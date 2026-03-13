Thomas Hindle

Pemain Amerika di Luar Negeri: Bisakah Christian Pulisic dan Malik Tillman kembali ke performa terbaiknya? Bisakah Yunus Musah membantu Atalanta mengalahkan Inter?

Christian Pulisic berupaya kembali ke performa terbaiknya, Yunus Musah berjuang untuk mendapatkan menit bermain, dan Malik Tillman ingin membuktikan diri di akhir pekan yang krusial bagi para calon pemain timnas AS

Ini merupakan musim yang aneh bagi para pemain Amerika di luar negeri. Apa yang awalnya begitu menjanjikan ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus. Christian Pulisic tampil gemilang di awal musim, namun performanya belakangan ini mulai menurun. Malik Tillman sempat menunjukkan kilasan-kilasan gemilang, namun belakangan ini ia mengalami kesulitan. Meski demikian, ada juga beberapa kisah sukses. Yunus Musah kembali menjadi sorotan, sementara Weston McKennie bisa dibilang sedang menampilkan permainan terbaik dalam kariernya — yang pada akhirnya membawanya meraih kontrak baru di Juventus.

Singkatnya, situasi saat ini terlihat agak campur aduk. Namun, ini juga merupakan titik krusial. Piala Dunia akan dimulai dalam tiga bulan, dan ada perasaan "sekarang atau tidak sama sekali" bagi mereka yang berharap masuk ke skuad Mauricio Pochettino. Kabar baiknya? Semua orang sedang bermain dalam pertandingan yang krusial. Tak ada yang bisa bersantai-santai dalam beberapa pertandingan mendatang. Bagian akhir musim ini akan sangat penting bagi mereka yang berharap lolos seleksi.

Dan hal itu membuat akhir pekan ini sama pentingnya seperti biasanya bagi para pemain Amerika di luar negeri. GOAL meninjau pertandingan-pertandingan kunci saat para pemain bintang kembali beraksi...

  SS Lazio v Atalanta BC - Coppa Italia

    Yunus Musah dan kembalinya performa terbaiknya

    Delapan belas bulan lalu, Yunus Musah dipastikan masuk skuad Timnas AS. Dalam banyak hal, ia tampak seperti gelandang internasional yang sempurna. Ia bisa bermain di hampir semua posisi — gelandang tengah, gelandang serang, dan bahkan di sayap jika diperlukan. Segalanya tampak berjalan lancar.

    Namun, ia kemudian membuat keputusan yang salah saat pindah pada musim panas. Musah, entah mengapa, bergabung dengan Atalanta sebagai pemain pinjaman.

    Selama hampir enam bulan, ia hampir tidak pernah turun ke lapangan. Faktanya, Musah baru-baru ini berhasil kembali ke skuad tim Serie A yang sedang kesulitan tersebut. Ia mengatakan kepada GOAL awal pekan ini bahwa kesulitan yang dialaminya tahun ini mungkin telah membentuk dirinya. Benar atau tidak, Musah kini tampaknya memiliki peluangnya. Dan akhir pekan ini menghadirkan peluang lainnya.

    Situasinya tidak terlalu bagus. Atalanta berada di posisi ketujuh, terpaut lima poin dari zona Liga Champions yang mereka harapkan bisa perebutkan. Inter, lawan pada Sabtu ini, berada di puncak klasemen.

    Namun, mungkin masih ada harapan. Inter belum mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir mereka, dan performa mereka menurun belakangan ini. Bisakah Musah membuat perbedaan?

    • Iklan
  FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENAL

    Malik Tillman sedang berusaha menemukan performa terbaiknya

    Ini merupakan masa-masa sulit bagi Malik Tillman. Sejujurnya, pemain asal Amerika Serikat itu memang berada dalam posisi yang sulit. Bayer Leverkusen kehilangan Florian Wirtz pada musim panas ini, dan Tillman, pada dasarnya, ditugaskan untuk menggantikannya. Itu adalah tugas yang mustahil.

