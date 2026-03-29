Sepertinya sudah tak perlu lagi berharap Marc-André ter Stegen akan dipanggil untuk Piala Dunia musim panas nanti — hal ini secara tak langsung ditegaskan oleh pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann.
Diterjemahkan oleh
"Peluangnya sangat kecil": Julian Nagelsmann memberikan pernyataan tegas mengenai peluang Marc-Andre ter Stegen di Piala Dunia
"Sebagai bentuk penghormatan kepadanya, saya tidak menutup kemungkinan ini sepenuhnya, tetapi peluangnya tetap sangat, sangat, sangat kecil, karena kita harus melihat situasi keseluruhannya. Dia sudah setahun absen dan sangat jarang bermain," kata Nagelsmann dalam konferensi pers menjelang pertandingan internasional melawan Ghana (Senin, pukul 20.45).
Nagelsmann melanjutkan: "Kami sempat berbincang sebentar dua hari yang lalu. Saya senang dia selalu ada saat bisa memberikan kontribusi, dia selalu menawarkan diri. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga tim."
- Getty Images Sport
Nagelsmann tentang ter Stegen: "Dia juga sudah tidak berusia 21 tahun lagi"
Ter Stegen kembali harus absen berulang kali akibat cedera pada musim ini. Saat ini, kiper FC Girona tersebut absen karena cedera paha yang dideritanya sejak akhir Januari. Sejak saat itu, ia telah melewatkan tujuh pertandingan bersama Girona.
Di tim nasional pun, mantan pemain Gladbach ini belakangan ini beberapa kali harus absen karena cedera. Pertandingan internasional terakhirnya dari 44 penampilan sejauh ini ia mainkan pada Juni 2025 dalam laga Nations League melawan Prancis. "Dia harus mempercepat proses rehabilitasinya. Kondisinya cukup baik dan dia tidak merasakan sakit yang parah lagi, hanya sedikit, tapi itu butuh waktu," jelas Nagelsmann. "Dia juga bukan lagi berusia 21 tahun dan sudah banyak pertandingan yang dilaluinya, kita harus melihat bagaimana kondisinya."
Pemain berusia 33 tahun itu dipinjamkan ke Girona pada musim dingin, setelah ia dicoret dari skuad FC Barcelona dan digantikan oleh Joan Garcia. Di klub induknya di Barcelona, ia memiliki kontrak yang berlaku hingga 2028.
Marc-Andre ter Stegen: Riwayat Cedera dan Pertandingan yang Dilewatkan
Cedera
Waktu istirahat
Pertandingan yang terlewatkan
Cedera paha
75 hari
7
Operasi punggung
139 hari
22
Robekan tendon patela
214 hari
51
Cedera punggung
86 hari
19
Operasi lutut
104 hari
9
Cedera lutut
79 hari
13
Masalah lutut
32 hari
4