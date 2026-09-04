Getty/GOAL
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'Pemain akan pergi dengan harga £500 juta!' - Transfer Bradley Barcola senilai £123 juta ke Liverpool membuat mantan pemain internasional Prancis Bacary Sagna khawatir saat peringatan 'ini harus dihentikan' disuarakan
Uang besar yang dibelanjakan klub-klub Premier League
Bek sayap berkelas itu, yang semasa berkarier sebagai pemain juga sempat membela Manchester City, tengah menilai lagi bursa transfer sibuk lainnya yang membuat tim-tim papan atas Inggris menghamburkan uang dalam jumlah besar.
Rekor-rekor baru kembali pecah lewat transfer pemain seperti Morgan Rogers dan Enzo Fernandez, dengan Chelsea tampil menonjol dalam transaksi besar tersebut, sementara juara Liga Champions Barcola menjadi tambahan mewah lainnya di Anfield.
Liverpool telah berinvestasi besar sepanjang 12 bulan terakhir, dengan Chelsea, City, Tottenham, dan Arsenal melakukan hal serupa. Nilai transfer terus meningkat di semua lini, yang kemudian mendorong kenaikan harga bagi para suporter setia, dan Sagna khawatir sepakbola mungkin sedang menuju arah yang mengkhawatirkan.
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Apakah biaya transfer £500 juta akan segera terjadi?
Ketika ditanya soal kepindahan Barcola ke Inggris dan apakah Arsenal mundur setelah menilai banderol sembilan digit tidak bisa dibenarkan, Sagna, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: "Barcola adalah pemain luar biasa, tetapi dia masih muda, sekarang dia berusia 24 tahun, dia sudah membuktikan diri di Paris dan sebelumnya di Lyon, tetapi ini harus dihentikan.
"Dia pindah dengan harga 123 juta, bukan? Itu uang yang sangat banyak jika dia dinilai sekarang. Saya tahu kita tidak bisa membandingkan generasi dan saya tahu dunia terus bergerak dan secara ekonomi tidak sama. Secara proporsional, ya itu masuk akal karena Anda menjual pemain lain seharga 100 juta dan dia lebih baik daripada mereka, tetapi itu tidak masuk akal.
"Mereka seharusnya punya batas. Bagi saya itu tidak mengurangi kualitasnya sama sekali, dia pemain top dan saya pikir dia akan bagus di Liverpool, tetapi bagi saya ini gila, ini 123 juta. Mereka seharusnya punya batas dan mereka harus menetapkan batas karena dalam lima tahun apa yang akan terjadi? Pemain akan pergi dengan harga 500 juta?"
Kekhawatiran terkait keuangan sepakbola
Sagna kemudian berbicara soal masalah yang belakangan ini dihadapi sepakbola profesional, dengan FIFA memunculkan banyak headline yang tidak menguntungkan: “Anda tahu, ini sepakbola, sebuah bisnis. Bagus sepakbola menjadi sebuah bisnis, tetapi bisnis apa pun yang berkembang tinggi juga punya sisi buruk dan bahayanya.
“Jadi, untuk mengatur aturan sepakbola dan aturan finansial sepakbola, Anda harus sangat cerdas karena sebentar lagi sesuatu seperti yang kita lihat dengan FIFA yang mencoba menjual Piala Dunia akan terjadi dan saya tidak terkejut. Saya tidak terkejut karena tidak ada batas, tidak ada lagi aturan finansial. Pemain mana pun bisa pergi dengan uang berapa pun.
“Harus ada aturan dan akar. Ketika Anda dididik, Anda punya 60 persen sejak masih kecil, Anda ditanamkan dalam hal itu, lalu tentu saja Anda akan mengembangkan diri Anda pada 40 persen sisanya. Sepakbola harus sama.
“Dasar-dasarnya tidak akan pernah berubah. Jika Anda mulai menyentuh hal-hal yang paling penting, Anda akan mendapat masalah. Ketika saya melihat semua masalah dengan FIFA yang diserang semua orang, saya tidak terkejut. Dan ini juga sama untuk para pemain.
“Sebentar lagi Anda akan memiliki pemain yang mengeluh dan klub yang mengeluh serta klub yang berada di luar financial fair play, jadi klub-klub papan atas akan mengendalikannya dan Anda harus membawa klub-klub lain yang tidak akan memiliki kualitas yang sama. Hak citra akan rusak karena jika Anda tidak punya kualitas yang sama, maka Anda tidak punya uang yang sama, dan ketika Anda mulai menempuh jalan itu, akan sulit untuk berhenti. Kita harus berhati-hati.”
- Getty
Akankah Barcola membuktikan dirinya layak dengan banderol Liverpool?
Tampaknya kecil kemungkinan tim-tim Premier League akan mengekang pengeluaran mereka dalam waktu dekat, dengan ganjaran dari persaingan meraih trofi di dalam negeri dan di Eropa tetap terlalu menggiurkan, serta terlalu menguntungkan, untuk diabaikan.
Masih harus dilihat apakah Barcola bisa membenarkan kepercayaan dan dana yang dikeluarkan untuknya, dengan pemain seperti Florian Wirtz dan Alexander Isak kesulitan memenuhi banderol harga mereka masing-masing bersama Liverpool, dan rekor-rekor akan terus pecah saat klub-klub mengejar mimpi sambil merogoh kantong sedalam-dalamnya.
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