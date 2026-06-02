"Peluang yang lebih baik daripada Jerman!" - Harapan Inggris di Piala Dunia dievaluasi oleh mantan bintang Tottenham saat ia menyoroti satu kelemahan besar Thomas Tuchel

Mantan pemain timnas Jerman, Freund, memberikan penilaian mengejutkan terkait peta persaingan sepak bola internasional, dengan menyatakan bahwa Inggris berada dalam posisi yang lebih kuat daripada negara asalnya untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Meskipun Jerman memiliki talenta seperti Jamal Musiala dan Florian Wirtz, Freund berpendapat bahwa kedalaman skuad secara keseluruhan masih belum mencapai level elit yang diperlukan untuk mendominasi panggung global di Amerika Utara.

Freund menjelaskan kepada Betway alasannya menempatkan The Three Lions di atas DFB-Team. "Mereka jelas memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan Piala Dunia daripada Jerman. Semua orang di Inggris harus menyadari bahwa sulit bagi Tuchel untuk mengambil keputusan akhir mengenai 26 pemain karena mereka memiliki jauh lebih banyak pilihan di Inggris."

"Kami masih banyak berdiskusi di Jerman mengenai beberapa pemain. Misalnya, apakah Matthias Ginter atau Said El Mala harus masuk dalam skuad. Namun, bagi Thomas Tuchel, Inggris jauh lebih sulit," ujarnya.