    Namun, penampilannya masih sedikit mengecewakan. Tillman mengakui kepada GOAL bahwa ia tampil di bawah ekspektasi tahun ini dan perlu segera bangkit di Bundesliga. Situasi semakin memburuk di Liga Champions pekan ini ketika ia melakukan pelanggaran konyol yang berujung penalti melawan Arsenal, yang mungkin merusak peluang timnya untuk lolos.

    Lalu, bagaimana dengan akhir pekan ini sebagai kesempatan untuk membuktikan diri? Bayern Munich, lawan pada hari Sabtu, telah tampil gemilang di Bundesliga musim ini. Mereka sangat solid baik di lini pertahanan maupun serangan. Leverkusen harus tampil kokoh di lini belakang dan tajam dalam menyerang. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, dan Tillman akan memiliki peran penting. Jika ia mampu memanfaatkan momen ini, mereka akan memiliki peluang.

  Christian Pulisic Milan

    Pulisic diperlakukan tidak adil — tapi gol-golnya pasti akan datang

    Beberapa kesulitan yang dialami Christian Pulisic belakangan ini agak dibesar-besarkan. Kontribusi nyata di depan gawang memang belum terlihat saat ini. Secara statistik, kurangnya kontribusi di lini serang memang terlihat kurang menguntungkan.

    Namun, ada dua faktor yang menghambatnya. Yang pertama adalah dia tidak ditempatkan pada posisi yang tepat. Pulisic bukanlah seorang striker, dan memintanya bermain sebagai salah satu dari dua penyerang adalah tugas yang sulit. Yang kedua adalah Milan, secara keseluruhan, belum berhasil memanfaatkan peluang dengan baik. Pulisic bisa disalahkan sebagian, tetapi dia tetap masuk ke area yang tepat dan melakukan hal-hal yang seharusnya. Terkadang sebuah tim memang tidak bisa bermain kompak.

    Minggu lalu cukup penting, meski begitu. Milan mengalahkan Inter 1-0 dalam pertandingan yang cukup buruk. Pulisic tampil solid, menciptakan beberapa peluang bagi Rossoneri. Hal itu harus berlanjut saat melawan Lazio akhir pekan ini. Milan tertinggal tujuh poin dari Inter di puncak klasemen Serie A dan terus menunjukkan peningkatan setiap pekan. Rival sekota mereka memiliki pengalaman dan ketenangan dalam mengamankan gelar. Namun, Milan masih berada dalam jangkauan. Pertandingan-pertandingan seperti ini, melawan tim-tim yang disiplin dalam bertahan, harus dimenangkan.

  Rokas Pukstas

    Rokas Pukstas, pria Amerika paling keren di kota ini

    Di mana para penggemar Liga Kroasia? Baiklah, memang tidak ada basis penggemar yang besar untuk liga ini di Amerika Serikat. Namun, jika Anda memperhatikan, mungkin Anda telah menyadari bahwa seorang pemain muda berbakat asal AS sedang menunjukkan performa gemilang di sana. Rokas Pukštas dari Hajduk Split sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Ia telah mencetak gol dalam dua pertandingan terakhirnya dan tampil dominan sebagai gelandang serang (nomor 10) bagi timnya.

    Musim ini cukup sulit bagi Hajduk, yang belum bisa mengimbangi Dinamo Zagreb. Namun, mereka tetap berpeluang kuat untuk lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Tantangannya kini adalah mempertahankan performa tersebut, dan Pukštas akan menjadi kunci dalam upaya itu. Sejujurnya, pemain berusia 21 tahun ini mungkin hanya bermain demi langkah selanjutnya. Jika ia tampil baik dalam beberapa pekan ke depan, ia berpotensi mendapatkan transfer besar pada musim panas ini. Hal itu akan mendekatkannya ke skuad USMNT. Jika ia berhasil mengalahkan NK Lokomotiva, segalanya akan terlihat sedikit lebih baik.

