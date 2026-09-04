Sagna kemudian berbicara soal masalah yang belakangan ini dihadapi sepakbola profesional, dengan FIFA memunculkan banyak headline yang tidak menguntungkan: “Anda tahu, ini sepakbola, sebuah bisnis. Bagus sepakbola menjadi sebuah bisnis, tetapi bisnis apa pun yang berkembang tinggi juga punya sisi buruk dan bahayanya.

“Jadi, untuk mengatur aturan sepakbola dan aturan finansial sepakbola, Anda harus sangat cerdas karena sebentar lagi sesuatu seperti yang kita lihat dengan FIFA yang mencoba menjual Piala Dunia akan terjadi dan saya tidak terkejut. Saya tidak terkejut karena tidak ada batas, tidak ada lagi aturan finansial. Pemain mana pun bisa pergi dengan uang berapa pun.

“Harus ada aturan dan akar. Ketika Anda dididik, Anda punya 60 persen sejak masih kecil, Anda ditanamkan dalam hal itu, lalu tentu saja Anda akan mengembangkan diri Anda pada 40 persen sisanya. Sepakbola harus sama.

“Dasar-dasarnya tidak akan pernah berubah. Jika Anda mulai menyentuh hal-hal yang paling penting, Anda akan mendapat masalah. Ketika saya melihat semua masalah dengan FIFA yang diserang semua orang, saya tidak terkejut. Dan ini juga sama untuk para pemain.

“Sebentar lagi Anda akan memiliki pemain yang mengeluh dan klub yang mengeluh serta klub yang berada di luar financial fair play, jadi klub-klub papan atas akan mengendalikannya dan Anda harus membawa klub-klub lain yang tidak akan memiliki kualitas yang sama. Hak citra akan rusak karena jika Anda tidak punya kualitas yang sama, maka Anda tidak punya uang yang sama, dan ketika Anda mulai menempuh jalan itu, akan sulit untuk berhenti. Kita harus berhati-hati.”