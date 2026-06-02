"Peluang yang lebih baik daripada Jerman!" - Harapan Inggris di Piala Dunia dievaluasi oleh mantan bintang Tottenham saat ia menyoroti satu kelemahan besar Thomas Tuchel
Tim Tiga Singa diprediksi menjadi favorit di Piala Dunia
Mantan pemain timnas Jerman, Freund, memberikan penilaian mengejutkan terkait peta persaingan sepak bola internasional, dengan menyatakan bahwa Inggris berada dalam posisi yang lebih kuat daripada negara asalnya untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Meskipun Jerman memiliki talenta seperti Jamal Musiala dan Florian Wirtz, Freund berpendapat bahwa kedalaman skuad secara keseluruhan masih belum mencapai level elit yang diperlukan untuk mendominasi panggung global di Amerika Utara.
Freund menjelaskan kepada Betway alasannya menempatkan The Three Lions di atas DFB-Team. "Mereka jelas memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan Piala Dunia daripada Jerman. Semua orang di Inggris harus menyadari bahwa sulit bagi Tuchel untuk mengambil keputusan akhir mengenai 26 pemain karena mereka memiliki jauh lebih banyak pilihan di Inggris."
"Kami masih banyak berdiskusi di Jerman mengenai beberapa pemain. Misalnya, apakah Matthias Ginter atau Said El Mala harus masuk dalam skuad. Namun, bagi Thomas Tuchel, Inggris jauh lebih sulit," ujarnya.
Faktor Tuchel dan potensi kendala
Meskipun penunjukan Tuchel telah membawa nuansa kecanggihan taktis ke dalam skuad Inggris, Freund menyoroti satu hal yang menjadi perhatian khusus. Setelah mengamati karier Tuchel dengan cermat di Bundesliga dan Liga Premier, mantan pemain Spurs ini meyakini bahwa hubungan interpersonal sang manajer dengan para pemainnya bisa menjadi faktor penentu apakah Inggris mampu mengatasi tekanan di babak-babak akhir turnamen besar.
Freund memperingatkan: "Dari sudut pandang Jerman, saya berharap mereka tetap bersatu sebagai sebuah tim. Jika ada kelemahan yang pernah kita lihat pada Tuchel, itu adalah dia sedikit kesulitan dalam berinteraksi secara individu dengan para pemain. Dalam hal itu, Anda bisa melihat Kompany melakukan pekerjaan yang lebih baik di Bayern Munich daripada yang dilakukan Tuchel. Itulah mengapa hal ini sangat penting di Piala Dunia, karena Anda bisa bersama selama enam atau tujuh minggu jika lolos ke final, tetapi tidak mudah ketika semua 26 pemain ingin bermain."
Tantangan yang dihadapi Jerman dan jalan ke depan
Prospek Jerman tetap suram menurut Freund, yang melihat adanya kesenjangan yang signifikan antara tim asuhan Julian Nagelsmann dan tim-tim terbaik dunia.
Meskipun ada kehadiran bintang Liverpool, Wirtz, Freund menegaskan bahwa skuad tersebut kurang memiliki keseimbangan yang diperlukan untuk mengalahkan tim-tim raksasa seperti Brasil atau Prancis dalam skenario babak gugur, terutama mengingat kondisi perjalanan dan cuaca yang melelahkan yang diperkirakan akan terjadi selama turnamen 2026.
"Itulah yang saya katakan empat tahun lalu di Qatar - kami tidak bisa menjadi juara. Kita tidak bisa memenangkan Piala Dunia," kata Freund dengan blak-blakan. "Kita memiliki beberapa talenta muda seperti Lennart Karl, Musiala, dan Wirtz, tetapi kita tidak memiliki skuad yang dalam dan kuat seperti Inggris, Prancis, atau Spanyol. Lalu ada Brasil dan Argentina, yang juga bisa mengalahkan Jerman. Bahkan sebagai orang Jerman sendiri, saya ingin sekali mengatakan bahwa kita bisa memenangkan Piala Dunia. Namun sayangnya, saya rasa kita tidak bisa."
Inggris & Jerman: Kickoff Piala Dunia 2026
Jerman tergabung dalam Grup E bersama Curacao, Pantai Gading, dan Ekuador. Juara dunia empat kali ini akan memulai turnamen mereka pada 14 Juni melawan Curacao di NRG Stadium, Houston.
Sementara itu, Inggris tergabung di Grup L, menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Kroasia, Ghana, dan Panama. The Three Lions dijadwalkan memulai perjuangan mereka pada 17 Juni dengan pertandingan pembuka yang sangat dinanti melawan Kroasia di AT&T Stadium, Texas.
Pertandingan ini diprediksi akan menjadi ujian krusial sejak awal, yang kemungkinan besar akan menentukan siapa yang akan menduduki posisi teratas di Grup L.