari biasanya saat ini, yang merupakan hal yang cukup berarti.

    Apakah Leeds menangkap momentum yang tepat? Mereka berharap demikian karena, jika menang, pertandingan melawan Manchester City atau Southampton akan ditambahkan ke jadwal mereka.

    Ujian berat bagi Richards dan Palace

    Crystal Palace tampil lebih baik belakangan ini. Setelah performa mereka merosot tajam di awal tahun 2026, situasi kini mulai stabil, dengan klub tersebut saat ini mencatatkan empat pertandingan tak terkalahkan. Namun, laga berikutnya adalah lawatan ke Anfield, dan pertandingan di sana tak pernah mudah.

    Richards dan barisan pertahanan Crystal Palace pasti akan diuji, meskipun mereka tidak akan menghadapi tim Liverpool yang dalam kekuatan penuh. Cedera yang baru-baru ini dialami Hugo Ekitike membuat The Reds kehilangan striker utama mereka, yang seharusnya membuat tugas tiga bek Palace sedikit lebih mudah. Meskipun demikian, ini tetap akan menjadi tantangan, terutama dengan pemain seperti Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, dan Mohamed Salah yang diperkirakan akan menjadi starter.

    Ini adalah pertandingan ujian yang bagus bagi Palace dan, khususnya, bagi Richards, saat ia menghadapi beberapa pemain terbaik Liga Premier sambil berusaha meningkatkan permainannya ke level tersebut.