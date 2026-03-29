"Peluangnya sangat kecil": Julian Nagelsmann memberikan pernyataan tegas mengenai peluang Marc-Andre ter Stegen di Piala Dunia

Ter Stegen kembali harus absen berulang kali akibat cedera pada musim ini. Saat ini, kiper FC Girona tersebut absen karena cedera paha yang dideritanya sejak akhir Januari. Sejak saat itu, ia telah melewatkan tujuh pertandingan bersama Girona.

Di tim nasional pun, mantan pemain Gladbach ini belakangan ini beberapa kali harus absen karena cedera. Pertandingan internasional terakhirnya dari 44 penampilan sejauh ini ia mainkan pada Juni 2025 dalam laga Nations League melawan Prancis. "Dia harus mempercepat proses rehabilitasinya. Kondisinya cukup baik dan dia tidak merasakan sakit yang parah lagi, hanya sedikit, tapi itu butuh waktu," jelas Nagelsmann. "Dia juga bukan lagi berusia 21 tahun dan sudah banyak pertandingan yang dilaluinya, kita harus melihat bagaimana kondisinya."

Pemain berusia 33 tahun itu dipinjamkan ke Girona pada musim dingin, setelah ia dicoret dari skuad FC Barcelona dan digantikan oleh Joan Garcia. Di klub induknya di Barcelona, ia memiliki kontrak yang berlaku hingga 2028.